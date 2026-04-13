Icon League: Alle Ergebnisse und Torschützen des 7. Spieltags

In Season 4, die in Berlin stattfindet, sind wieder zwölf Mannschaften am Start. Die aus der Baller League gewechselte Mannschaft Eintracht Spandau kommt gar nicht zurecht und dürfte nach sechs Niederlagen zum Auftakt kein Kandidat mehr für die Play-Ins sein.
Fokus Eagles besitzt noch eine weiße Weste und spielt heute gegen Spandau um einen Icon League-Rekord. Noch nie ist eine Mannschaft mit sieben Siegen gestartet!
FuPa ist am 7. Spieltag im Liveticker dabei.
The Pack – BUZZ Club 2:4
Tore: 0:1 Mohamed Bekaj (2.), 0:2 Abdenbi Oubelkhiri (11.), 0:3 Mohamed Bekaj (21.), 1:3 Justin Sauermilch (22.), 1:4 Abdenbi Oubelkhiri (24.), 2:4 Christian Derflinger (24.)
Two Stripes United – DNA Athletics 3:6
Tore: 1:0 Nils Lück (2.), 1:1 Ayoub Boukhari (13.), 1:2 Soufian Charraoui (13.), 1:3 Ayoub Boukhari (13.), 1:4 Soufian Charraoui (13.), 2:4 Kian Assadollahi (13.), 3:4 Kian Assadollahi (13.), 3:5 Marco Donato Cirillo (23.), 3:6 Soufian Charraoui (24.)
FC Onefootball – Wontorriors FC 6:7
Tore: 1:0 Miguel Sayago Marti (2.), 1:1 Jakob Jantscher (7.), 1:2 Marcel Cornils (9.), 2:2 Konstantin Fries (11.), 3:2 Nedzad Plavci (13.), 4:2 Nedzad Plavci (13.), 4:3 Ian-Prescott Claus (15.), 4:4 Mattia Maggio (17.), 4:5 Ian-Prescott Claus (20.), 4:6 Ian-Prescott Claus (20.), 5:6 Nedzad Plavci (23.), 6:6 Konstantin Fries (24.), 6:7 Ian-Prescott Claus (24.+2)
Besonderes Vorkommnis: Miguel Sayago Marti (FC Onefootball) scheitert mit Elfmeter an Torwart Fabian Landvoigt (23.).
FC Berlin City – Berliner Underdogs 4:8
Tore: 1:0 Aytürk Gecim (2.), 1:1 Ergi Alihoxha (3.), 1:2 Antonio Asanovic (8.), 1:3 Stefan Winkel (9.), 1:4 Daniel Sudar (14.), 3:4 Nasuhi Noah Jones (17.), 2:4 Nasuhi Noah Jones (17.), 3:5 Stefan Winkel (19.), 3:6 Stefan Winkel (20.), 3:7 Aisa Mohand Arifi (22.), 4:7 Nasuhi Noah Jones (23.), 4:8 Daniel Sudar (24.)
Eintracht Spandau – Fokus Eagles 4:9
Tore: 0:1 Fatih Baca (3.), 0:2 Emincan Tekin (5.), 1:2 Pascal Wiewrodt (5.), 1:3 Denis Hoxha (7.), 2:3 Pascal Wiewrodt (11.), 2:4 Ali Wazneh (12.), 2:5 Sidney Friede (14.), 3:5 Nils da Costa Pereira (15.), 3:6 Enes Küc (20.), 3:7 Enes Küc (20.), 4:7 Mats Melahn (20.), 4:8 Fatih Baca (21.), 4:9 Eldin Todorovac (24.)
Besonderes Vorkommnis: Eldin Todorovac (Fokus Eagles) schießt Elfmeter über das Tor (19.)
SC Bürgeramt – FC PLYRS United 9:5
Tore: 1:0 Niko Gießelmann (3.), 2:0 Erhan Yilmaz (4.), 2:1 Furkan Ars (5.), 3:1 Keanu Brandt (6.), 4:1 Niko Gießelmann (7.), 4:2 Ivan Peko (8.), 5:2 Niko Gießelmann (14.), 5:3 Jure Pusic (17.), 5:4 Muhammet Raci Sözer (17.), 5:5 Jure Pusic (17.), 6:5 Christopher Bachleitner (17.), 7:5 Daniel Brosinski (18.), 8:5 Christopher Bachleitner (22.), 9:5 Gian-Luca Reck (24.)