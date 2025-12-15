Icon League Final 6 in Wien: DNA Athletics ist Season 3-Champion

Nach Stationen in Hannover, Hamburg, Leipzig, Stuttgart und Bremen war die Icon League auch immer wieder zuhause in Düsseldorf vor Ort. Für das Finale haben sich die Macher ein ganz besonderes Event in Österreich ausgedacht. In der Stadthalle Wien, die innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war, geht es für die verbliebenen sechs Mannschaften um ein sattes Preisgeld in Höhe von einer halben Million Euro.

Neben dem Siegerpreisgeld in Höhe von 300.000 EUR erhalten alle Spieler des Sieger-Teams auch einen Champions-Ring, auf dem die Initialen der Spieler verewigt sind und der zusätzlich einen Wert von 5.000 EUR hat.

FuPa ist im Liveticker dabei.