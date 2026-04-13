 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

Icon League: Alle Ergebnisse und Torschützen des 7. Spieltags

Gelingt Fokus Eagles der Startrekord?

von red · Gestern, 18:05 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marco Bader

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Icon League
Eintracht Spandau
Underdogs
SC Bürgeramt
Fokus Eagles

In Season 4, die in Berlin stattfindet, sind wieder zwölf Mannschaften am Start. Die aus der Baller League gewechselte Mannschaft Eintracht Spandau kommt gar nicht zurecht und dürfte nach sechs Niederlagen zum Auftakt kein Kandidat mehr für die Play-Ins sein.

Fokus Eagles besitzt noch eine weiße Weste und spielt heute gegen Spandau um einen Icon League-Rekord. Noch nie ist eine Mannschaft mit sieben Siegen gestartet!

>>> zur aktuellen Tabelle

FuPa ist am 7. Spieltag im Liveticker dabei.

>>> AKTUALISIEREN

Gestern, 18:00 Uhr
The Pack
The PackThe Pack
BUZZ Club
BUZZ ClubBUZZ Club
2
4
Abpfiff

The Pack – BUZZ Club 2:4
Tore: 0:1 Mohamed Bekaj (2.), 0:2 Abdenbi Oubelkhiri (11.), 0:3 Mohamed Bekaj (21.), 1:3 Justin Sauermilch (22.), 1:4 Abdenbi Oubelkhiri (24.), 2:4 Christian Derflinger (24.)

Gestern, 18:50 Uhr
Two Stripes United
Two Stripes UnitedTwo Stripes
DNA Athletics
DNA AthleticsDNA Athletics
3
6
Abpfiff

Two Stripes United – DNA Athletics 3:6
Tore: 1:0 Nils Lück (2.), 1:1 Ayoub Boukhari (13.), 1:2 Soufian Charraoui (13.), 1:3 Ayoub Boukhari (13.), 1:4 Soufian Charraoui (13.), 2:4 Kian Assadollahi (13.), 3:4 Kian Assadollahi (13.), 3:5 Marco Donato Cirillo (23.), 3:6 Soufian Charraoui (24.)

Gestern, 19:40 Uhr
FC Onefootball
FC OnefootballOnefootball
Wontorriors FC
Wontorriors FCWontorriors
6
7
Abpfiff

FC Onefootball – Wontorriors FC 6:7
Tore: 1:0 Miguel Sayago Marti (2.), 1:1 Jakob Jantscher (7.), 1:2 Marcel Cornils (9.), 2:2 Konstantin Fries (11.), 3:2 Nedzad Plavci (13.), 4:2 Nedzad Plavci (13.), 4:3 Ian-Prescott Claus (15.), 4:4 Mattia Maggio (17.), 4:5 Ian-Prescott Claus (20.), 4:6 Ian-Prescott Claus (20.), 5:6 Nedzad Plavci (23.), 6:6 Konstantin Fries (24.), 6:7 Ian-Prescott Claus (24.+2)
Besonderes Vorkommnis: Miguel Sayago Marti (FC Onefootball) scheitert mit Elfmeter an Torwart Fabian Landvoigt (23.).

Gestern, 20:30 Uhr
FC Berlin City
FC Berlin CityFC Berlin City
Berliner Underdogs
Berliner UnderdogsUnderdogs
4
8
Abpfiff

FC Berlin City – Berliner Underdogs 4:8
Tore: 1:0 Aytürk Gecim (2.), 1:1 Ergi Alihoxha (3.), 1:2 Antonio Asanovic (8.), 1:3 Stefan Winkel (9.), 1:4 Daniel Sudar (14.), 3:4 Nasuhi Noah Jones (17.), 2:4 Nasuhi Noah Jones (17.), 3:5 Stefan Winkel (19.), 3:6 Stefan Winkel (20.), 3:7 Aisa Mohand Arifi (22.), 4:7 Nasuhi Noah Jones (23.), 4:8 Daniel Sudar (24.)

Gestern, 21:20 Uhr
Eintracht Spandau
Eintracht SpandauEintracht Spandau
Fokus Eagles
Fokus EaglesFokus Eagles
4
9
Abpfiff

Eintracht Spandau – Fokus Eagles 4:9
Tore: 0:1 Fatih Baca (3.), 0:2 Emincan Tekin (5.), 1:2 Pascal Wiewrodt (5.), 1:3 Denis Hoxha (7.), 2:3 Pascal Wiewrodt (11.), 2:4 Ali Wazneh (12.), 2:5 Sidney Friede (14.), 3:5 Nils da Costa Pereira (15.), 3:6 Enes Küc (20.), 3:7 Enes Küc (20.), 4:7 Mats Melahn (20.), 4:8 Fatih Baca (21.), 4:9 Eldin Todorovac (24.)
Besonderes Vorkommnis: Eldin Todorovac (Fokus Eagles) schießt Elfmeter über das Tor (19.)

Gestern, 22:10 Uhr
SC Bürgeramt
SC BürgeramtSC Bürgeramt
FC PLYRS United
FC PLYRS UnitedPLYRS United
9
5
Abpfiff

SC Bürgeramt – FC PLYRS United 9:5
Tore: 1:0 Niko Gießelmann (3.), 2:0 Erhan Yilmaz (4.), 2:1 Furkan Ars (5.), 3:1 Keanu Brandt (6.), 4:1 Niko Gießelmann (7.), 4:2 Ivan Peko (8.), 5:2 Niko Gießelmann (14.), 5:3 Jure Pusic (17.), 5:4 Muhammet Raci Sözer (17.), 5:5 Jure Pusic (17.), 6:5 Christopher Bachleitner (17.), 7:5 Daniel Brosinski (18.), 8:5 Christopher Bachleitner (22.), 9:5 Gian-Luca Reck (24.)