Icon League LIVE: Der 4. Spieltag im Liveticker

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die dritte Spielzeit der Icon League ist auf Deutschland-Tour. Nach Hannover und Hamburg kehrt die von Toni Kroos und Elias Nerlich gegründete Kleinfeld-Liga für zwei Wochen nach Düsseldorf zurück. Dem gestrigen 3. Spieltag folgte heute Abend schon der 4. Spieltag in der gewohnten Spielstätte Castello Düsseldorf.