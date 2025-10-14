 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
Icon League LIVE: Der 4. Spieltag im Liveticker

Der Doppel-Spieltag in Düsseldorf.

Die dritte Spielzeit der Icon League ist auf Deutschland-Tour. Nach Hannover und Hamburg kehrt die von Toni Kroos und Elias Nerlich gegründete Kleinfeld-Liga für zwei Wochen nach Düsseldorf zurück. Dem gestrigen 3. Spieltag folgte heute Abend schon der 4. Spieltag in der gewohnten Spielstätte Castello Düsseldorf.

>>> zur aktuellen Tabelle

Alle Partien könnt ihr ab 18 Uhr im Liveticker auf FuPa verfolgen.

Heute, 18:00 Uhr
Wontorriors FC
Wontorriors FCWontorriors
The Pack
The PackThe Pack
6
10
Abpfiff
Wontorriors - The Pack

Heute, 18:45 Uhr
FC Berlin City
FC Berlin CityBerlin City
Find The Pro Icons
Find The Pro IconsFind The Pro
18:45live
Berlin City - Find The Pro

Heute, 19:30 Uhr
Fokus Eagles
Fokus EaglesFokus Eagles
Berliner Underdogs
Berliner UnderdogsUnderdogs
19:30live
Fokus Eagles - Underdogs

Heute, 20:15 Uhr
Two Stripes United
Two Stripes UnitedTwo Stripes
BUZZ Club
BUZZ ClubBUZZ Club
20:15live
Two Stripes - BUZZ Club

Heute, 21:00 Uhr
DNA Athletics
DNA AthleticsDNA Athletics
SC Bürgeramt
SC BürgeramtSC Bürgeramt
21:00live
DNA Athletics - Bürgeramt

Heute, 21:45 Uhr
FC Bavarian Clique
FC Bavarian CliqueFC Bavarian
B2B United
B2B UnitedB2B United
21:45live
FC Bavarian - B2B United

Heute, 22:30 Uhr
FC Onefootball
FC OnefootballOnefootball
FC PLYRS United
FC PLYRS UnitedPLYRS United
22:30live
Onefootball - PLYRS Utd

>>> Alle Ergebnisse und Torschützen des 3. Spieltags

