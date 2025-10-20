 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: Marco Bader

Icon League: Der 5. Spieltag im Liveticker

Doppel-Spieltag in Düsseldorf am 20. und 21. Oktober 2025.

Verlinkte Inhalte

Icon League
Underdogs
Berlin City
Two Stripes
DNA Athletics

Die dritte Spielzeit der Icon League ist auf Deutschland-Tour. Nach Hannover und Hamburg macht die von Toni Kroos und Elias Nerlich gegründete Kleinfeld-Liga aktuell wieder in Düsseldorf Station.

Der 5. Spieltag am Dienstagabend im Liveticker auf FuPa.

Heute, 18:00 Uhr
Berliner Underdogs
Berliner UnderdogsUnderdogs
FC Bavarian Clique
FC Bavarian CliqueFC Bavarian
3
7
Abpfiff
Berliner Underdogs – FC Bavarian Clique 3:7
Tore: 1:0 Antonio Asanovic (4.), 1:1 Nicolas Jann (5.), 1:2 Denis Hoxha (10.), 1:3 Nedzad Plavci (12.), 1:4 Christopher Bachleitner (14.), 1:5 Panzu De Angelo Ernesto (15. Eigentor), 2:5 Daniel Sudar (16.), 2:6 Nedzad Plavci (17.), 3:6 Aisa Mohand Arifi (24.), 3:7 Atakan Koyuncuoglu (24.)

Heute, 18:45 Uhr
FC Onefootball
FC OnefootballOnefootball
SC Bürgeramt
SC BürgeramtSC Bürgeramt
6
5
Abpfiff
FC Onefootball – SC Bürgeramt 6:5
Tore: 0:1 Marcus Piossek (2.), 0:2 Jonatan Tesfaldet (11.), 1:2 Konstantin Fries (15.), 2:2 Miguel Sayago Marti (15.), 2:3 Jonatan Tesfaldet (17.), 2:4 Valdet Rama (17.), 3:4 Halil Can Dogan (20.), 4:4 Berkant Canbulut (22.), 5:5 Miguel Sayago Marti (24.), 4:5 Ilyass Mirroche (24.), 6:5 Konstantin Fries (24.+3)

Heute, 19:45 Uhr
The Pack
The PackThe Pack
Fokus Eagles
Fokus EaglesFokus Eagles
7
6
Abpfiff
The Pack – Fokus Eagles 7:6
Tore: 0:1 Emanuele Giardini (5.), 1:1 Daniel Caligiuri (12.), 1:2 Aaron Herzog (17.), 1:3 Pascal Brossmann (19.), 2:3 Tevfik Ceylan (19.), 3:3 Tevfik Ceylan (19.), 3:4 Fatih Baca (19.), 3:5 Zulu Ernst (20.), 4:5 Kolja Pusch (20.), 5:5 Daniel Caligiuri (22.), 6:5 Christian Derflinger (24.), 6:6 Zulu Ernst (24.), 7:6 Christian Derflinger (24.+3)

Heute, 20:30 Uhr
Wontorriors FC
Wontorriors FCWontorriors
FC Berlin City
FC Berlin CityBerlin City
2
5
Abpfiff
Wontorriors FC – FC Berlin City 2:5
Tore: 0:1 Aytürk Gecim (1.), 1:1 Johann von Knebel (1.), 1:2 Aytürk Gecim (8.), 2:2 Johann von Knebel (9.), 2:3 Muhammet Raci Sözer (19.), 2:4 Bilal Mirzayi (20. Eigentor), 2:5 Nasuhi Noah Jones (24.)

Heute, 21:30 Uhr
DNA Athletics
DNA AthleticsDNA Athletics
Find The Pro Icons
Find The Pro IconsFind The Pro
21:30live
DNA Athletics - Find The Pro

Heute, 22:15 Uhr
FC PLYRS United
FC PLYRS UnitedPLYRS United
BUZZ Club
BUZZ ClubBUZZ Club
22:15live
PLYRS United - BUZZ Club

Heute, 23:00 Uhr
B2B United
B2B UnitedB2B United
Two Stripes United
Two Stripes UnitedTwo Stripes
23:00live
B2B United - Two Stripes

>>> zur aktuellen Tabelle

Aufrufe: 020.10.2025, 20:30 Uhr
redAutor