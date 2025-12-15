Icon League Final 6 in Wien: DNA Athletics ist Season 3-Champion

Nach Stationen in Hannover, Hamburg, Leipzig, Stuttgart und Bremen war die Icon League auch immer wieder zuhause in Düsseldorf vor Ort. Für das Finale haben sich die Macher ein ganz besonderes Event in Österreich ausgedacht. In der Stadthalle Wien, die innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war, geht es für die verbliebenen sechs Mannschaften um ein sattes Preisgeld in Höhe von einer halben Million Euro.
Neben dem Siegerpreisgeld in Höhe von 300.000 EUR erhalten alle Spieler des Sieger-Teams auch einen Champions-Ring, auf dem die Initialen der Spieler verewigt sind und der zusätzlich einen Wert von 5.000 EUR hat.
FuPa ist im Liveticker dabei.
Der Finaltag im Re-Stream:
DNA Athletics – Fokus Eagles 7:4
Tore: 1:0 Amar Cekic (4.), 2:0 Raffael Kobrowski (5.), 3:0 Tugay Akbakla (10.), 4:0 Raffael Kobrowski (12.), 5:0 Maximilian Peter Grünberg (14.), 5:1 Fatih Baca (14.), 6:1 Raffael Kobrowski (15.), 6:2 Aaron Herzog (18.), 6:3 Aaron Herzog (19.), 6:4 Ali Wazneh (20.), 7:4 Amar Cekic (24.)
FC Berlin City – FC PLYRS United 5:6
Tore: 0:1 Davud Vehab (4.), 1:1 Enes Küc (6.), 1:2 Josip Sesar (8.), 2:2 Suad Ak (9.), 2:3 Mergim Dervishaj (10.), 3:3 Enes Küc (12.), 4:3 Furkan Ars (18.), 4:4 Josip Sesar (18.), 4:5 Josip Sesar (18.), 4:6 Josip Sesar (18.), 5:6 Muhammet Raci Sözer (24.)
DNA Athletics – Two Stripes United 7:6
Tore: 1:0 Maximilian Peter Grünberg (8.), 1:1 Kian Assadollahi (10.), 1:2 Kian Assadollahi (10.), 2:2 Amar Cekic (10.), 3:2 Amar Cekic (10.), 4:2 Amar Cekic (10.), 5:2 Nico Antonitsch (17.), 5:3 Bilal El Morabiti (17.), 5:4 Thomas Sonntag (19.), 6:4 Oliver Gorgiev (20.), 6:5 Vendim Sinani (20.), 7:5 Stefan Federer (21.), 7:6 Vendim Sinani (23.)
FC PLYRS United – DNA Athletics 1:6
Tore: 0:1 Darko Bodul (13.), 0:2 Maximilian Peter Grünberg (13.), 0:3 Amar Cekic (17.), 0:4 Mergim Bajrami (19.), 0:5 Petar Gluhakovic (20.), 0:6 Raffael Kobrowski (21.), 1:6 Davud Vehab (21.)
___
So liefen die Play-Ins in Düsseldorf ab:
Berlin Underdogs (Platz 1) - Two Stripes United (Platz 4) 5:9
Tore: 0:1 Nils Lück (6.), 0:2 Bilal El Morabiti (7.), 1:2 Aisa Mohand Arifi (7.), 1:3 Kian Assadollahi (7.), 1:4 Kian Assadollahi (7.), 1:5 Kian Assadollahi (7.), 1:6 Vendim Sinani (10.), 1:7 Narsico Jorge Lubaca (11.), 2:7 Daniel Sudar (11.), 3:7 Daniel Sudar (11.), 3:8 Thomas Sonntag (14.), 4:8 Panzu De Angelo Ernesto (15.), 5:8 Sandro Jurado Garcia (16.), 5:9 Kaies Alaisame (23.)
Plyrs United (Platz 2) - DNA Athletics (Platz 3) 6:4
Tore: 0:1 Raffael Kobrowski (13.), 1:1 Mergim Dervishaj (14.), 2:1 Mergim Dervishaj (17.), 3:1 Mergim Dervishaj (17.), 3:2 Petar Gluhakovic (20.), 3:3 Amar Cekic (22.), 4:3 Jure Pusic (22.), 4:4 Mergim Bajrami (23.), 5:4 Gian-Luca Reck (24.), 6:4 Jure Pusic (24.)
Fokus Eagles (Platz 5) - FC Bavarian Clique (Platz 8) 8:7 n. V.
Tore: 0:1 Cemal Kaymaz (2.), 1:1 Michael Bolvin (4.), 2:1 Michael Bolvin (4.), 3:1 Aaron Herzog (4.), 4:1 Zulu Ernst (5.), 5:1 Aaron Herzog (6.), 5:2 Nicolas Jann (7.), 6:2 Fatih Baca (9.), 6:3 Cemal Kaymaz (12.), 7:3 Emincan Tekin (12.), 7:4 Daniel Brosinski (16.), 7:5 Daniel Brosinski (16.), 7:6 Justin Sauermilch (22.), 7:7 Nicolas Jann (23.), 8:6 Fatih Baca (27.)
FC Onefootball (Platz 6) - FC Berlin City (Platz 7) 0:3
Tore: 0:1 Furkan Ars (4.), 0:2 Aytürk Gecim (14.), 0:3 Enes Küc (19.)
___
Die Abschlusstabelle der regulären Spielzeit: