 2026-03-10T10:11:42.421Z

Allgemeines

Icon-League-News: Fokus Eagles und Bavarian Clique fusionieren

Der FC Bavarian Clique mit Team Head Anton „ViscaBarca“ Rinas, schließt sich Sidney Friede an – gemeinsam treten sie ab sofort als Fokus Egales an.

von Linus Bien · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Fokus Egales fusionieren mit Bavarian Clique
Fokus Egales fusionieren mit Bavarian Clique – Foto: Marco Bader

Verlinkte Inhalte

Icon League
Ein. Spandau
Underdogs
Berlin City
Two Stripes

FuPa Niederrhein bietet euch in den Icon-League-News ab sofort einen schnellen und unkomplizierten Überblick über alle Ereignisse der Kleinfeldliga von Elias „Eligella“ Nerlich und Toni Kroos. Nachdem die Find the Pro Icons ihren Rückzug bekannt gegeben haben, gibt neue wichtige News zu verkünden: Der FC Bavarian Clique rundum Team Head Anton „ViscaBarca“ Rinas – der das Amt zuletzt mit Franck Ribéry innehatte – fusioniert mit den Fokus Eagles.

Fusion perfekt! Bavarian Clique kommt zu den Fokus Eagles

Sidney Friede stand nach dem Abgang von Jordan Torunarigha zuletzt alleine an der Spitze der Fokus Eagles. Selbes gilt für ViscaBarca, der zuvor mit Franck Ribéry das Amt bekleidet hat. Die Bayern-Legende hat die Seiten gewechselt: Franck Ribéry wird in Season Four das Team Plyrs United zusammen mit Claudio Pizarro führen.

Damit dürfte eine knappe Woche vor dem Startschuss das endgültige Line-Up für Season Four stehen. Nach den jüngsten Abgängen und Fusionen sind die Fronten geklärt und die Teams sind bereit für den ersten Spieltag. So sieht das Line-Up aus:

  • Eintracht Spandau – Präsident Knabe
  • Berlin Underdogs – Ski Aggu & Fabian Reese
  • Buzz Club – Moritz Bäumel & Luka Ouzounis
  • DNA Athletics – David Alaba & Niklas-Wilson Sommer
  • FC Berlin City – Antonio Rüdiger & Luciano
  • FC OneFootball – Benedikt Höwedes & Bausa
  • FOKUS Eagles – Sidney Friede & Anton „ViscaBarca“ Rinas
  • Plyrs United – Claudio Pizarro & Franck Ribery
  • SC Bürgeramt – Achraf & Reezy
  • The Pack FC – Wolf Fuss & Simon Terodde
  • Two Stripes United – Felix Kroos & Robert Andrich
  • Wontorriers FC – Laura Wontorra & Martin Harnik

Der erste Spieltag:

  • Buzz Club vs. Two Stripes United
  • SC Bürgeramt vs. FOKUS Eagles
  • FC Berlin City vs. Plyrs United
  • Eintracht Spandau vs. Wontorriers FC
  • DNA Athletics vs. The Pack FC
  • Berlin underdogs vs. FC OneFootball

Das ist zuvor passiert:

Am Sonntag (8. März 2026) hat das Team „Find the Pro“ mitgeteilt, sie werden nicht an den Start gehen. Ein harter Schlag für die Organisatoren, denn der Startermin ist für den kommenden Montag angesetzt (16. März, Berlin).

Diyar Acar – Team Head von FTP – wolle sich vorerst auf sein Unternehmen „FIT GROUP AG“ konzentrieren: „Beide Seiten haben versucht, gemeinsam eine Lösung zu finden. Allerdings ist es Diyar aus zeitlichen Gründen leider nicht möglich, da er sich künftig stärker auf seine Firma, die FIT GROUP AG, konzentrieren wird. Die Firma von Diyar wird an die Börse gehen, dies erfordert seine ganze Aufmerksamkeit“, teilte die Icon League auf Instagram mit.

Hinzuzufügen ist allerdings, dass FTP in der abgelaufenen Season Three spontan eingesprungen war, um eine Lücke zu füllen.

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: