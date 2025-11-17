 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Marco Bader

Icon League: Der 10. Spieltag im Liveticker

Icon League auf Deutschland-Tour

Nach Stationen in Hannover, Hamburg, Leipzig und Stuttgart kehrt die dritte Spielzeit der Icon League auch immer wieder in die bekannte Spielstätte Castello nach Düsseldorf zurück.

So auch am heutigen 10. Spieltag. Alle Partien im Liveticker auf FuPa.

>>> zur Live-Tabelle

Die Partien des 10. Spieltags im Überblick:

Heute, 18:00 Uhr
B2B United
B2B UnitedB2B United
Berliner Underdogs
Berliner UnderdogsUnderdogs
5
6
Abpfiff
B2B United – Berliner Underdogs 5:6
Tore: 0:1 Sandro Jurado Garcia (3.), 0:2 Aisa Mohand Arifi (7.), 1:2 Noah Tomson (8.), 1:3 Daniel Sudar (9.), 1:4 Antonio Asanovic (11.), 2:4 Noah Tomson (14.), 2:5 Panzu De Angelo Ernesto (17.), 2:6 Antonio Asanovic (19.), 3:6 Berkan Celebi (22.), 4:6 Dustin Zahnen (23.), 5:6 Saif-Eddine Ayadi (24.)

Heute, 18:45 Uhr
The Pack
The PackThe Pack
BUZZ Club
BUZZ ClubBUZZ Club
11
6
Abpfiff
The Pack – BUZZ Club 11:6
Tore: 1:0 Bastian Oczipka (1.), 2:0 Stefan Winkel (2.), 3:0 Bastian Oczipka (2.), 3:1 Hischem Metidji (5.), 4:1 Stefan Winkel (9.), 4:2 Mohamed Bekaj (12.), 5:2 Daniel Caligiuri (13.), 5:3 Veli Sulejmani (13.), 6:3 Stefan Winkel (14.), 6:4 Falk Satoshi Schmidt (14.), 6:5 Halil Ibrahim Yilmaz (18.), 7:5 Joao Carlos Flores Neves (18.), 8:5 Stefan Winkel (20.), 9:5 Stefan Winkel (20.), 10:5 Stefan Winkel (22.), 11:5 Michael Gardawski (23.), 11:6 Mohamed Bekaj (24.)

Heute, 19:45 Uhr
DNA Athletics
DNA AthleticsDNA Athletics
Wontorriors FC
Wontorriors FCWontorriors
4
5
Abpfiff
DNA Athletics – Wontorriors FC 4:5 n. V.
Tore: 0:1 Johann Von Knebel (1.), 1:1 Petar Gluhakovic (3.), 1:2 Johann Von Knebel (14.), 2:2 Petar Gluhakovic (18.), 3:2 Maximilian Peter Grünberg (19.), 3:3 Erciyes Firat Palo (20.), 4:3 Petar Gluhakovic (23.), 4:4 Erciyes Firat Palo (24.), 4:5 Bilal Mirzayi (24.+2)

Heute, 20:30 Uhr
Two Stripes United
Two Stripes UnitedTwo Stripes
FC Berlin City
FC Berlin CityBerlin City
5
2
Two Stripes - Berlin City

Heute, 21:30 Uhr
Fokus Eagles
Fokus EaglesFokus Eagles
FC PLYRS United
FC PLYRS UnitedPLYRS United
21:30live
Fokus Eagles - PLYRS United

Heute, 22:15 Uhr
SC Bürgeramt
SC BürgeramtSC Bürgeramt
Find The Pro Icons
Find The Pro IconsFind The Pro
22:15live
SC Bürgeramt - Find The Pro

Heute, 23:00 Uhr
FC Onefootball
FC OnefootballOnefootball
FC Bavarian Clique
FC Bavarian CliqueFC Bavarian
23:00live
Onefootball - FC Bavarian

Hinweis: Bei Unentschieden nach regulärer Spielzeit entscheidet das Golden Goal. Der Gewinner erhält nur 2 anstatt 3 Punkte. Dies ist aus technischen Gründen als Punktabzug unter der Tabelle angegeben. Der Verlierer erhält 1 Punkt.

___

Die Partien des 9. Spieltags im Überblick:

Find The Pro Icons – Two Stripes United 3:4
Tore: 1:0 Onur Saglam (12.), 1:1 Ricardo Antonaci (16.), 1:2 Björn Kluft (19.), 1:3 Björn Kluft (19.), 2:3 Manuel Junglas (20.), 3:3 Mustafa Cinar (22.), 3:4 Kaies Alaisame (23.)

FC PLYRS United – DNA Athletics 1:0
Tore: 1:0 Gian-Luca Reck (24.)

Wontorriors FC – Berliner Underdogs 6:7
Tore: 1:0 Colin Haupt (3.), 2:0 Okan Adil Kurt (4.), 3:0 Mohamed Karma (5.), 4:0 Johann Von Knebel (9.), 4:1 Julius Heimpel (10.), 4:2 Haydar Bayram (11.), 4:3 Marcos Alvarez (12.), 4:4 Daniel Sudar (13.), 4:5 Daniel Sudar (13.), 4:6 Daniel Sudar (13.), 4:7 Antonio Asanovic (14.), 5:7 Marvin Sinan Büyüksakarya (24.), 6:7 Johann Von Knebel (24.)

The Pack – B2B United 4:3
Tore: 1:0 Bastian Oczipka (6.), 2:0 Robin Brüseke (9.), 2:1 Christian Tok (11.), 3:1 Christian Derflinger (13.), 3:2 Nick Mwaura Hirschfeld (17.), 3:3 Berkan Celebi (18.), 4:3 Kolja Pusch (20.)

Fokus Eagles – SC Bürgeramt 5:6
Tore: 1:0 Emincan Tekin (2.), 1:1 Jonatan Tesfaldet (3.), 1:2 Kamil Kucharski (10.), 1:3 Valdet Rama (11.), 2:3 Ali Wazneh (13.), 2:4 Jonatan Tesfaldet (17.), 2:5 Kamil Kucharski (18.), 2:6 Kamil Kucharski (18.), 3:6 Ali Wazneh (19.), 4:6 Aaron Herzog (22.), 5:6 Emincan Tekin (24.)

FC Berlin City – FC Onefootball 4:5 n. V.
Tore: 0:1 Antonio Brandt (2. Eigentor), 1:2 Muhammet Raci Sözer (11.), 0:2 Berkant Canbulut (11.), 1:3 Tarik Sormaz (12.), 2:3 Abdullah Telli (16.), 3:3 Aytürk Gecim (19.), 3:4 Miguel Sayago Marti (21.), 4:4 Enes Küc (22.), 4:5 Amer Dzindic (24.+2)

BUZZ Club – FC Bavarian Clique 7:8 n. V.
Tore: 1:0 Marc Rzatkowski (3.), 1:1 Atakan Koyuncuoglu (10.), 2:1 Halil Ibrahim Yilmaz (10.), 2:2 Christopher Bachleitner (12.), 2:3 Daniel Brosinski (12.+1), 3:3 Niklas Dams (13.), 3:4 Andrea Hoxha (16.), 4:4 Yannick Zierden (18.), 5:4 Dominik Wüst (21.), 6:4 Dominik Wüst (21.), 6:5 Nicolas Jann (21.), 7:5 Bruno Staudt (21.), 7:6 Nedzad Plavci (21.), 7:7 Denis Hoxha (24.), 7:8 Daniel Brosinski (24.+2)

___

Die Partien des 8. Spieltags im Überblick:

FC Bavarian Clique – Wontorriors FC 6:8
Tore: 0:1 Johann Von Knebel (1.), 0:2 Johann Von Knebel (3.), 1:2 Justin Sauermilch (6.), 1:3 Johann Von Knebel (8.), 2:3 Christopher Bachleitner (11.), 2:4 Mohamed Karma (12.), 3:4 Mokhtar Boulachab (13.), 4:4 Nicolas Jann (14.), 4:5 Tom Köster (16.), 4:6 Colin Haupt (18.), 5:7 Nedzad Plavci (21.), 4:7 Mohamed Karma (21.), 6:7 Justin Sauermilch (23.), 6:8 Erciyes Firat Palo (23.)

Find The Pro Icons – The Pack 3:7
Tore: 0:1 Daniel Caligiuri (4.), 1:1 Sven Schipplock (6.), 1:2 Joao Carlos Flores Neves (9.), 1:3 Kolja Pusch (11.), 1:4 Christian Derflinger (11.), 1:5 Christian Derflinger (16.), 1:6 Daniel Caligiuri (18.), 2:6 Mustafa Cinar (20.), 2:7 Tevfik Ceylan (21.), 3:7 Onur Saglam (23.)

Two Stripes United – FC Onefootball 7:6
Tore: 1:0 Vendim Sinani (5.), 2:0 Kian Assadollahi (8.), 3:0 Kian Assadollahi (9.), 4:0 Kian Assadollahi (9.), 5:0 Kian Assadollahi (9.), 5:1 Miguel Sayago Marti (9.), 5:2 Miguel Sayago Marti (9.), 6:2 Thomas Sonntag (13.), 6:3 Miguel Sayago Marti (14.), 6:4 Miguel Sayago Marti (15.), 6:5 Fouad Aghnima (19.), 6:6 Konstantin Fries (21.), 7:6 Vendim Sinani (24.)

FC Berlin City – BUZZ Club 11:5
Tore: 0:1 Dominik Wüst (3.), 1:1 Muhammet Raci Sözer (6.), 2:1 Suad Ak (8.), 3:2 Muhammet Raci Sözer (9.), 2:2 Olgherto Balliu (9.), 3:3 Dominik Wüst (9.), 4:3 Shawn Kauter (16.), 5:3 Muhammet Raci Sözer (16.), 6:3 Furkan Ars (17.), 6:4 Olgherto Balliu (18.), 7:4 Enes Küc (18.), 8:4 Aytürk Gecim (20.), 9:4 Aytürk Gecim (21.), 10:5 Shawn Kauter (21.), 9:5 Halil Ibrahim Yilmaz (21.), 11:5 Furkan Ars (22.)

Fokus Eagles – DNA Athletics 6:5
Tore: 1:0 Pascal Brossmann (3.), 2:0 Lukas Betz (10.), 2:1 Darko Bodul (11.), 3:1 Pascal Brossmann (15.), 4:1 Emanuele Giardini (16.), 5:1 Emanuele Giardini (16.), 5:2 Darko Bodul (16.), 5:3 Darko Bodul (16.), 5:4 Petar Gluhakovic (21.), 6:4 Ali Wazneh (22.), 6:5 Darko Bodul (23.)

SC Bürgeramt – B2B United 8:9
Tore: 0:1 Nick Mwaura Hirschfeld (1.), 0:2 Malcom Scheibner (5.), 0:3 Sören Pätzold (9.), 1:3 Marcus Piossek (10.), 1:4 Berkan Celebi (11.), 1:5 Mohamed Dahas (12.), 2:5 Marcus Piossek (13.), 2:7 Marcel Halstenberg (14.), 3:7 Jonatan Tesfaldet (14.), 2:6 Marcel Halstenberg (14.), 4:7 Valdet Rama (15.), 5:7 Valdet Rama (19.), 5:8 Nick Mwaura Hirschfeld (20.), 5:9 Sören Pätzold (22.), 6:9 Valdet Rama (23.), 7:9 Jonatan Tesfaldet (24.), 8:9 Mathias Franke (24.)

FC PLYRS United – Berliner Underdogs 4:5 n. V.
Tore: 0:1 Daniel Sudar (11.), 0:2 Marcos Alvarez (13.), 1:2 Marcel Kosuch (14.), 2:2 Mergim Dervishaj (19.), 2:3 Haydar Bayram (20.), 3:3 Josip Sesar (21.), 3:4 Daniel Sudar (21.), 4:4 Josip Sesar (23.), 4:5 Fabian Schulz (24.+1)

