Icon League: Alle Ergebnisse und Torschützen des 7. Spieltags

Die dritte Spielzeit der Icon League machte am gestrigen Sonntag Station in Leipzig. Das große Highlight war der Auftritt von Ricardo Quaresma. Der portugiesische Superstar, inzwischen 42 Jahre alt, lief zum zweiten Mal in der Icon League auf und sorgte zusammen mit Ex-Leipzig-Star Marcel Halstenberg (34) für einen klaren Sieg von B2B United.
Der FC Berlin City, besetzt mit vielen Bielefelder Bundesliga-Futsalern, ging zum ersten Mal als Verlierer vom Platz, führt aber weiterhin die Tabelle an.
Der 7. Spieltag im Überblick:
FC PLYRS United – Wontorriors FC 6:3
Tore: 0:1 Mohamed Karma (12.), 1:1 Davud Vehab (16.), 2:1 Josip Sesar (17.), 2:2 Okan Adil Kurt (17.), 3:2 Davud Vehab (20.), 4:2 Marcel Kosuch (21.), 5:2 Davud Vehab (23.), 6:3 Mergim Dervishaj (24.), 5:3 Johann Von Knebel (24.)
FC Bavarian Clique – The Pack 9:6
Tore: 1:0 Andrea Hoxha (2.), 2:0 Nicolas Jann (4.), 3:0 Justin Sauermilch (6.), 4:0 Nedzad Plavci (8.), 4:1 Daniel Caligiuri (9.), 5:1 Atakan Koyuncuoglu (13.), 6:1 Nedzad Plavci (15.), 6:2 Robin Brüseke (16.), 6:3 Robin Brüseke (16.), 6:4 Daniel Caligiuri (16.), 7:4 Nicolas Jann (16.), 7:5 Stefan Winkel (23.), 8:5 Daniel Brosinski (23.), 8:6 Joao Carlos Flores Neves (23.), 9:6 Nicolas Jann (24.)
Fokus Eagles – FC Onefootball 9:6
Tore: 1:0 (1.), 1:1 Amer Dzindic (2.), 2:1 Ali Wazneh (2.), 3:1 Zulu Ernst (6.), 4:1 Aaron Herzog (9.), 4:2 Konstantin Fries (10.), 5:2 Fatih Baca (12.), 6:2 Emincan Tekin (12.), 7:2 Aaron Herzog (13.), 7:3 Miguel Sayago Marti (14.), 7:4 Miguel Sayago Marti (14.), 7:5 Miguel Sayago Marti (14.), 8:5 Emincan Tekin (16.), 9:5 Fatih Baca (18.), 9:6 Berkant Canbulut (24.)
SC Bürgeramt – Two Stripes United 4:10
Tore: 0:1 Kaies Alaisame (5.), 0:2 Thomas Sonntag (9.), 1:5 Jonatan Tesfaldet (10.), 2:5 Jonatan Tesfaldet (10.), 0:3 Kian Assadollahi (10.), 0:4 Kian Assadollahi (10.), 0:5 Kian Assadollahi (10.), 2:6 Gabriel Francisco De Oliveira Costa (10.), 2:7 Kaies Alaisame (11.), 2:8 Ruben Bruß (13.), 2:9 Björn Kluft (14.), 2:10 Björn Kluft (19.), 3:10 Mateusz Cichon (22.), 4:10 Jonatan Tesfaldet (24.)
FC Berlin City – DNA Athletics 3:6
Tore: 0:1 Darko Bodul (5.), 1:1 Durim Elezi (6.), 1:2 Mergim Bajrami (13.), 2:2 Nasuhi Noah Jones (14.), 2:3 Darko Bodul (15.), 3:3 Aytürk Gecim (17.), 3:4 Darko Bodul (20.), 3:5 Dominik Ammon (22.), 3:6 Darko Bodul (24.)
Find The Pro Icons – B2B United 6:10
Tore: 0:1 Marcel Halstenberg (1.), 1:1 Bastian Grahovac (2.), 1:2 Ricardo Quaresma (3.), 2:2 Lorenz Knöferl (8.), 2:3 Noah Tomson (12.), 3:3 Kaan Cosgun (15.), 4:7 Diyar Acar (15.), 3:4 Marcel Halstenberg (15.), 3:5 Marcel Halstenberg (15.), 3:6 Marcel Halstenberg (15.), 3:7 Marcel Halstenberg (15.), 4:8 Marcel Halstenberg (16.), 4:9 Hamza Salman (20.), 5:10 Diyar Acar (23.), 4:10 Adrien Tagakou-Kamm (23.), 6:10 Lorenz Knöferl (24.)
Berliner Underdogs – BUZZ Club 6:4
Tore: 1:0 Fabian Schulz (5.), 1:1 Falk Satoshi Schmidt (8.), 2:1 Sandro Jurado Garcia (9.), 3:1 Marcos Alvarez (12.), 4:1 Aisa Mohand Arifi (13.), 5:1 Panzu De Angelo Ernesto (15.), 4:2 Halil Ibrahim Yilmaz (19.), 6:2 Antonio Asanovic (22.), 6:3 Halil Ibrahim Yilmaz (23.), 6:4 Veli Sulejmani (24.)
Der 6. Spieltag im Überblick:
BUZZ Club – FC Onefootball 3:4
Tore: 0:1 Amer Dzindic (4.), 0:2 Konstantin Fries (8.), 1:2 Falk Satoshi Schmidt (17.), 2:2 Halil Ibrahim Yilmaz (18.), 2:3 Julian Mehl (19.), 3:3 Marc Rzatkowski (21.), 3:4 Konstantin Fries (24.)
Two Stripes United – FC PLYRS United 7:3
Tore: 1:0 Kaies Alaisame (5.), 2:0 Björn Kluft (8.), 2:1 Jure Pusic (10.), 3:1 Kian Assadollahi (10.), 4:1 Kian Assadollahi (10.), 5:1 Kian Assadollahi (10.), 5:2 Marcel Kosuch (15.), 6:2 Kian Assadollahi (22.), 6:3 Mohammad Ali Fayazi (23.), 7:3 Kaies Alaisame (24.)
B2B United – Fokus Eagles 4:6
Tore: 1:0 Pascal Brossmann (3. Eigentor), 2:0 Metin Kizil (6.), 3:0 Hamza Salman (7.), 3:1 Fatih Baca (9.), 3:2 Sidney Friede (10.), 3:3 Emincan Tekin (15.), 3:4 Pascal Brossmann (19.), 3:5 Pascal Brossmann (21.), 3:6 Fatih Baca (23.), 4:6 Noah Thomson (24.)
Find The Pro Icons – FC Bavarian Clique 1:10
Tore: 1:0 Mustafa Cinar (4.), 1:1 Denis Hoxha (11.), 1:2 Christopher Bachleitner (14.), 1:3 Cemal Kaymaz (16.), 1:4 Nedzad Plavci (18.), 1:5 Nedzad Plavci (18.), 1:7 Emre Sah (19.), 1:6 Emre Sah (19.), 1:8 Atakan Koyuncuoglu (20.), 1:9 Nicolas Jann (23.), 1:10 Justin Sauermilch (24.)
The Pack – FC Berlin City 3:7
Tore: 0:1 Aytürk Gecim (1.), 1:1 Stefan Winkel (8.), 1:2 Aytürk Gecim (8.), 2:2 Robin Brüseke (12.), 2:3 Nasuhi Noah Jones (14.), 2:4 Suad Ak (14.), 2:5 (17.), 3:5 Kolja Pusch (18.), 3:6 Muhammet Raci Sözer (21.), 3:7 Enes Küc (22.)
SC Bürgeramt – Wontorriors FC 4:6
Tore: 0:1 Johann von Knebel (8.), 0:2 Mohamed Karma (9.), 1:3 Jonatan Tesfaldet (14.), 0:3 Mohamed Karma (14.), 2:3 Marcus Piossek (15.), 2:5 Tom Köster (16.), 2:4 Tom Köster (16.), 2:6 Colin Haupt (20.), 3:6 Lucas Sitter (23.), 4:6 Lucas Sitter (24.)
Der 5. Spieltag im Überblick: