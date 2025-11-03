Icon League: Alle Ergebnisse und Torschützen des 8. Spieltags

Die dritte Spielzeit der Icon League machte am gestrigen Sonntag Halt in Stuttgart. Auch nach dem 8. Spieltag bleibt der FC Berlin City mit mehreren Bielefelder Futsalern wie Muhammet Sözer, Furkan Ars, Suad Ak und Aytürk Gecim Tabellenführer.
Weiter geht es am kommenden Montag an der gewohnten Spielstätte im Castello in Düsseldorf.
Die Partien des 8. Spieltags im Überblick:
FC Bavarian Clique – Wontorriors FC 6:8
Tore: 0:1 Johann Von Knebel (1.), 0:2 Johann Von Knebel (3.), 1:2 Justin Sauermilch (6.), 1:3 Johann Von Knebel (8.), 2:3 Christopher Bachleitner (11.), 2:4 Mohamed Karma (12.), 3:4 Mokhtar Boulachab (13.), 4:4 Nicolas Jann (14.), 4:5 Tom Köster (16.), 4:6 Colin Haupt (18.), 5:7 Nedzad Plavci (21.), 4:7 Mohamed Karma (21.), 6:7 Justin Sauermilch (23.), 6:8 Erciyes Firat Palo (23.)
Find The Pro Icons – The Pack 3:7
Tore: 0:1 Daniel Caligiuri (4.), 1:1 Sven Schipplock (6.), 1:2 Joao Carlos Flores Neves (9.), 1:3 Kolja Pusch (11.), 1:4 Christian Derflinger (11.), 1:5 Christian Derflinger (16.), 1:6 Daniel Caligiuri (18.), 2:6 Mustafa Cinar (20.), 2:7 Tevfik Ceylan (21.), 3:7 Onur Saglam (23.)
Two Stripes United – FC Onefootball 7:6
Tore: 1:0 Vendim Sinani (5.), 2:0 Kian Assadollahi (8.), 3:0 Kian Assadollahi (9.), 4:0 Kian Assadollahi (9.), 5:0 Kian Assadollahi (9.), 5:1 Miguel Sayago Marti (9.), 5:2 Miguel Sayago Marti (9.), 6:2 Thomas Sonntag (13.), 6:3 Miguel Sayago Marti (14.), 6:4 Miguel Sayago Marti (15.), 6:5 Fouad Aghnima (19.), 6:6 Konstantin Fries (21.), 7:6 Vendim Sinani (24.)
FC Berlin City – BUZZ Club 11:5
Tore: 0:1 Dominik Wüst (3.), 1:1 Muhammet Raci Sözer (6.), 2:1 Suad Ak (8.), 3:2 Muhammet Raci Sözer (9.), 2:2 Olgherto Balliu (9.), 3:3 Dominik Wüst (9.), 4:3 Shawn Kauter (16.), 5:3 Muhammet Raci Sözer (16.), 6:3 Furkan Ars (17.), 6:4 Olgherto Balliu (18.), 7:4 Enes Küc (18.), 8:4 Aytürk Gecim (20.), 9:4 Aytürk Gecim (21.), 10:5 Shawn Kauter (21.), 9:5 Halil Ibrahim Yilmaz (21.), 11:5 Furkan Ars (22.)
Fokus Eagles – DNA Athletics 6:5
Tore: 1:0 Pascal Brossmann (3.), 2:0 Lukas Betz (10.), 2:1 Darko Bodul (11.), 3:1 Pascal Brossmann (15.), 4:1 Emanuele Giardini (16.), 5:1 Emanuele Giardini (16.), 5:2 Darko Bodul (16.), 5:3 Darko Bodul (16.), 5:4 Petar Gluhakovic (21.), 6:4 Ali Wazneh (22.), 6:5 Darko Bodul (23.)
SC Bürgeramt – B2B United 8:9
Tore: 0:1 Nick Mwaura Hirschfeld (1.), 0:2 Malcom Scheibner (5.), 0:3 Sören Pätzold (9.), 1:3 Marcus Piossek (10.), 1:4 Berkan Celebi (11.), 1:5 Mohamed Dahas (12.), 2:5 Marcus Piossek (13.), 2:7 Marcel Halstenberg (14.), 3:7 Jonatan Tesfaldet (14.), 2:6 Marcel Halstenberg (14.), 4:7 Valdet Rama (15.), 5:7 Valdet Rama (19.), 5:8 Nick Mwaura Hirschfeld (20.), 5:9 Sören Pätzold (22.), 6:9 Valdet Rama (23.), 7:9 Jonatan Tesfaldet (24.), 8:9 Mathias Franke (24.)
FC PLYRS United – Berliner Underdogs 4:5 n. V.
Tore: 0:1 Daniel Sudar (11.), 0:2 Marcos Alvarez (13.), 1:2 Marcel Kosuch (14.), 2:2 Mergim Dervishaj (19.), 2:3 Haydar Bayram (20.), 3:3 Josip Sesar (21.), 3:4 Daniel Sudar (21.), 4:4 Josip Sesar (23.), 4:5 Fabian Schulz (24.+1)
Hinweis: Bei Unentschieden nach regulärer Spielzeit entscheidet das Golden Goal. Der Gewinner erhält nur 2 anstatt 3 Punkte. Dies ist aus technischen Gründen als Punktabzug unter der Tabelle angegeben. Der Verlierer erhält 1 Punkt.