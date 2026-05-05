Icon League: Diese 8 Mannschaften haben die Play-Ins erreicht

Die reguläre Saison wurde mit einem Doppel-Spieltag am Sonntag und Montag beendet. Die Fokus Eagles standen schon frühzeitig als "Regular Season-Meister" fest und verloren entsprechend auch die letzten beiden "unwichtigen" Partien. Nutznießer waren Plyers United und Two Stripes, die die Eagles besiegten, und sich einen festen Platz im Final 6 in Zürich am 17. Mai 2026 (Sonntag) sicherten. Als vierte Mannschaft ist der FC Berlin City für Zürich qualifiziert.
Eintracht Spandau, Quereinsteiger aus der aufgelösten Baller League, musste Lehrgeld zahlen und schrieb direkt Icon League-Geschichte. Noch nie zuvor hatte eine Mannschaft kein einziges Spiel gewonnen!
Für die Top 4 sowie die Plätze 5 bis 8 geht es zunächst am 11. Mai 2026 (Montag) in die Play-Ins. Die Top 4 spielen zwei Halbfinal-Teilnehmer aus. Die Verlierer werden in Zürich auf die Gewinner der Play-In-Spiele (Platz 5 vs. 8 und Platz 6 vs. 7) treffen und dort in einem "Viertelfinale" zwei weitere Halbfinal-Teilnehmer ausspielen.
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FuPa erklärt euch nochmal ausführlich den nicht alltäglichen Modus:
Play-Ins
Die Top 4 der regulären Spielzeit sind sicher für das "Final 6" qualifiziert, können sich jedoch vorab mit einem Sieg bei den "Play-Ins" ein Spiel ersparen und direkt in das Halbfinale einziehen.
Das heißt, Platz 1 spielt gegen Platz 4 und Platz 2 gegen Platz 3. Die Sieger stehen im Halbfinale beim "Final 6", die Verlierer im Viertelfinale beim "Final 6".
Außerdem werden bei den "Play-Ins" zwei weitere Viertelfinalteilnehmer für das "Final 6" ermittelt. Platz 5 spielt gegen Platz 8 und Platz 6 spielt gegen Platz 7.
Die Sieger stehen im Viertelfinale beim "Final 6".
Final 6
Im Viertelfinale treffen entsprechend zunächst die Verlierer der Platz 1 bis 4-Partien auf die Sieger der Platz 5 bis 8-Partien.
Die Gewinner treffen daraufhin im Halbfinale auf die Sieger der Platz 1 bis 4-Partien.
Abschließend kommt es zum großen Finale. Bisherige Titelträger sind der FC One Football, der FC Berlin City und DNA Athletics.
Die Abschlusstabelle der regulären Spielzeit: