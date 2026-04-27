Icon League Season 4: Alle Ergebnisse und Torschützen des 9. Spieltags

In Season 4, die in Berlin stattfindet, sind wieder zwölf Mannschaften am Start. Fokus Eagles besitzt noch eine weiße Weste und kann jetzt schon für das Finale in Wien planen.
Ansonsten ist Hochspannung angesagt. FuPa ist am 9. Spieltag im Liveticker dabei.
Fokus Eagles - BUZZ Club 10:6
Tore: 1:0 Sidney Friede (7.), 2:0 Sidney Friede (7.), 2:1 Gino Lago Bentron (8.), 3:1 Sidney Friede (10.), 4:1 Ali Wazneh (12.), 4:2 Mustapha Chahrour (15.), 5:2 Enes Küc (15.), 5:3 Ibrahim-Mirza Aral (18. Handelfmeter), 6:3 Sidney Friede (18.), 7:3 Aaron Herzog (19.), 8:3 Andrea Hoxha (20.), 8:4 Mohamed Bekaj (22.), 9:4 Fatih Baca (23.), 9:5 Ibrahim-Mirza Aral (23.), 10:5 Orhan Yildirim (24.), 10:6 Hischem Metidji (24.)
Wontorriors - FC Berlin City 3:7
Tore: 1:0 Johann von Knebel (1.), 1:1 Nasuhi Noah Jones (7.), 1:2 Suad Ak (10.), 1:3 Maximilian Peter Grünberg (15.), 1:4 Nasuhi Noah Jones (20.), 2:4 Johann von Knebel (20.), 2:5 Maximilian Peter Grünberg (21.), 3:5 Marvin Sinan Büyüksakarya (24.), 3:6 Nasuhi Noah Jones (24.), 3:7 Serhat Kott (24.)
PLYRS United - Underdogs 5:4
Tore: 1:0 Kennedy Alves Ribeiro (1.), 2:0 Davud Vehab (1.), 2:1 Stefan Winkel (2.), 2:2 Aisa Mohand Arifi (3.), 3:2 Davud Vehab (11.), 3:3 Daniel Sudar (20.), 4:3 Ivan Peko (22.), 5:3 Ivan Peko (24.), 5:4 Antonio Asanovic (24.)
DNA Athletics - Eintracht Spandau 9:8 n. V.
Tore: 0:1 Edison Mazreku (6.), 1:1 Soufian Charraoui (7.), 1:2 Norbert Jaszczak (11. Foulelfmeter), 2:2 Kingsley Sarpei (14.), 2:3 Pascal Wiewrodt (14.), 3:3 Soufian Charraoui (15.), 4:3 Ayoub Boukhari (15.), 5:3 Ayoub Boukhari (15.), 6:3 Soufian Charraoui (15.), 6:4 Norbert Jaszczak (18.), 6:5 Norbert Jaszczak (18.), 6:6 Norbert Jaszczak (18.), 6:7 Paul Kohlstädt (18.), 7:7 Raffael Kobrowski (20.), 7:8 Evgeni Pataman (21.), 8:8 Darko Bodul (23.), 9:8 Marco Cirillo (24.+1)
Two Stripes - SC Bürgeramt 6:4
Tore: 1:0 Nils Lück (9.), 1:1 Christopher Bachleitner (13.), 2:1 Kaies Alaisame (15.), 3:1 Kian Assadollahi (16.), 4:1 Kian Assadollahi (16.), 5:1 Kian Assadollahi (16.), 5:2 Marcel Halstenberg (19.), 5:3 Marcel Halstenberg (19.), 6:3 Fabian Friedemann Graudenz (20.), 6:4 Erhan Yilmaz (22.)
Two Stripes - Wontorriors 4:7
Tore: 1:0 Vendim Sinani (1.), 1:1 Marvin Sinan Büyüksakarya (3.), 1:2 Johann von Knebel (9.), 1:3 Johann von Knebel (10.), 1:4 Ian-Prescott Claus (12.), 1:5 Johann von Knebel (15.), 2:5 Elias Römers (16.), 3:5 Elias Römers (16.), 3:6 Ian-Prescott Claus (23.), 4:6 Kaies Alaisame (23.), 4:7 Julian Robin von Haacke (24.)
Fokus Eagles - Underdogs 7:6
Tore: 0:1 Ergi Alihoxha (7.), 0:2 Aisa Mohand Arifi (10.), 1:2 Ali Wazneh (11.), 2:2 Ali Wazneh (13.), 3:2 Enes Küc (19.), 4:2 Enes Küc (19.), 4:3 Daniel Sudar (19.), 4:4 Daniel Sudar (19.), 5:4 Ali Wazneh (22.), 6:4 Enes Küc (23.), 6:5 Stefan Winkel (23.), 7:5 Ali Wazneh (23.), 7:6 Antonio Asanovic (24.)
SC Bürgeramt - The Pack 8:7 n. V.
Tore:0:1 Christian Derflinger (1.), 1:1 Marcel Halstenberg (1.), 2:1 Marcel Halstenberg (3.), 2:2 Jan Fauseweh (3.), 2:3 Joao Carlos Flores Neves (14.), 2:4 Christian Derflinger (14.), 2:5 Christian Derflinger (14.), 2:6 Christian Derflinger (14.), 3:6 Niko Gießelmann (17.), 4:6 Liridon Krasniqi (17.), 5:6 Niko Gießelmann (22.), 5:7 Noah Tomson (22.), 6:7 Gian-Luca Reck (23.), 7:7 Christopher Bachleitner (24.), 8:7 Marcel Halstenberg (24.+3)
Eintracht Spandau - FC Berlin City 6:9
Tore: 0:1 Aytürk Gecim (2.), 0:2 Fouad Aghnima (2.), 1:2 Dennis Mast (7.), 1:3 Suad Ak (10.), 1:4 Fouad Aghnima (12.), 2:4 Norbert Jaszczak (15.), 2:5 Diren-Mehmet Günay (20.), 2:6 Diren-Mehmet Günay (20.), 2:7 Diren-Mehmet Günay (20.), 3:7 Norbert Jaszczak (20.), 4:7 Norbert Jaszczak (20.), 5:7 Norbert Jaszczak (20.), 6:7 Mats Melahn (21.), 6:8 Diren-Mehmet Günay (23.), 6:9 Diren-Mehmet Günay (24.)
DNA Athletics - PLYRS United 5:2
Tore: 1:0 Ayoub Boukhari (2.), 2:0 Soufian Charraoui (3.), 3:0 Ayoub Boukhari (8.), 3:1 Josip Sesar (15.), 4:1 Soufian Charraoui (16.), 4:2 Mergim Dervishaj (22.), 5:2 Raffael Kobrowski (24.)
BUZZ Club - Onefootball 6:5 n. V.
Tore: 0:1 Konstantin Fries (4.), 1:1 Gino Lago Bentron (5.), 1:2 Lukas Betz (8.), 2:2 Gino Lago Bentron (13.), 3:2 Tarik Sormaz (17.), 4:2 Mustapha Chahrour (18.), 5:2 Hischem Metidji (18.), 5:3 Amar Dzindic (19.), 5:4 Nedzad Plavci (19.), 5:5 Sebastian Divis (19.), 6:5 Danijel Suntic (24.+1)
The Pack – BUZZ Club 2:4
Tore: 0:1 Mohamed Bekaj (2.), 0:2 Abdenbi Oubelkhiri (11.), 0:3 Mohamed Bekaj (21.), 1:3 Justin Sauermilch (22.), 1:4 Abdenbi Oubelkhiri (24.), 2:4 Christian Derflinger (24.)
Two Stripes United – DNA Athletics 3:6
Tore: 1:0 Nils Lück (2.), 1:1 Ayoub Boukhari (13.), 1:2 Soufian Charraoui (13.), 1:3 Ayoub Boukhari (13.), 1:4 Soufian Charraoui (13.), 2:4 Kian Assadollahi (13.), 3:4 Kian Assadollahi (13.), 3:5 Marco Donato Cirillo (23.), 3:6 Soufian Charraoui (24.)
FC Onefootball – Wontorriors FC 6:7
Tore: 1:0 Miguel Sayago Marti (2.), 1:1 Jakob Jantscher (7.), 1:2 Marcel Cornils (9.), 2:2 Konstantin Fries (11.), 3:2 Nedzad Plavci (13.), 4:2 Nedzad Plavci (13.), 4:3 Ian-Prescott Claus (15.), 4:4 Mattia Maggio (17.), 4:5 Ian-Prescott Claus (20.), 4:6 Ian-Prescott Claus (20.), 5:6 Nedzad Plavci (23.), 6:6 Konstantin Fries (24.), 6:7 Ian-Prescott Claus (24.+2)
Besonderes Vorkommnis: Miguel Sayago Marti (FC Onefootball) scheitert mit Elfmeter an Torwart Fabian Landvoigt (23.).
FC Berlin City – Berliner Underdogs 4:8
Tore: 1:0 Aytürk Gecim (2.), 1:1 Ergi Alihoxha (3.), 1:2 Antonio Asanovic (8.), 1:3 Stefan Winkel (9.), 1:4 Daniel Sudar (14.), 3:4 Nasuhi Noah Jones (17.), 2:4 Nasuhi Noah Jones (17.), 3:5 Stefan Winkel (19.), 3:6 Stefan Winkel (20.), 3:7 Aisa Mohand Arifi (22.), 4:7 Nasuhi Noah Jones (23.), 4:8 Daniel Sudar (24.)
Eintracht Spandau – Fokus Eagles 4:9
Tore: 0:1 Fatih Baca (3.), 0:2 Emincan Tekin (5.), 1:2 Pascal Wiewrodt (5.), 1:3 Denis Hoxha (7.), 2:3 Pascal Wiewrodt (11.), 2:4 Ali Wazneh (12.), 2:5 Sidney Friede (14.), 3:5 Nils da Costa Pereira (15.), 3:6 Enes Küc (20.), 3:7 Enes Küc (20.), 4:7 Mats Melahn (20.), 4:8 Fatih Baca (21.), 4:9 Eldin Todorovac (24.)
Besonderes Vorkommnis: Eldin Todorovac (Fokus Eagles) schießt Elfmeter über das Tor (19.)
SC Bürgeramt – FC PLYRS United 9:5
Tore: 1:0 Niko Gießelmann (3.), 2:0 Erhan Yilmaz (4.), 2:1 Furkan Ars (5.), 3:1 Keanu Brandt (6.), 4:1 Niko Gießelmann (7.), 4:2 Ivan Peko (8.), 5:2 Niko Gießelmann (14.), 5:3 Jure Pusic (17.), 5:4 Muhammet Raci Sözer (17.), 5:5 Jure Pusic (17.), 6:5 Christopher Bachleitner (17.), 7:5 Daniel Brosinski (18.), 8:5 Christopher Bachleitner (22.), 9:5 Gian-Luca Reck (24.)