Icon League: Der 5. Spieltag im Liveticker
Doppel-Spieltag in Düsseldorf am 20. und 21. Oktober 2025.
Die dritte Spielzeit der Icon League ist auf Deutschland-Tour. Nach Hannover und Hamburg macht die von Toni Kroos und Elias Nerlich gegründete Kleinfeld-Liga aktuell wieder in Düsseldorf Station.
Der 5. Spieltag am Dienstagabend im Liveticker auf FuPa.
Berliner Underdogs – FC Bavarian Clique 3:7
Tore: 1:0 Antonio Asanovic (4.), 1:1 Nicolas Jann (5.), 1:2 Denis Hoxha (10.), 1:3 Nedzad Plavci (12.), 1:4 Christopher Bachleitner (14.), 1:5 Panzu De Angelo Ernesto (15. Eigentor), 2:5 Daniel Sudar (16.), 2:6 Nedzad Plavci (17.), 3:6 Aisa Mohand Arifi (24.), 3:7 Atakan Koyuncuoglu (24.)
FC Onefootball – SC Bürgeramt 6:5
Tore: 0:1 Marcus Piossek (2.), 0:2 Jonatan Tesfaldet (11.), 1:2 Konstantin Fries (15.), 2:2 Miguel Sayago Marti (15.), 2:3 Jonatan Tesfaldet (17.), 2:4 Valdet Rama (17.), 3:4 Halil Can Dogan (20.), 4:4 Berkant Canbulut (22.), 5:5 Miguel Sayago Marti (24.), 4:5 Ilyass Mirroche (24.), 6:5 Konstantin Fries (24.+3)
The Pack – Fokus Eagles 7:6
Tore: 0:1 Emanuele Giardini (5.), 1:1 Daniel Caligiuri (12.), 1:2 Aaron Herzog (17.), 1:3 Pascal Brossmann (19.), 2:3 Tevfik Ceylan (19.), 3:3 Tevfik Ceylan (19.), 3:4 Fatih Baca (19.), 3:5 Zulu Ernst (20.), 4:5 Kolja Pusch (20.), 5:5 Daniel Caligiuri (22.), 6:5 Christian Derflinger (24.), 6:6 Zulu Ernst (24.), 7:6 Christian Derflinger (24.+3)
Wontorriors FC – FC Berlin City 2:5
Tore: 0:1 Aytürk Gecim (1.), 1:1 Johann von Knebel (1.), 1:2 Aytürk Gecim (8.), 2:2 Johann von Knebel (9.), 2:3 Muhammet Raci Sözer (19.), 2:4 Bilal Mirzayi (20. Eigentor), 2:5 Nasuhi Noah Jones (24.)
DNA Athletics - Find The Pro
PLYRS United - BUZZ Club