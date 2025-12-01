Icon League LIVE: Der 13. Spieltag im Liveticker
Icon League Season 3 auf Deutschland-Tour
Nach Stationen in Hannover, Hamburg, Leipzig, Stuttgart und Bremen folgt der Abschluss der regulären Spielzeit in der Heimspielstätte in Düsseldorf im Castello. Es geht für viele noch um den Einzug in die Top 8.
Alle Partien ab 18 Uhr im Liveticker auf FuPa.
Die Partien des 13. Spieltags im Überblick:
SC Bürgeramt – FC PLYRS United 4:6Tore:
0:1 Jure Pusic (3.), 1:1 Muhamed Sanyang (4.), 1:2 Adrijan Micevski (7.), 1:3 Davud Vehab (8.), 2:3 Valdet Rama (9.), 2:4 Jure Pusic (9.), 3:4 Marcus Piossek (10.), 3:5 Adrijan Micevski (11.), 3:6 Davud Vehab (19.), 4:6 Jonatan Tesfaldet (20.)
FC Onefootball – Find The Pro Icons 14:1Tore:
0:1 Onur Saglam (2.), 1:1 Christian Biermann (4.), 2:1 Herbert Paul (5.), 3:1 Berkant Canbulut (7.), 4:1 Fouad Aghnima (7.), 5:1 Adrian Martinez (13.), 6:1 Herbert Paul (17.), 7:1 Tarik Sormaz (18.), 8:1 Fouad Aghnima (19.), 9:1 Adrian Martinez (20.), 10:1 Adrian Martinez (22.), 11:1 Julian Mehl (23.), 12:1 Amer Dzindic (24.), 13:1 Fouad Aghnima (24.), 14:1 Berkant Canbulut (24.)
B2B United – FC Berlin City 4:11
Tore: 0:1 Nasuhi Noah Jones (1.), 0:2 Muhammet Raci Sözer (7.), 0:3 Aytürk Gecim (10.), 0:4 Furkan Ars (12.), 0:5 Muhammet Raci Sözer (15.), 1:5 Mohamed Dahas (19.), 1:6 Durim Elezi (19.), 2:6 Christian Tok (20.), 2:7 Aytürk Gecim (21.), 2:8 Nasuhi Noah Jones (21.), 3:8 Christian Tok (22.), 3:9 Meksud Čolić (23.), 3:10 Muhammet Raci Sözer (24.), 3:11 Shawn Kauter (24.), 4:11 Etienne Kamm (24.)
Two Stripes United – Fokus Eagles 2:3
Tore: 0:1 Pascal Brossmann (2.), 0:2 Ali Wazneh (7.), 0:3 Pascal Brossmann (10.), 1:3 Bilal El Morabiti (15.), 2:3 Kaies Alaisame (22.)
DNA Athletics - FC Bavarian
BUZZ Club - Wontorriors
___
Die Partien des 12. Spieltags im Überblick:
B2B United – FC PLYRS United 1:3Tore:
0:1 Kennedy Alves Ribeiro (14.), 0:2 Davud Vehab (20.), 0:3 Mergim Dervishaj (22.), 1:3 Adrien Tagakou-Kamm (24.)
FC Bavarian Clique – FC Berlin City 5:2Tore:
1:0 Andrea Hoxha (1.), 1:1 Muhammet Raci Sözer (6.), 1:2 Suad Ak (7.), 2:2 Nedzad Plavci (10.), 3:2 Christopher Bachleitner (13.), 4:2 Justin Sauermilch (17.), 5:2 Christopher Bachleitner (24.)
DNA Athletics – FC Onefootball 4:3 n. V.Tore:
0:1 Sven Wurm (2.), 1:1 Mergim Bajrami (7.), 2:1 Darko Bodul (8.), 2:2 Julian Mehl (11.), 2:3 Amer Dzindic (15.), 3:3 Amar Cekic (17.), 4:3 Darko Bodul (24.+4)
BUZZ Club – SC Bürgeramt 4:5
Tore: 0:1 Valdet Rama (3.), 0:2 Kamil Kucharski (7.), 1:2 Hischem Metidji (8.), 1:3 Lucas Sitter (9.), 1:4 Lucas Sitter (10.), 1:5 Marcus Piossek (14.), 2:5 Kevin Ingreso (22.), 3:5 Mohamed Bekaj (23.), 4:5 Veli Sulejmani (24.)
Berliner Underdogs – Find The Pro Icons 7:6
Tore: 1:0 Marcelo (1.), 2:0 Marcelo (4.), 2:1 Onur Saglam (9.), 2:2 Bastian Grahovac (12.), 2:3 Fabian Schulz (12. Eigentor), 2:4 Mustafa Cinar (13.), 2:5 Mustafa Cinar (13.), 3:5 Aisa Mohand Arifi (16.), 4:5 Antonio Asanovic (17.), 5:5 Sandro Jurado Garcia (19.), 6:5 Marcelo (20.), 7:5 Aisa Mohand Arifi (23.), 7:6 Lorenz Knöferl (24.)
Wontorriors FC – Fokus Eagles 4:3
Tore: 1:0 Johann Von Knebel (1.), 2:0 Bilal Mirzayi (1.), 3:0 Mohamed Karma (2.), 3:1 Sidney Friede (4.), 4:1 Bilal Mirzayi (10.), 4:2 Evgeni Pataman (14.), 4:3 Ali Wazneh (21.)
The Pack – Two Stripes United 6:3Tore:
0:1 Kian Assadollahi (10.), 1:1 Dennis Öztürk (10.), 2:1 Kolja Pusch (14.), 3:1 Kolja Pusch (14.), 4:1 Stefan Winkel (19.), 5:1 Bastian Oczipka (22.), 5:2 Kian Assadollahi (22.), 6:2 Michael Gardawski (23.), 6:3 Björn Kluft (23.)
___
Die Partien des 11. Spieltags im Überblick:
SC Bürgeramt – FC Bavarian Clique 3:10
Tore: 0:1 Elias Derwein (3. Eigentor), 0:2 Justin Sauermilch (6.), 0:3 Justin Sauermilch (11.), 0:4 Daniel Brosinski (13.), 0:5 Nicolas Jann (14.), 0:6 Justin Sauermilch (19.), 0:7 Justin Sauermilch (19.), 0:8 Nedzad Plavci (20.), 2:9 Mokhtar Boulachab (21.), 1:8 Kamil Kucharski (21.), 2:8 Kamil Kucharski (21.), 2:10 Nicolas Jann (23.), 3:10 Lucas Sitter (24.)
B2B United – BUZZ Club 7:8Tore:
1:0 Mohamed Dahas (1.), 2:0 Mohamed Dahas (3.), 3:0 Mohamed Dahas (9.), 3:1 Veli Sulejmani (10.), 3:2 Yannick Zierden (13.), 4:2 Noah Tomson (16.), 4:3 Falk Satoshi Schmidt (18.), 5:3 Saif-Eddine Ayadi (19.), 5:4 Mohamed Bekaj (20.), 5:5 Mohamed Bekaj (20.), 5:6 Suleyman Turkes (22.), 5:7 Yannick Zierden (22.), 6:7 Dustin Zahnen (23.), 6:8 Veli Sulejmani (24.), 7:8 Noah Tomson (24.)
Fokus Eagles – FC Berlin City 9:6Tore:
1:0 Lukas Betz (1.), 2:0 Sidney Friede (5.), 3:0 Aaron Herzog (6.), 4:0 Ali Wazneh (8.), 4:1 Muhammet Raci Sözer (11.), 4:2 Enes Küc (13.), 5:2 Emincan Tekin (13.), 6:2 Emincan Tekin (13.), 6:3 Muhammet Raci Sözer (16.), 7:3 Emanuele Giardini (17.), 8:3 Emanuele Giardini (21.), 8:4 Nasuhi Noah Jones (23.), 8:5 Aytürk Gecim (23.), 8:6 Suad Ak (24.), 9:6 Sidney Friede (24.)
DNA Athletics – The Pack 6:2Tore:
0:1 Michael Gardawski (6.), 1:1 Oliver Gorgiev (8.), 1:2 Kolja Pusch (11.), 2:2 Mergim Bajrami (14.), 3:2 Amar Cekic (16.), 4:2 Amar Cekic (16.), 5:2 Maximilian Peter Grünberg (18.), 6:2 Oliver Gorgiev (20.)
Find The Pro Icons – FC PLYRS United 6:8Tore:
1:0 Mustafa Cinar (1.), 2:0 Kaan Cosgun (2.), 2:1 Davud Vehab (6.), 2:2 Jure Pusic (7.), 2:3 Kennedy Alves Ribeiro (7.), 2:4 Adrijan Micevski (10.), 2:5 Marcel Kosuch (16.), 2:6 Marcel Kosuch (16.), 2:7 Marcel Kosuch (16.), 3:7 Embarki Fares Tedj Hadj (16.), 4:7 Embarki Fares Tedj Hadj (16.), 5:7 Embarki Fares Tedj Hadj (16.), 5:8 Kennedy Alves Ribeiro (17.), 6:8 Onur Saglam (19.)
FC Onefootball – Wontorriors FC 5:4 n. V.Tore:
0:1 Fabian Friedemann Graudenz (5.), 1:1 Jacob Göker (10.), 1:2 Okan Adil Kurt (10.), 2:4 Miguel Sayago Marti (13.), 3:4 Miguel Sayago Marti (13.), 1:3 Mohamed Karma (13.), 1:4 Mohamed Karma (13.), 4:4 Miguel Sayago Marti (19.), 5:4 Amer Dzindic (24.+1)
Two Stripes United – Berliner Underdogs 1:4
Tore: 0:1 Julius Heimpel (2.), 1:1 Björn Kluft (18.), 1:2 Antonio Asanovic (20.), 1:3 Panzu De Angelo Ernesto (22.), 1:4 Fabian Schulz (23.)