Allgemeines
– Foto: Marco Bader

Icon League Final 6 in Wien: DNA Athletics ist Season 3-Champion

Die Icon League Season 3 war auf Deutschland-Tour.

Nach Stationen in Hannover, Hamburg, Leipzig, Stuttgart und Bremen war die Icon League auch immer wieder zuhause in Düsseldorf vor Ort. Für das Finale haben sich die Macher ein ganz besonderes Event in Österreich ausgedacht. In der Stadthalle Wien, die innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war, geht es für die verbliebenen sechs Mannschaften um ein sattes Preisgeld in Höhe von einer halben Million Euro.

Neben dem Siegerpreisgeld in Höhe von 300.000 EUR erhalten alle Spieler des Sieger-Teams auch einen Champions-Ring, auf dem die Initialen der Spieler verewigt sind und der zusätzlich einen Wert von 5.000 EUR hat.

Der Finaltag im Re-Stream:

Sonntag, 14. Dezember

Viertelfinale

Gestern, 17:45 Uhr
Berliner Underdogs
Berliner UnderdogsUnderdogs
FC Berlin City
FC Berlin CityBerlin City
3
8
Abpfiff

Berliner Underdogs – FC Berlin City 3:8
Tore: 1:0 Antonio Asanovic (1.), 1:1 Aytürk Gecim (1.), 1:2 Enes Küc (5.), 1:3 Furkan Ars (6.), 1:4 Muhammet Raci Sözer (8.), 1:5 Aytürk Gecim (18.), 2:5 Durim Elezi (19. Eigentor), 2:6 Nasuhi Noah Jones (19.), 3:6 Ergi Alihoxha (22.), 3:7 Suad Ak (24.), 3:8 Nasuhi Noah Jones (24.)

Gestern, 18:35 Uhr
DNA Athletics
DNA AthleticsDNA Athletics
Fokus Eagles
Fokus EaglesFokus Eagles
7
4
Abpfiff

DNA Athletics – Fokus Eagles 7:4
Tore: 1:0 Amar Cekic (4.), 2:0 Raffael Kobrowski (5.), 3:0 Tugay Akbakla (10.), 4:0 Raffael Kobrowski (12.), 5:0 Maximilian Peter Grünberg (14.), 5:1 Fatih Baca (14.), 6:1 Raffael Kobrowski (15.), 6:2 Aaron Herzog (18.), 6:3 Aaron Herzog (19.), 6:4 Ali Wazneh (20.), 7:4 Amar Cekic (24.)

Halbfinale

Gestern, 19:30 Uhr
FC Berlin City
FC Berlin CityBerlin City
FC PLYRS United
FC PLYRS UnitedPLYRS United
5
6
Abpfiff

FC Berlin City – FC PLYRS United 5:6
Tore: 0:1 Davud Vehab (4.), 1:1 Enes Küc (6.), 1:2 Josip Sesar (8.), 2:2 Suad Ak (9.), 2:3 Mergim Dervishaj (10.), 3:3 Enes Küc (12.), 4:3 Furkan Ars (18.), 4:4 Josip Sesar (18.), 4:5 Josip Sesar (18.), 4:6 Josip Sesar (18.), 5:6 Muhammet Raci Sözer (24.)

Gestern, 20:25 Uhr
DNA Athletics
DNA AthleticsDNA Athletics
Two Stripes United
Two Stripes UnitedTwo Stripes
7
6
Abpfiff

DNA Athletics – Two Stripes United 7:6
Tore: 1:0 Maximilian Peter Grünberg (8.), 1:1 Kian Assadollahi (10.), 1:2 Kian Assadollahi (10.), 2:2 Amar Cekic (10.), 3:2 Amar Cekic (10.), 4:2 Amar Cekic (10.), 5:2 Nico Antonitsch (17.), 5:3 Bilal El Morabiti (17.), 5:4 Thomas Sonntag (19.), 6:4 Oliver Gorgiev (20.), 6:5 Vendim Sinani (20.), 7:5 Stefan Federer (21.), 7:6 Vendim Sinani (23.)

Finale

Gestern, 22:00 Uhr
FC PLYRS United
FC PLYRS UnitedPLYRS United
DNA Athletics
DNA AthleticsDNA Athletics
1
6
Abpfiff

FC PLYRS United – DNA Athletics 1:6
Tore: 0:1 Darko Bodul (13.), 0:2 Maximilian Peter Grünberg (13.), 0:3 Amar Cekic (17.), 0:4 Mergim Bajrami (19.), 0:5 Petar Gluhakovic (20.), 0:6 Raffael Kobrowski (21.), 1:6 Davud Vehab (21.)

So liefen die Play-Ins in Düsseldorf ab:

Montag, 8. Dezember

Play-Ins

  • Der Sieger steht im Halbfinale beim Final 6, der Verlierer im Viertelfinale beim Final 6

Berlin Underdogs (Platz 1) - Two Stripes United (Platz 4) 5:9
Tore: 0:1 Nils Lück (6.), 0:2 Bilal El Morabiti (7.), 1:2 Aisa Mohand Arifi (7.), 1:3 Kian Assadollahi (7.), 1:4 Kian Assadollahi (7.), 1:5 Kian Assadollahi (7.), 1:6 Vendim Sinani (10.), 1:7 Narsico Jorge Lubaca (11.), 2:7 Daniel Sudar (11.), 3:7 Daniel Sudar (11.), 3:8 Thomas Sonntag (14.), 4:8 Panzu De Angelo Ernesto (15.), 5:8 Sandro Jurado Garcia (16.), 5:9 Kaies Alaisame (23.)

  • Der Sieger steht im Halbfinale beim Final 6, der Verlierer im Viertelfinale beim Final 6

Plyrs United (Platz 2) - DNA Athletics (Platz 3) 6:4
Tore: 0:1 Raffael Kobrowski (13.), 1:1 Mergim Dervishaj (14.), 2:1 Mergim Dervishaj (17.), 3:1 Mergim Dervishaj (17.), 3:2 Petar Gluhakovic (20.), 3:3 Amar Cekic (22.), 4:3 Jure Pusic (22.), 4:4 Mergim Bajrami (23.), 5:4 Gian-Luca Reck (24.), 6:4 Jure Pusic (24.)

  • Der Sieger steht im Viertelfinale beim Final 6

Fokus Eagles (Platz 5) - FC Bavarian Clique (Platz 8) 8:7 n. V.
Tore: 0:1 Cemal Kaymaz (2.), 1:1 Michael Bolvin (4.), 2:1 Michael Bolvin (4.), 3:1 Aaron Herzog (4.), 4:1 Zulu Ernst (5.), 5:1 Aaron Herzog (6.), 5:2 Nicolas Jann (7.), 6:2 Fatih Baca (9.), 6:3 Cemal Kaymaz (12.), 7:3 Emincan Tekin (12.), 7:4 Daniel Brosinski (16.), 7:5 Daniel Brosinski (16.), 7:6 Justin Sauermilch (22.), 7:7 Nicolas Jann (23.), 8:6 Fatih Baca (27.)

  • Der Sieger steht im Viertelfinale beim Final 6

FC Onefootball (Platz 6) - FC Berlin City (Platz 7) 0:3
Tore: 0:1 Furkan Ars (4.), 0:2 Aytürk Gecim (14.), 0:3 Enes Küc (19.)

Die Abschlusstabelle der regulären Spielzeit:

redAutor