Icon League Season 4: Alle Ergebnisse und Torschützen des 8. Spieltags

In Season 4, die in Berlin stattfindet, sind wieder zwölf Mannschaften am Start. Fokus Eagles besitzt noch eine weiße Weste und schlug am Montagabend im Top-Duell auch den bis dato Drittplatzierten Berlin Underdogs.
Bis auf Fokus Eagles müssen noch alle Mannschaften fleißig punkten, um die Top 8 und damit die Play-Ins zu sichern. Für das noch sieglose Schlusslicht Eintracht Spandau ist der Zug nach der achten Niederlage im achten Spiel abgefahren. Auch der Vorletzte FC Onefootball hat bei sechs Punkten Rückstand kaum noch eine Chance.
FuPa war am 8. Spieltag im Liveticker dabei.
Two Stripes - Wontorriors 4:7
Tore: 1:0 Vendim Sinani (1.), 1:1 Marvin Sinan Büyüksakarya (3.), 1:2 Johann von Knebel (9.), 1:3 Johann von Knebel (10.), 1:4 Ian-Prescott Claus (12.), 1:5 Johann von Knebel (15.), 2:5 Elias Römers (16.), 3:5 Elias Römers (16.), 3:6 Ian-Prescott Claus (23.), 4:6 Kaies Alaisame (23.), 4:7 Julian Robin von Haacke (24.)
Fokus Eagles - Underdogs 7:6
Tore: 0:1 Ergi Alihoxha (7.), 0:2 Aisa Mohand Arifi (10.), 1:2 Ali Wazneh (11.), 2:2 Ali Wazneh (13.), 3:2 Enes Küc (19.), 4:2 Enes Küc (19.), 4:3 Daniel Sudar (19.), 4:4 Daniel Sudar (19.), 5:4 Ali Wazneh (22.), 6:4 Enes Küc (23.), 6:5 Stefan Winkel (23.), 7:5 Ali Wazneh (23.), 7:6 Antonio Asanovic (24.)
SC Bürgeramt - The Pack 8:7 n. V.
Tore:0:1 Christian Derflinger (1.), 1:1 Marcel Halstenberg (1.), 2:1 Marcel Halstenberg (3.), 2:2 Jan Fauseweh (3.), 2:3 Joao Carlos Flores Neves (14.), 2:4 Christian Derflinger (14.), 2:5 Christian Derflinger (14.), 2:6 Christian Derflinger (14.), 3:6 Niko Gießelmann (17.), 4:6 Liridon Krasniqi (17.), 5:6 Niko Gießelmann (22.), 5:7 Noah Tomson (22.), 6:7 Gian-Luca Reck (23.), 7:7 Christopher Bachleitner (24.), 8:7 Marcel Halstenberg (24.+3)
Eintracht Spandau - FC Berlin City 6:9
Tore: 0:1 Aytürk Gecim (2.), 0:2 Fouad Aghnima (2.), 1:2 Dennis Mast (7.), 1:3 Suad Ak (10.), 1:4 Fouad Aghnima (12.), 2:4 Norbert Jaszczak (15.), 2:5 Diren-Mehmet Günay (20.), 2:6 Diren-Mehmet Günay (20.), 2:7 Diren-Mehmet Günay (20.), 3:7 Norbert Jaszczak (20.), 4:7 Norbert Jaszczak (20.), 5:7 Norbert Jaszczak (20.), 6:7 Mats Melahn (21.), 6:8 Diren-Mehmet Günay (23.), 6:9 Diren-Mehmet Günay (24.)
DNA Athletics - PLYRS United 5:2
Tore: 1:0 Ayoub Boukhari (2.), 2:0 Soufian Charraoui (3.), 3:0 Ayoub Boukhari (8.), 3:1 Josip Sesar (15.), 4:1 Soufian Charraoui (16.), 4:2 Mergim Dervishaj (22.), 5:2 Raffael Kobrowski (24.)
BUZZ Club - Onefootball 6:5 n. V.
Tore: 0:1 Konstantin Fries (4.), 1:1 Gino Lago Bentron (5.), 1:2 Lukas Betz (8.), 2:2 Gino Lago Bentron (13.), 3:2 Tarik Sormaz (17.), 4:2 Mustapha Chahrour (18.), 5:2 Hischem Metidji (18.), 5:3 Amar Dzindic (19.), 5:4 Nedzad Plavci (19.), 5:5 Sebastian Divis (19.), 6:5 Danijel Suntic (24.+1)
The Pack – BUZZ Club 2:4
Tore: 0:1 Mohamed Bekaj (2.), 0:2 Abdenbi Oubelkhiri (11.), 0:3 Mohamed Bekaj (21.), 1:3 Justin Sauermilch (22.), 1:4 Abdenbi Oubelkhiri (24.), 2:4 Christian Derflinger (24.)
Two Stripes United – DNA Athletics 3:6
Tore: 1:0 Nils Lück (2.), 1:1 Ayoub Boukhari (13.), 1:2 Soufian Charraoui (13.), 1:3 Ayoub Boukhari (13.), 1:4 Soufian Charraoui (13.), 2:4 Kian Assadollahi (13.), 3:4 Kian Assadollahi (13.), 3:5 Marco Donato Cirillo (23.), 3:6 Soufian Charraoui (24.)
FC Onefootball – Wontorriors FC 6:7
Tore: 1:0 Miguel Sayago Marti (2.), 1:1 Jakob Jantscher (7.), 1:2 Marcel Cornils (9.), 2:2 Konstantin Fries (11.), 3:2 Nedzad Plavci (13.), 4:2 Nedzad Plavci (13.), 4:3 Ian-Prescott Claus (15.), 4:4 Mattia Maggio (17.), 4:5 Ian-Prescott Claus (20.), 4:6 Ian-Prescott Claus (20.), 5:6 Nedzad Plavci (23.), 6:6 Konstantin Fries (24.), 6:7 Ian-Prescott Claus (24.+2)
Besonderes Vorkommnis: Miguel Sayago Marti (FC Onefootball) scheitert mit Elfmeter an Torwart Fabian Landvoigt (23.).
FC Berlin City – Berliner Underdogs 4:8
Tore: 1:0 Aytürk Gecim (2.), 1:1 Ergi Alihoxha (3.), 1:2 Antonio Asanovic (8.), 1:3 Stefan Winkel (9.), 1:4 Daniel Sudar (14.), 3:4 Nasuhi Noah Jones (17.), 2:4 Nasuhi Noah Jones (17.), 3:5 Stefan Winkel (19.), 3:6 Stefan Winkel (20.), 3:7 Aisa Mohand Arifi (22.), 4:7 Nasuhi Noah Jones (23.), 4:8 Daniel Sudar (24.)
Eintracht Spandau – Fokus Eagles 4:9
Tore: 0:1 Fatih Baca (3.), 0:2 Emincan Tekin (5.), 1:2 Pascal Wiewrodt (5.), 1:3 Denis Hoxha (7.), 2:3 Pascal Wiewrodt (11.), 2:4 Ali Wazneh (12.), 2:5 Sidney Friede (14.), 3:5 Nils da Costa Pereira (15.), 3:6 Enes Küc (20.), 3:7 Enes Küc (20.), 4:7 Mats Melahn (20.), 4:8 Fatih Baca (21.), 4:9 Eldin Todorovac (24.)
Besonderes Vorkommnis: Eldin Todorovac (Fokus Eagles) schießt Elfmeter über das Tor (19.)
SC Bürgeramt – FC PLYRS United 9:5
Tore: 1:0 Niko Gießelmann (3.), 2:0 Erhan Yilmaz (4.), 2:1 Furkan Ars (5.), 3:1 Keanu Brandt (6.), 4:1 Niko Gießelmann (7.), 4:2 Ivan Peko (8.), 5:2 Niko Gießelmann (14.), 5:3 Jure Pusic (17.), 5:4 Muhammet Raci Sözer (17.), 5:5 Jure Pusic (17.), 6:5 Christopher Bachleitner (17.), 7:5 Daniel Brosinski (18.), 8:5 Christopher Bachleitner (22.), 9:5 Gian-Luca Reck (24.)