Icon League Season 4: Der 1. Spieltag im Liveticker

In Season 4, die in Berlin stattfindet, sind wieder zwölf Mannschaften am Start, darunter Eintracht Spandau aus der kürzlich eingestellten Baller League.
BUZZ Club – Two Stripes United 2:4
Tore: 0:1 Kian Assadollahi (9.), 0:2 Bilal El Morabiti (12.), 1:2 Tarik Sormaz (12.), 1:3 Bilal El Morabiti (20.), 1:4 Kaies Alaisame (23.), 2:4 Abdenbi Oubelkhiri (24.)
SC Bürgeramt – Fokus Eagles 3:5
Tore: 0:1 Enes Küc (3.), 1:1 Mischa Kurghinyan (5. Eigentor), 2:1 Marcel Halstenberg (6.), 2:2 Emincan Tekin (9.), 3:2 Okan Adil Kurt (10.), 3:3 Sidney Friede (15.), 3:4 Zulu Ernst (24.), 3:5 Denis Hoxha (24.)
FC Berlin City – FC PLYRS United 7:6 n. V.
Tore: 0:1 Antonio Repic (5.), 0:2 Ivan Peko (9.), 0:3 Antonio Repic (10.), 0:4 Antonio Repic (12.), 0:5 Josip Sesar (15.), 1:5 Joshua Sumbunu (16.), 2:5 Joshua Sumbunu (16.), 3:5 Joshua Sumbunu (16.), 3:6 Josip Sesar (18.), 4:6 Maximilian Peter Grünberg (20.), 5:6 Nasuhi Noah Jones (22.), 6:6 Diren-Mehmet Günay (24.), 7:6 Aytürk Gecim (24.+4)