Icon League: Der 13. Spieltag im Liveticker

Nach Stationen in Hannover, Hamburg, Leipzig, Stuttgart und Bremen folgt der Abschluss der regulären Spielzeit in der Heimspielstätte in Düsseldorf im Castello. Es geht für viele noch um den Einzug in die Top 8.
Die Partien des 13. Spieltags im Überblick:
DNA Athletics – FC Bavarian Clique 6:5
DNA Athletics: Oliver Gorgiev, Mergim Bajrami, Anthony Janin, Amar Cekic
FC Bavarian Clique: Justin Sauermilch, Nicolas Jann, Christopher Bachleitner
Tore: 0:1 Christopher Bachleitner (1.), 0:2 Nicolas Jann (2.), 1:2 Oliver Gorgiev (4.), 1:3 Justin Sauermilch (6.), 2:3 Amar Cekic (7.), 3:3 Mergim Bajrami (16.), 3:4 Nicolas Jann (16.), 3:5 Christopher Bachleitner (17.), 4:5 Anthony Janin (18.), 5:5 Amar Cekic (24.), 6:5 (24.)
Die Partien des 12. Spieltags im Überblick:
Die Partien des 11. Spieltags im Überblick:
SC Bürgeramt – FC Bavarian Clique 3:10
Tore: 0:1 Elias Derwein (3. Eigentor), 0:2 Justin Sauermilch (6.), 0:3 Justin Sauermilch (11.), 0:4 Daniel Brosinski (13.), 0:5 Nicolas Jann (14.), 0:6 Justin Sauermilch (19.), 0:7 Justin Sauermilch (19.), 0:8 Nedzad Plavci (20.), 2:9 Mokhtar Boulachab (21.), 1:8 Kamil Kucharski (21.), 2:8 Kamil Kucharski (21.), 2:10 Nicolas Jann (23.), 3:10 Lucas Sitter (24.)