Eroll Zejnullah (l.), Lorenz Knöferl (m.) und Marcel Kosuch (r.) spielen im Verein und in der Icon League.
Eroll Zejnullah (l.), Lorenz Knöferl (m.) und Marcel Kosuch (r.) spielen im Verein und in der Icon League. – Foto: Imago (Fotomontage)

Icon League bewertet Knöferl, Contento & Co – Ex-Türkgücü-Spieler überragt alle

Landesliga-Stratege zweitstärkster Spieler

Die Icon League startete mit neuen Ideen in die Saison: Jede Woche werden die Spieler bewertet. Ein Überblick über die oberbayerischen Spieler.

Oberbayern – Die dritte Season der Icon League hat begonnen. Die von Ex-Nationalspieler Toni Kroos und Influencer Elias „Eligella“ Nehrlich ins Leben gerufene Indoor-Fußballliga schlägt europaweit Wellen. Nicht nur Fans, sondern auch große Namen des Weltfußballs verfolgen das Geschehen aufmerksam: David Alaba, Franck Ribéry und Marcelo sind sowohl aktiv auf dem Platz als auch als Unterstützer an der Seitenlinie vertreten.

In „Season Three“ wirbt die Liga mit einer spannenden Neuerung: Jeder Spieler und jeder Teamhead erhält eine individuelle Statistik-Karte. Bewertet werden die Kategorien Dribbling, Schuss, Passspiel und Defensive. Aus diesen Werten ergibt sich eine Gesamtbewertung, die sich je nach Tagesform und Leistung von Spieltag zu Spieltag verändern kann. Grundlage dafür ist ein komplexer, datenbasierter Algorithmus, wie die Icon League mitteilt, der objektive Leistungsdaten auswertet.

So stehen die besten Spieler Oberbayerns in der Icon League: Ex-1860-Profi vorne dabei

Auch in diesem Jahr spielen einige Spieler mit oberbayerischem Hintergrund bei dem innovativen Kleinfeldformat mit. Die beste Gesamtbewertung der oberbayerischen Spieler hat Nasuhi Noah Jones vom FC Berlin City. Unter Nationalspieler Antonio Rüdiger und Rapper Luciano performt der 23-Jährige beeindruckend gut. Mit einem 84er-Rating ist er der drittbeste Spieler seiner Mannschaft.

Der nächste Name dürfte vielen Fußballkennern ein Begriff sein: Eroll Zejnullahu, von DNA Athletics, die unter der Teamleitung von Ex-Bayern-Star David Alaba und Influencer sowie Fußballer Niklas-Wilson Sommer auflaufen. Zejnullahu spielte vor zwei Jahren noch im Trikot des TSV 1860. Jetzt erreicht er eine Bewertung von 83 und hat mit 87 den besten Defensivwert seines Teams.

Mit einer Verbesserung um drei Punkte kommt Vendim Sinani vom SV Aubing München ebenfalls auf ein 83er-Rating. Im Kader von Leverkusen-Profi Robert Andrich und Ex-Nationalspieler Felix Kroos blüht Sinani regelrecht auf. Der ehemalige Junglöwe Mohamed Bekaj spielt beim Buzz Club, dem Team von unter anderem Breel Embolo. In einem Spiel kommt er auf ein Tor und steht bei einem Gesamtrating von 82. Unter dem neu gegründeten Team „Find the pro Icons“ befindet sich auch der Oberbayer Lorenz Knöferl. Der jüngste Torschütze des TSV 1860 München im Profifußball spielt inzwischen beim Landesligisten Dachau 65 und kommt auf ein starkes 81er-Gesamtrating.

Das sind die Icon-League-Spieler, mit aktuellem Verein in Oberbayern (Stand 20. Oktober):

  • Vendim Sinani/ Two Stripes: TSV 1860 Futsal, TSV Dachau 65 / aktuell SV Aubing München / Landesliga / 83 gesamt
  • Lorenz Knöferl/ FTP Icons: 1860 München, Türkgücü München / aktuell TSV Dachau 65 / Landesliga / 81 gesamt
  • Diego Contento/ PLYRS: FC Bayern / aktuell FC Aschheim / Bezirksliga / 79 gesamt
  • Oliver Gorgiev/ DNA Athletics: aktuell FC Ingolstadt 04 II / Bayernliga / 78 gesamt
  • Michael Hutterer/ PLYRS: Landsberg, Türkgücü München / aktuell TSV Grünwald / Landesliga / 77 gesamt
  • Marcel Kosuch/ PLYRS: Ingolstadt II, Dachau 65 / aktuell TSV Grünwald / Landesliga / 76 gesamt
  • Billy Bob Bracher/ The Pack: Haching II / aktuell FC Ismaning / U19 Landesliga / 70 gesamt

Diese Spieler in der Icon League zockten bereits in Oberbayern (Stand 20. Oktober):

  • Nasuhi Noah Jones/FC Berlin City: Türkgücü München / aktuell FC Hertha 03 / Regionalliga / 84 gesamt
  • Eroll Zejnullahu/DNA Athletics: TSV 1860 München / aktuell Würzburger Kickers / Regionalliga / 83 gesamt
  • Mohamed Bekaj /Buzz Club: 1860 Jugend, Türkgücü München / aktuell SV Schalding-Heining / Bayernliga / 82 gesamt
  • Valdet Rama/SC Bürgeramt: TSV 1860 München / aktuell SpVg Hagen / Westfalenliga / 79 gesamt
  • Marcos Alvarez/Berlin Underdogs: FC Bayern II 3. Liga / aktuell TuS Bersenbrück / Oberliga / 78 gesamt
  • Matthias Ostrzolek/Wontorriors: VfB Hallbergmoos / aktuell Schwaben Augsburg / Regionalliga / 77 gesamt
  • Valdrin Katana/Berlin Underdogs: Wacker Burghausen, Türkgücü München / aktuell Türkspor Augsburg / Bayernliga / 67 gesamt

