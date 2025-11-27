Icon League macht Fußballer Justin Sauermilch „brutal Bock"

Justin Sauermilch ist als Fußballer eigentlich in der fünftklassigen Oberliga Niedersachsen aktiv. Aber der Bremerhavener hat ein zweites Standbein in der Icon League von Toni Kroos. Sauermilch erklärt, was die Kleinfeld-Liga so attraktiv macht.

Es ist nicht so, dass Justin Sauermilch in seiner Fußball-Karriere nichts erlebt hätte. So hat der Bremerhavener zum Beispiel mit dem Bremer SV im DFB-Pokal den damaligen Erstligisten Schalke 04 herausgefordert. Doch die von Weltmeister Toni Kroos gegründete „The Icon League“ toppt aus Sicht des 25-Jährigen alles. „Das macht brutal Bock. Ich bin froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe“, sagt Sauermilch über das Hallenfußball-Spektakel, das am Sonntag, 23. November, in der ÖVB-Arena in Bremen Station macht.

Der ehemalige Abwehrspieler des OSC Bremerhaven und des FC Hagen/Uthlede, der aktuell beim Oberligisten Heeslinger SC kickt, verfügt über Erfahrung mit den neuen Kleinfeld-Formaten. Angefangen hat es 2022 mit Gerard Piqués Kings League, kurz darauf folgten in Deutschland die Baller League und die Icon League. Die Hallenfußball-Ligen wollen ans ungezwungene Kicken auf dem Bolzplatz anknüpfen und durch neue Regeln ein jüngeres Publikum ansprechen, dem ein Bundesligamatch von 90 Minuten zu langweilig geworden ist.

Sauermilch ließ sich von einem früheren Mitspieler, dem Ex-OSC-Torwart Jan Fauseweh, davon überzeugen, sich für die Baller League zu bewerben. Unter 16.000 Bewerbern wurde der 1,89-Meter-Hüne als einer von 800 Kickern eingeladen, an einem Probetraining teilzunehmen. Dort konnte er überzeugen und wurde von Eintracht Spandau gedraftet. „Ich war der erste in meinem Team, der ausgewählt wurde. Das war richtig geil“, ist Sauermilch stolz. Denn nur 83 Spieler schafften den Sprung in die Baller League.

Mit Toren und Assists macht sich Sauermilch einen Namen

Das von Lukas Podolski und Mats Hummels initiierte Event war genau Sauermilchs Ding. „Ich habe gleich in meiner ersten Saison gezeigt, dass ich ein Hallen-Zocker bin, und mir einen Namen gemacht“, fiel der 25-Jährige durch eine Menge Tore und Assists auf.

Der gelernte Außenhandelskaufmann, der als Gutachter im Hafen Autos unter die Lupe nimmt, konnte die montags stattfindenden Spieltage in Köln gut mit seinem Job und dem Engagement im Vereinsfußball unter einen Hut bringen. „Ich habe von der Baller League einen Van und eine Tankkarte bekommen. Das war für mich ein großer Luxus“, berichtet Sauermilch.

Wechsel zum FC Bavarian Clique in der Icon League

Der Umzug der Baller League von Köln nach Berlin und das Interesse anderer Teams an ihm brachten den früheren Jugendspieler der Leher TS und des TSV Debstedt nach der zweiten Saison jedoch zum Umdenken. „Ich habe mich für die Icon League und FC Bavarian Clique entschieden, weil die sich einfach am meisten um mich gekümmert haben“, erzählt Sauermilch.

Den Ligawechsel habe er nicht bereut. Zum einen liege der FC Bavarian Clique klar auf Playoff-Kurs, zum anderen sei das Drumherum an den Spieltagen einfach überwältigend. „Du sieht von Spieltag zu Spieltag Fußballer, die du von früher kennst. Ob es ein Kevin Kuranyi oder ein Mark van Bommel ist. Oder Benedikt Höwedes, der Weltmeister war, und wo man dann denkt: Ey, das ist eigentlich geisteskrank.“ Der Bremerhavener hat auch schon mit US-Sänger Jason Derulo in der Kantine gesessen.

Der finanzielle Aspekt spielt für Sauermilch schon eine Rolle

Sauermilch verhehlt nicht, dass der finanzielle Aspekt ebenfalls ein Anreiz ist. Das Siegerteam der Icon League darf mit 300.000 Euro rechnen. Dazu bekommt jeder Spieler wie in der NBA einen wertvollen Meisterschaftsring. „Es geht schon echt um Geld“, sagt der in Langen lebende Sauermilch. Für ihn sei aber die Aufmerksamkeit wichtiger, die er in der Icon League auch über die sozialen Medien erhalte: „Du hast es nicht geschafft, Profi zu werden, aber das ist wie ein Ersatz dafür. Man hat ein Feeling wie ein Profi, weil man mit einem Shuttle von der Icon League gefahren wird. Und da sitzt du dann mit Claudio Pizarro.“

Icon League und Vereinsfußball schwer zu vereinbaren

In Heeslingen ist Sauermilch seinen Stammplatz wohl auch wegen der Icon League losgeworden. „Es ist einfach sehr schwer, die Icon League mit Vereinsfußball unter einen Hut zu bringen“, kann der Innenverteidiger nachvollziehen, dass der ambitionierte Oberligist nicht begeistert ist von seinem zweiten Standbein.

Sauermilch geht davon aus, dass die Kleinfeld-Ligen keine Eintagsfliegen sein werden. Als Investor hat die Icon League zum Beispiel Jürgen Klopp gewinnen können. „Es wird noch größer werden und hat auf jeden Fall Zukunft. Für mich hat die Icon League Priorität.“