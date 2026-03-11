Icon-League-News: Fokus Eagles und Bavarian Clique fusionieren

FuPa Niederrhein bietet euch in den Icon-League-News ab sofort einen schnellen und unkomplizierten Überblick über alle Ereignisse der Kleinfeldliga von Elias „Eligella“ Nerlich und Toni Kroos. Nachdem die Find the Pro Icons ihren Rückzug bekannt gegeben haben, gibt neue wichtige News zu verkünden: Der FC Bavarian Clique rundum Team Head Anton „ViscaBarca“ Rinas – der das Amt zuletzt mit Franck Ribéry innehatte – fusioniert mit den Fokus Eagles.
Sidney Friede stand nach dem Abgang von Jordan Torunarigha zuletzt alleine an der Spitze der Fokus Eagles. Selbes gilt für ViscaBarca, der zuvor mit Franck Ribéry das Amt bekleidet hat. Die Bayern-Legende hat die Seiten gewechselt: Franck Ribéry wird in Season Four das Team Plyrs United zusammen mit Claudio Pizarro führen.
Damit dürfte eine knappe Woche vor dem Startschuss das endgültige Line-Up für Season Four stehen. Nach den jüngsten Abgängen und Fusionen sind die Fronten geklärt und die Teams sind bereit für den ersten Spieltag. So sieht das Line-Up aus:
Am Sonntag (8. März 2026) hat das Team „Find the Pro“ mitgeteilt, sie werden nicht an den Start gehen. Ein harter Schlag für die Organisatoren, denn der Startermin ist für den kommenden Montag angesetzt (16. März, Berlin).
Diyar Acar – Team Head von FTP – wolle sich vorerst auf sein Unternehmen „FIT GROUP AG“ konzentrieren: „Beide Seiten haben versucht, gemeinsam eine Lösung zu finden. Allerdings ist es Diyar aus zeitlichen Gründen leider nicht möglich, da er sich künftig stärker auf seine Firma, die FIT GROUP AG, konzentrieren wird. Die Firma von Diyar wird an die Börse gehen, dies erfordert seine ganze Aufmerksamkeit“, teilte die Icon League auf Instagram mit.
Hinzuzufügen ist allerdings, dass FTP in der abgelaufenen Season Three spontan eingesprungen war, um eine Lücke zu füllen.
____
____
