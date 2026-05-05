 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Icon League: Diese 8 Mannschaften haben die Play-Ins erreicht

Die Season 4 der Icon League steht vor dem Abschluss.

von red · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago / Matthias Koch

Verlinkte Inhalte

Icon League
Icon League Finale
Underdogs
SC Bürgeramt
Fokus Eagles

Die reguläre Saison wurde mit einem Doppel-Spieltag am Sonntag und Montag beendet. Die Fokus Eagles standen schon frühzeitig als "Regular Season-Meister" fest und verloren entsprechend auch die letzten beiden "unwichtigen" Partien. Nutznießer waren Plyers United und Two Stripes, die die Eagles besiegten, und sich einen festen Platz im Final 6 in Zürich am 17. Mai 2026 (Sonntag) sicherten. Als vierte Mannschaft ist der FC Berlin City für Zürich qualifiziert.

Eintracht Spandau, Quereinsteiger aus der aufgelösten Baller League, musste Lehrgeld zahlen und schrieb direkt Icon League-Geschichte. Noch nie zuvor hatte eine Mannschaft kein einziges Spiel gewonnen!

>> zur Abschlusstabelle der "Regular Season 4" der Icon League

Für die Top 4 sowie die Plätze 5 bis 8 geht es zunächst am 11. Mai 2026 (Montag) in die Play-Ins. Die Top 4 spielen zwei Halbfinal-Teilnehmer aus. Die Verlierer werden in Zürich auf die Gewinner der Play-In-Spiele (Platz 5 vs. 8 und Platz 6 vs. 7) treffen und dort in einem "Viertelfinale" zwei weitere Halbfinal-Teilnehmer ausspielen.

Montag, 11. Mai 2026 in Berlin

Play-Ins

  • Der Sieger steht im Halbfinale beim Final 6, der Verlierer im Viertelfinale beim Final 6

Mo., 11.05.2026, 20:00 Uhr
Fokus Eagles
Fokus EaglesFokus Eagles
Two Stripes United
Two Stripes UnitedTwo Stripes
20:00

  • Der Sieger steht im Halbfinale beim Final 6, der Verlierer im Viertelfinale beim Final 6

Mo., 11.05.2026, 19:00 Uhr
Berliner Underdogs
Berliner UnderdogsUnderdogs
Wontorriors FC
Wontorriors FCWontorriors
19:00

  • Der Sieger steht im Viertelfinale beim Final 6

Mo., 11.05.2026, 21:00 Uhr
SC Bürgeramt
SC BürgeramtSC Bürgeramt
The Pack
The PackThe Pack
21:00

  • Der Sieger steht im Viertelfinale beim Final 6

Sonntag, 17. Mai 2026 in Zürich (Final 6)

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

___

FuPa erklärt euch nochmal ausführlich den nicht alltäglichen Modus:

Play-Ins

Die Top 4 der regulären Spielzeit sind sicher für das "Final 6" qualifiziert, können sich jedoch vorab mit einem Sieg bei den "Play-Ins" ein Spiel ersparen und direkt in das Halbfinale einziehen.

Das heißt, Platz 1 spielt gegen Platz 4 und Platz 2 gegen Platz 3. Die Sieger stehen im Halbfinale beim "Final 6", die Verlierer im Viertelfinale beim "Final 6".

Außerdem werden bei den "Play-Ins" zwei weitere Viertelfinalteilnehmer für das "Final 6" ermittelt. Platz 5 spielt gegen Platz 8 und Platz 6 spielt gegen Platz 7.

Die Sieger stehen im Viertelfinale beim "Final 6".

Final 6

Im Viertelfinale treffen entsprechend zunächst die Verlierer der Platz 1 bis 4-Partien auf die Sieger der Platz 5 bis 8-Partien.

Die Gewinner treffen daraufhin im Halbfinale auf die Sieger der Platz 1 bis 4-Partien.

Abschließend kommt es zum großen Finale. Bisherige Titelträger sind der FC One Football, der FC Berlin City und DNA Athletics.

Die Abschlusstabelle der regulären Spielzeit: