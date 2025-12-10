 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
– Foto: Marco Bader

Icon League: Diese Mannschaften haben das Final 6 erreicht

Die Season 3 der Icon League steht vor dem Abschluss.

Die Ergebnisse und Torschützen der Play-Ins sowie der Spielplan des Final 6.

Montag, 8. Dezember

Play-Ins

Mo., 08.12.2025, 18:00 Uhr
Berliner Underdogs
Berliner UnderdogsUnderdogs
Two Stripes United
Two Stripes UnitedTwo Stripes
5
9
Abpfiff

  • Der Sieger steht im Halbfinale beim Final 6, der Verlierer im Viertelfinale beim Final 6

Berlin Underdogs (Platz 1) - Two Stripes United (Platz 4) 5:9
Tore: 0:1 Nils Lück (6.), 0:2 Bilal El Morabiti (7.), 1:2 Aisa Mohand Arifi (7.), 1:3 Kian Assadollahi (7.), 1:4 Kian Assadollahi (7.), 1:5 Kian Assadollahi (7.), 1:6 Vendim Sinani (10.), 1:7 Narsico Jorge Lubaca (11.), 2:7 Daniel Sudar (11.), 3:7 Daniel Sudar (11.), 3:8 Thomas Sonntag (14.), 4:8 Panzu De Angelo Ernesto (15.), 5:8 Sandro Jurado Garcia (16.), 5:9 Kaies Alaisame (23.)

Mo., 08.12.2025, 18:50 Uhr
FC PLYRS United
FC PLYRS UnitedPLYRS United
DNA Athletics
DNA AthleticsDNA Athletics
6
4
Abpfiff

  • Der Sieger steht im Halbfinale beim Final 6, der Verlierer im Viertelfinale beim Final 6

Plyrs United (Platz 2) - DNA Athletics (Platz 3) 6:4
Tore: 0:1 Raffael Kobrowski (13.), 1:1 Mergim Dervishaj (14.), 2:1 Mergim Dervishaj (17.), 3:1 Mergim Dervishaj (17.), 3:2 Petar Gluhakovic (20.), 3:3 Amar Cekic (22.), 4:3 Jure Pusic (22.), 4:4 Mergim Bajrami (23.), 5:4 Gian-Luca Reck (24.), 6:4 Jure Pusic (24.)

Mo., 08.12.2025, 19:40 Uhr
Fokus Eagles
Fokus EaglesFokus Eagles
FC Bavarian Clique
FC Bavarian CliqueFC Bavarian
8
n.V.
7
Abpfiff

  • Der Sieger steht im Viertelfinale beim Final 6

Fokus Eagles (Platz 5) - FC Bavarian Clique (Platz 8) 8:7 n. V.
Tore: 0:1 Cemal Kaymaz (2.), 1:1 Michael Bolvin (4.), 2:1 Michael Bolvin (4.), 3:1 Aaron Herzog (4.), 4:1 Zulu Ernst (5.), 5:1 Aaron Herzog (6.), 5:2 Nicolas Jann (7.), 6:2 Fatih Baca (9.), 6:3 Cemal Kaymaz (12.), 7:3 Emincan Tekin (12.), 7:4 Daniel Brosinski (16.), 7:5 Daniel Brosinski (16.), 7:6 Justin Sauermilch (22.), 7:7 Nicolas Jann (23.), 8:6 Fatih Baca (27.)

Mo., 08.12.2025, 20:30 Uhr
FC Onefootball
FC OnefootballOnefootball
FC Berlin City
FC Berlin CityBerlin City
0
3
Abpfiff

  • Der Sieger steht im Viertelfinale beim Final 6

FC Onefootball (Platz 6) - FC Berlin City (Platz 7) 0:3
Tore: 0:1 Furkan Ars (4.), 0:2 Aytürk Gecim (14.), 0:3 Enes Küc (19.)

Sonntag, 14. Dezember

Viertelfinale

So., 14.12.2025, 17:30 Uhr
Berliner Underdogs
Berliner UnderdogsUnderdogs
FC Berlin City
FC Berlin CityBerlin City
17:30
Berlin Underdogs - FC Berlin City

So., 14.12.2025, 18:20 Uhr
DNA Athletics
DNA AthleticsDNA Athletics
Fokus Eagles
Fokus EaglesFokus Eagles
18:20
DNA Athletics - Fokus Eagles

Halbfinale

19 Uhr Plyrs United - Sieger Viertelfinale Spiel 1

19.50 Uhr Two Stripes United - Sieger Viertelfinale Spiel 2

Finale

20.45 Uhr

FuPa erklärt euch den nicht alltäglichen Modus:

Play-Ins

Die Top 4 der regulären Spielzeit sind sicher für das "Final 6" qualifiziert, können sich jedoch vorab mit einem Sieg bei den "Play-Ins" ein Spiel ersparen und direkt in das Halbfinale einziehen.

Das heißt, Platz 1 spielt gegen Platz 4 und Platz 2 gegen Platz 3. Die Sieger stehen im Halbfinale beim "Final 6", die Verlierer im Viertelfinale beim "Final 6".

Außerdem werden bei den "Play-Ins" zwei weitere Viertelfinalteilnehmer für das "Final 6" ermittelt. Platz 5 spielt gegen Platz 8 und Platz 6 spielt gegen Platz 7.

Die Sieger stehen im Viertelfinale beim "Final 6".

Final 6

Im Viertelfinale treffen entsprechend zunächst die Verlierer der Platz 1 bis 4-Partien auf die Sieger der Platz 5 bis 8-Partien.

Die Gewinner treffen daraufhin im Halbfinale auf die Sieger der Platz 1 bis 4-Partien.

Abschließend kommt es zum großen Finale. Bisherige Titelträger sind der FC One Football und der FC Berlin City.

Die Abschlusstabelle der regulären Spielzeit:

