Icon League: DNA siegt im Topspiel, Wontorriors FC nach Erfolg erster

In einem umkämpften und torreichen Duell konnte der FC Berlin City spektakulär mit 8:7 gegen den FC Bavarian Clique gewinnen. Dabei ging die Mannschaft von Präsident Luciano und Antonio Rüdiger früh durch einen Doppelschlag von Suad Ak in Führung, anschließend ließen die Berliner noch vor der Pause zwei weitere Treffer durch Neuzugang Nasuhi Noah Jones folgen. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer zum 1:2 durch Filip Bradaric blieb der einzige im ersten Durchgang, sodass zur Pause Berlin City klar mit 4:1 führte. Nach dem Wiederbeginn kam dann die Mannschaft von Anton Rinas (ViscaBarca) und Franck Ribéry besser in die zweite Hälfte, durch einen Doppelpack von Antonio Repic gelang der 3:4-Anschluss. Doch folglich behielten die Berliner nach einem abwechslungsreichen Spielverlauf in Durchgang zwei die Oberhand und siegten schlussendlich mit einem spektakulären 8:7. Auch Enes Küc traf in der Schlussphase der Partie noch doppelt, während auf Seiten der Bavarian Clique Bradaric seinen dritten Tagestreffer beisteuerte und zum Top-Torschützen des Spiels wurde. Damit tütete Berlin City bereits den zweiten Dreier ein, während die bayrischen Kontrahenten nach der Niederlage am ersten Spieltag erneut leer ausgehen.

The Pack The Pack

Ebenfalls umkämpft und ausgeglichen verlief die Begegnung zwischen dem SC Bürgeramt und dem The Pack FC. Dabei gelang es der Mannschaft Teamheads Wolff Christoph Fuss und Simon Terodde, The Pack, durch einen 5:3-Erfolg den ersten Saisonsieg einzufahren, während die Mannschaft um die Teamchefs Reezy und Achraf nach dem Sieg in der Vorwoche über Buzz Club nun leer ausgingen. Bereits zur Pause führten The Pack mit 3:1, in Hälfte zwei fielen dann auf beiden Seiten jeweils zwei Tore, weshalb am Ende das 5:3 für die Terodde/Fuss-Elf auf der Anzeigetafel stand. Ex-Profi Daniel Caligiuri verbuchte einen Doppelpack.

Two Stripes United Two Stripes

Das Spiel zwischen Two Stripes United und DNA Athletics konnten die Gäste mit 4:2 für sich entscheiden. Nach einem guten Start in die Partie, in der DNA durch Tore von Dominik Ammon und Raffael Kobrowski früh, nach vier Minuten, mit 2:0 in Führung gingen, fiel bis zur Pause kein weiterer Treffer. Durch den zweiten Tagestreffer von Kobrowski erhöhte die Elf von den Teamchefs Niklas-Wilson Sommer und David Alaba zu Beginn des zweiten Durchgangs zunächst auf 3:0, ehe Two Stripes durch Tore von Robin Kamber und Kais Alaisame der Anschluss gelang. Doch schlussendlich war es dann ausgerechnet Teamhead Sommer höchstselbst, der durch seinen Treffer zum 4:2 in der Schlussminute für die Entscheidung sorgte. Damit gelang DNA nach dem Topspielsieg über den FC OneFootball bereits der zweite Sieg, während die Mannschaft von Felix Kroos und Robert Andrich erstmals leer ausgeht.

Mo., 17.03.2025, 23:00 Uhr Motor Neufünfland Motor Neu5 Wontorriors FC Wontorriors 23:00 PUSH

Wesentlich torreicher verlief hingegen die Partie zwischen der Mannschaft von Finch, Tim Kleindienst und Torsten Mattuschka, dem FK Motor Neufünfland und dem Wontorriors FC. Die Mannschaft um die Teamchefs Laura Wontorra und Nils Glagau erwischte einen Sahnetag, schließlich setzte es schlussendlich einen 7:2-Kantersieg. Nach einem ausgeglichenen ersten Durchgang und dem 1:1 zur Halbzeitpause drehten die Wontorriors anschließend so richtig auf und trafen ganze sechs Mal in Hälfte zwei. Durch diesen Erfolg springt die Wontorra-Elf nach dem 4:3-Sieg gegen die Fokus Egales am Spieltag eins auf den ersten Tabellenplatz, während Motor Neufünfland sich nach der zweiten Klatsche im zweiten Saisonspiel am anderen Ende der Tabelle wiederfindet.