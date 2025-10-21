Icon League bewertet Knöferl, Contento & Co – Ex-Türkgücü-Spieler überragt alle

Eroll Zejnullah (l.), Lorenz Knöferl (m.) und Marcel Kosuch (r.) spielen im Verein und in der Icon League. – Foto: Imago (Fotomontage)

Die Icon League startete mit neuen Ideen in die Saison: Jede Woche werden die Spieler bewertet. Ein Überblick über die oberbayerischen Spieler.

Oberbayern – Die dritte Season der Icon League hat begonnen. Die von Ex-Nationalspieler Toni Kroos und Influencer Elias „Eligella“ Nehrlich ins Leben gerufene Indoor-Fußballliga schlägt europaweit Wellen. Nicht nur Fans, sondern auch große Namen des Weltfußballs verfolgen das Geschehen aufmerksam: David Alaba, Franck Ribéry und Marcelo sind sowohl aktiv auf dem Platz als auch als Unterstützer an der Seitenlinie vertreten. In „Season Three“ wirbt die Liga mit einer spannenden Neuerung: Jeder Spieler und jeder Teamhead erhält eine individuelle Statistik-Karte. Bewertet werden die Kategorien Dribbling, Schuss, Passspiel und Defensive. Aus diesen Werten ergibt sich eine Gesamtbewertung, die sich je nach Tagesform und Leistung von Spieltag zu Spieltag verändern kann. Grundlage dafür ist ein komplexer, datenbasierter Algorithmus, wie die Icon League mitteilt, der objektive Leistungsdaten auswertet.

So stehen die besten Spieler Oberbayerns in der Icon League: Ex-1860-Profi vorne dabei Auch in diesem Jahr spielen einige Spieler mit oberbayerischem Hintergrund bei dem innovativen Kleinfeldformat mit. Die beste Gesamtbewertung der oberbayerischen Spieler hat Nasuhi Noah Jones vom FC Berlin City. Unter Nationalspieler Antonio Rüdiger und Rapper Luciano performt der 23-Jährige beeindruckend gut. Mit einem 84er-Rating ist er der drittbeste Spieler seiner Mannschaft.