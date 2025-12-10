Icon League: Diese Mannschaften haben das Final 6 erreicht

Die Ergebnisse und Torschützen der Play-Ins sowie der Spielplan des Final 6.

Halbfinale

DNA Athletics - Fokus Eagles

19 Uhr Plyrs United - Sieger Viertelfinale Spiel 1

19.50 Uhr Two Stripes United - Sieger Viertelfinale Spiel 2

Finale

20.45 Uhr

___

FuPa erklärt euch den nicht alltäglichen Modus:

Play-Ins

Die Top 4 der regulären Spielzeit sind sicher für das "Final 6" qualifiziert, können sich jedoch vorab mit einem Sieg bei den "Play-Ins" ein Spiel ersparen und direkt in das Halbfinale einziehen.

Das heißt, Platz 1 spielt gegen Platz 4 und Platz 2 gegen Platz 3. Die Sieger stehen im Halbfinale beim "Final 6", die Verlierer im Viertelfinale beim "Final 6".

Außerdem werden bei den "Play-Ins" zwei weitere Viertelfinalteilnehmer für das "Final 6" ermittelt. Platz 5 spielt gegen Platz 8 und Platz 6 spielt gegen Platz 7.

Die Sieger stehen im Viertelfinale beim "Final 6".

Final 6

Im Viertelfinale treffen entsprechend zunächst die Verlierer der Platz 1 bis 4-Partien auf die Sieger der Platz 5 bis 8-Partien.

Die Gewinner treffen daraufhin im Halbfinale auf die Sieger der Platz 1 bis 4-Partien.

Abschließend kommt es zum großen Finale. Bisherige Titelträger sind der FC One Football und der FC Berlin City.

Die Abschlusstabelle der regulären Spielzeit: