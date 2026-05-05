Icon League: Diese 8 Mannschaften haben die Play-Ins erreicht

– Foto: Imago / Matthias Koch

Eintracht Spandau, Quereinsteiger aus der aufgelösten Baller League, musste Lehrgeld zahlen und schrieb direkt Icon League-Geschichte. Noch nie zuvor hatte eine Mannschaft kein einziges Spiel gewonnen!

Die reguläre Saison wurde mit einem Doppel-Spieltag am Sonntag und Montag beendet. Die Fokus Eagles standen schon frühzeitig als "Regular Season-Meister" fest und verloren entsprechend auch die letzten beiden "unwichtigen" Partien. Nutznießer waren Plyers United und Two Stripes, die die Eagles besiegten, und sich einen festen Platz im Final 6 in Zürich am 17. Mai 2026 (Sonntag) sicherten. Als vierte Mannschaft ist der FC Berlin City für Zürich qualifiziert.

Für die Top 4 sowie die Plätze 5 bis 8 geht es zunächst am 11. Mai 2026 (Montag) in die Play-Ins. Die Top 4 spielen zwei Halbfinal-Teilnehmer aus. Die Verlierer werden in Zürich auf die Gewinner der Play-In-Spiele (Platz 5 vs. 8 und Platz 6 vs. 7) treffen und dort in einem "Viertelfinale" zwei weitere Halbfinal-Teilnehmer ausspielen.

Der Sieger steht im Viertelfinale beim Final 6

Sonntag, 17. Mai 2026 in Zürich (Final 6)

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

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FuPa erklärt euch nochmal ausführlich den nicht alltäglichen Modus:

Play-Ins

Die Top 4 der regulären Spielzeit sind sicher für das "Final 6" qualifiziert, können sich jedoch vorab mit einem Sieg bei den "Play-Ins" ein Spiel ersparen und direkt in das Halbfinale einziehen.

Das heißt, Platz 1 spielt gegen Platz 4 und Platz 2 gegen Platz 3. Die Sieger stehen im Halbfinale beim "Final 6", die Verlierer im Viertelfinale beim "Final 6".

Außerdem werden bei den "Play-Ins" zwei weitere Viertelfinalteilnehmer für das "Final 6" ermittelt. Platz 5 spielt gegen Platz 8 und Platz 6 spielt gegen Platz 7.

Die Sieger stehen im Viertelfinale beim "Final 6".

Final 6

Im Viertelfinale treffen entsprechend zunächst die Verlierer der Platz 1 bis 4-Partien auf die Sieger der Platz 5 bis 8-Partien.

Die Gewinner treffen daraufhin im Halbfinale auf die Sieger der Platz 1 bis 4-Partien.

Abschließend kommt es zum großen Finale. Bisherige Titelträger sind der FC One Football, der FC Berlin City und DNA Athletics.

Die Abschlusstabelle der regulären Spielzeit: