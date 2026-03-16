Allgemeines

Icon League Season 4: Alle Ergebnisse und Torschützen des 1. Spieltags

Die Icon League ist wieder da!

Icon League
Eintracht Spandau
Underdogs
SC Bürgeramt
Fokus Eagles

In Season 4, die in Berlin stattfindet, sind wieder zwölf Mannschaften am Start, darunter Eintracht Spandau aus der kürzlich eingestellten Baller League.

FuPa war im Liveticker dabei.

Die Partien des 1. Spieltags im Überblick:

BUZZ Club – Two Stripes United 2:4
Tore: 0:1 Kian Assadollahi (9.), 0:2 Bilal El Morabiti (12.), 1:2 Tarik Sormaz (12.), 1:3 Bilal El Morabiti (20.), 1:4 Kaies Alaisame (23.), 2:4 Abdenbi Oubelkhiri (24.)

SC Bürgeramt – Fokus Eagles 3:5
Tore: 0:1 Enes Küc (3.), 1:1 Mischa Kurghinyan (5. Eigentor), 2:1 Marcel Halstenberg (6.), 2:2 Emincan Tekin (9.), 3:2 Okan Adil Kurt (10.), 3:3 Sidney Friede (15.), 3:4 Zulu Ernst (24.), 3:5 Denis Hoxha (24.)

FC Berlin City – FC PLYRS United 7:6 n. V.
Tore: 0:1 Antonio Repic (5.), 0:2 Ivan Peko (9.), 0:3 Antonio Repic (10.), 0:4 Antonio Repic (12.), 0:5 Josip Sesar (15.), 1:5 Joshua Sumbunu (16.), 2:5 Joshua Sumbunu (16.), 3:5 Joshua Sumbunu (16.), 3:6 Josip Sesar (18.), 4:6 Maximilian Peter Grünberg (20.), 5:6 Nasuhi Noah Jones (22.), 6:6 Diren-Mehmet Günay (24.), 7:6 Aytürk Gecim (24.+4)

Eintracht Spandau – Wontorriors FC 7:8
Tore: 0:1 Johann von Knebel (1.), 0:2 Julian Robin von Haacke (4.), 0:3 Fabian Landvoigt (6.), 1:3 Janek Sternberg (9. Eigentor), 1:4 Fabian Landvoigt (10.), 2:4 Norbert Jaszczak (11.), 3:4 Kevin Weggen (12.), 4:4 Kevin Weggen (12.), 5:4 Kevin Weggen (12.), 6:4 Evgeni Pataman (13.), 6:5 Johann von Knebel (15.), 6:6 Ian-Prescott Claus (17.), 6:7 Julian Robin von Haacke (18.), 6:8 Ian-Prescott Claus (19.), 7:8 Kevin Weggen (23.)

DNA Athletics – The Pack 5:6
Tore: 1:0 Marco Donato Cirillo (2.), 2:0 Raffael Kobrowski (6.), 2:1 Christian Derflinger (8.), 3:1 Nico Antonitsch (10.), 3:2 Hamza Salman (12.), 3:3 Justin Sauermilch (13.), 3:4 Noah Tomson (14.), 3:5 Justin Sauermilch (15.), 4:5 Marco Donato Cirillo (23.), 5:5 Patrick Schönfeld (24.), 5:6 Christian Derflinger (24.)

Berliner Underdogs – FC Onefootball 4:5
Tore: 0:1 Miguel Sayago Marti (2.), 0:2 Benedict Chandra (11.), 0:3 Sebastian Divis (15.), 0:4 Miguel Sayago Marti (16.), 0:5 Amer Dzindic (17.), 1:5 Aisa Mohand Arifi (18.), 2:5 Stefan Federer (18.), 3:5 Antonio Asanovic (20.), 4:5 Mussa Mohand Arifi (21.)