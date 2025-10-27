 2025-10-27T08:53:35.915Z

Icon League: Alle Ergebnisse und Torschützen des 7. Spieltags

Icon League auf Deutschland-Tour

Die dritte Spielzeit der Icon League machte am gestrigen Sonntag Station in Leipzig. Das große Highlight war der Auftritt von Ricardo Quaresma. Der portugiesische Superstar, inzwischen 42 Jahre alt, lief zum zweiten Mal in der Icon League auf und sorgte zusammen mit Ex-Leipzig-Star Marcel Halstenberg (34) für einen klaren Sieg von B2B United.

Der FC Berlin City, besetzt mit vielen Bielefelder Bundesliga-Futsalern, ging zum ersten Mal als Verlierer vom Platz, führt aber weiterhin die Tabelle an.

>>> zur aktuellen Tabelle

Der 7. Spieltag im Überblick:

FC PLYRS United – Wontorriors FC 6:3
Tore: 0:1 Mohamed Karma (12.), 1:1 Davud Vehab (16.), 2:1 Josip Sesar (17.), 2:2 Okan Adil Kurt (17.), 3:2 Davud Vehab (20.), 4:2 Marcel Kosuch (21.), 5:2 Davud Vehab (23.), 6:3 Mergim Dervishaj (24.), 5:3 Johann Von Knebel (24.)

FC Bavarian Clique – The Pack 9:6
Tore: 1:0 Andrea Hoxha (2.), 2:0 Nicolas Jann (4.), 3:0 Justin Sauermilch (6.), 4:0 Nedzad Plavci (8.), 4:1 Daniel Caligiuri (9.), 5:1 Atakan Koyuncuoglu (13.), 6:1 Nedzad Plavci (15.), 6:2 Robin Brüseke (16.), 6:3 Robin Brüseke (16.), 6:4 Daniel Caligiuri (16.), 7:4 Nicolas Jann (16.), 7:5 Stefan Winkel (23.), 8:5 Daniel Brosinski (23.), 8:6 Joao Carlos Flores Neves (23.), 9:6 Nicolas Jann (24.)

Fokus Eagles – FC Onefootball 9:6
Tore: 1:0 (1.), 1:1 Amer Dzindic (2.), 2:1 Ali Wazneh (2.), 3:1 Zulu Ernst (6.), 4:1 Aaron Herzog (9.), 4:2 Konstantin Fries (10.), 5:2 Fatih Baca (12.), 6:2 Emincan Tekin (12.), 7:2 Aaron Herzog (13.), 7:3 Miguel Sayago Marti (14.), 7:4 Miguel Sayago Marti (14.), 7:5 Miguel Sayago Marti (14.), 8:5 Emincan Tekin (16.), 9:5 Fatih Baca (18.), 9:6 Berkant Canbulut (24.)

SC Bürgeramt – Two Stripes United 4:10
Tore: 0:1 Kaies Alaisame (5.), 0:2 Thomas Sonntag (9.), 1:5 Jonatan Tesfaldet (10.), 2:5 Jonatan Tesfaldet (10.), 0:3 Kian Assadollahi (10.), 0:4 Kian Assadollahi (10.), 0:5 Kian Assadollahi (10.), 2:6 Gabriel Francisco De Oliveira Costa (10.), 2:7 Kaies Alaisame (11.), 2:8 Ruben Bruß (13.), 2:9 Björn Kluft (14.), 2:10 Björn Kluft (19.), 3:10 Mateusz Cichon (22.), 4:10 Jonatan Tesfaldet (24.)

FC Berlin City – DNA Athletics 3:6
Tore: 0:1 Darko Bodul (5.), 1:1 Durim Elezi (6.), 1:2 Mergim Bajrami (13.), 2:2 Nasuhi Noah Jones (14.), 2:3 Darko Bodul (15.), 3:3 Aytürk Gecim (17.), 3:4 Darko Bodul (20.), 3:5 Dominik Ammon (22.), 3:6 Darko Bodul (24.)

Find The Pro Icons – B2B United 6:10
Tore: 0:1 Marcel Halstenberg (1.), 1:1 Bastian Grahovac (2.), 1:2 Ricardo Quaresma (3.), 2:2 Lorenz Knöferl (8.), 2:3 Noah Tomson (12.), 3:3 Kaan Cosgun (15.), 4:7 Diyar Acar (15.), 3:4 Marcel Halstenberg (15.), 3:5 Marcel Halstenberg (15.), 3:6 Marcel Halstenberg (15.), 3:7 Marcel Halstenberg (15.), 4:8 Marcel Halstenberg (16.), 4:9 Hamza Salman (20.), 5:10 Diyar Acar (23.), 4:10 Adrien Tagakou-Kamm (23.), 6:10 Lorenz Knöferl (24.)

Berliner Underdogs – BUZZ Club 6:4
Tore: 1:0 Fabian Schulz (5.), 1:1 Falk Satoshi Schmidt (8.), 2:1 Sandro Jurado Garcia (9.), 3:1 Marcos Alvarez (12.), 4:1 Aisa Mohand Arifi (13.), 5:1 Panzu De Angelo Ernesto (15.), 4:2 Halil Ibrahim Yilmaz (19.), 6:2 Antonio Asanovic (22.), 6:3 Halil Ibrahim Yilmaz (23.), 6:4 Veli Sulejmani (24.)

Der 6. Spieltag im Überblick:

Di., 21.10.2025, 18:00 Uhr
BUZZ Club
BUZZ ClubBUZZ Club
FC Onefootball
FC OnefootballOnefootball
3
4
Abpfiff

BUZZ Club – FC Onefootball 3:4
Tore: 0:1 Amer Dzindic (4.), 0:2 Konstantin Fries (8.), 1:2 Falk Satoshi Schmidt (17.), 2:2 Halil Ibrahim Yilmaz (18.), 2:3 Julian Mehl (19.), 3:3 Marc Rzatkowski (21.), 3:4 Konstantin Fries (24.)

Di., 21.10.2025, 18:45 Uhr
Two Stripes United
Two Stripes UnitedTwo Stripes
FC PLYRS United
FC PLYRS UnitedPLYRS United
7
3
Abpfiff

Two Stripes United – FC PLYRS United 7:3
Tore: 1:0 Kaies Alaisame (5.), 2:0 Björn Kluft (8.), 2:1 Jure Pusic (10.), 3:1 Kian Assadollahi (10.), 4:1 Kian Assadollahi (10.), 5:1 Kian Assadollahi (10.), 5:2 Marcel Kosuch (15.), 6:2 Kian Assadollahi (22.), 6:3 Mohammad Ali Fayazi (23.), 7:3 Kaies Alaisame (24.)

Di., 21.10.2025, 19:30 Uhr
B2B United
B2B UnitedB2B United
Fokus Eagles
Fokus EaglesFokus Eagles
4
6
Abpfiff

B2B United – Fokus Eagles 4:6
Tore: 1:0 Pascal Brossmann (3. Eigentor), 2:0 Metin Kizil (6.), 3:0 Hamza Salman (7.), 3:1 Fatih Baca (9.), 3:2 Sidney Friede (10.), 3:3 Emincan Tekin (15.), 3:4 Pascal Brossmann (19.), 3:5 Pascal Brossmann (21.), 3:6 Fatih Baca (23.), 4:6 Noah Thomson (24.)

Di., 21.10.2025, 20:30 Uhr
Find The Pro Icons
Find The Pro IconsFind The Pro
FC Bavarian Clique
FC Bavarian CliqueFC Bavarian
1
10
Abpfiff

Find The Pro Icons – FC Bavarian Clique 1:10
Tore: 1:0 Mustafa Cinar (4.), 1:1 Denis Hoxha (11.), 1:2 Christopher Bachleitner (14.), 1:3 Cemal Kaymaz (16.), 1:4 Nedzad Plavci (18.), 1:5 Nedzad Plavci (18.), 1:7 Emre Sah (19.), 1:6 Emre Sah (19.), 1:8 Atakan Koyuncuoglu (20.), 1:9 Nicolas Jann (23.), 1:10 Justin Sauermilch (24.)

Di., 21.10.2025, 21:15 Uhr
Berliner Underdogs
Berliner UnderdogsUnderdogs
DNA Athletics
DNA AthleticsDNA Athletics
10
5
Abpfiff
Berliner Underdogs – DNA Athletics 10:5
Berliner Underdogs: Haydar Bayram, Antonio Asanovic, Daniel Sudar, Aisa Mohand Arifi
DNA Athletics: Dominik Ammon, Petar Gluhakovic, Stefan Federer, Mergim Bajrami
Tore: 1:0 Daniel Sudar (2.), 2:0 Daniel Sudar (4.), 3:0 Aisa Mohand Arifi (4.), 4:0 Daniel Sudar (7.), 4:2 Mergim Bajrami (8.), 4:1 Mergim Bajrami (8.), 4:3 Dominik Ammon (13.), 5:3 Antonio Asanovic (15.), 6:3 Aisa Mohand Arifi (17.), 6:4 Petar Gluhakovic (17.), 7:4 Haydar Bayram (20.), 7:5 Stefan Federer (22.), 8:5 Antonio Asanovic (24.), 9:5 Aisa Mohand Arifi (24.), 10:5 Marcos Alvaraz (24.)

Di., 21.10.2025, 21:50 Uhr
The Pack
The PackThe Pack
FC Berlin City
FC Berlin CityBerlin City
3
7
Abpfiff

The Pack – FC Berlin City 3:7
Tore: 0:1 Aytürk Gecim (1.), 1:1 Stefan Winkel (8.), 1:2 Aytürk Gecim (8.), 2:2 Robin Brüseke (12.), 2:3 Nasuhi Noah Jones (14.), 2:4 Suad Ak (14.), 2:5 (17.), 3:5 Kolja Pusch (18.), 3:6 Muhammet Raci Sözer (21.), 3:7 Enes Küc (22.)

Di., 21.10.2025, 22:30 Uhr
SC Bürgeramt
SC BürgeramtSC Bürgeramt
Wontorriors FC
Wontorriors FCWontorriors
4
6
Abpfiff

SC Bürgeramt – Wontorriors FC 4:6
Tore: 0:1 Johann von Knebel (8.), 0:2 Mohamed Karma (9.), 1:3 Jonatan Tesfaldet (14.), 0:3 Mohamed Karma (14.), 2:3 Marcus Piossek (15.), 2:5 Tom Köster (16.), 2:4 Tom Köster (16.), 2:6 Colin Haupt (20.), 3:6 Lucas Sitter (23.), 4:6 Lucas Sitter (24.)

Der 5. Spieltag im Überblick:

Mo., 20.10.2025, 18:00 Uhr
Berliner Underdogs
Berliner UnderdogsUnderdogs
FC Bavarian Clique
FC Bavarian CliqueFC Bavarian
3
7
Abpfiff
Berliner Underdogs – FC Bavarian Clique 3:7
Tore: 1:0 Antonio Asanovic (4.), 1:1 Nicolas Jann (5.), 1:2 Denis Hoxha (10.), 1:3 Nedzad Plavci (12.), 1:4 Christopher Bachleitner (14.), 1:5 Panzu De Angelo Ernesto (15. Eigentor), 2:5 Daniel Sudar (16.), 2:6 Nedzad Plavci (17.), 3:6 Aisa Mohand Arifi (24.), 3:7 Atakan Koyuncuoglu (24.)

Mo., 20.10.2025, 18:45 Uhr
FC Onefootball
FC OnefootballOnefootball
SC Bürgeramt
SC BürgeramtSC Bürgeramt
6
5
Abpfiff
FC Onefootball – SC Bürgeramt 6:5
Tore: 0:1 Marcus Piossek (2.), 0:2 Jonatan Tesfaldet (11.), 1:2 Konstantin Fries (15.), 2:2 Miguel Sayago Marti (15.), 2:3 Jonatan Tesfaldet (17.), 2:4 Valdet Rama (17.), 3:4 Halil Can Dogan (20.), 4:4 Berkant Canbulut (22.), 5:5 Miguel Sayago Marti (24.), 4:5 Ilyass Mirroche (24.), 6:5 Konstantin Fries (24.+3)

Mo., 20.10.2025, 19:45 Uhr
The Pack
The PackThe Pack
Fokus Eagles
Fokus EaglesFokus Eagles
7
6
Abpfiff
The Pack – Fokus Eagles 7:6
Tore: 0:1 Emanuele Giardini (5.), 1:1 Daniel Caligiuri (12.), 1:2 Aaron Herzog (17.), 1:3 Pascal Brossmann (19.), 2:3 Tevfik Ceylan (19.), 3:3 Tevfik Ceylan (19.), 3:4 Fatih Baca (19.), 3:5 Zulu Ernst (20.), 4:5 Kolja Pusch (20.), 5:5 Daniel Caligiuri (22.), 6:5 Christian Derflinger (24.), 6:6 Zulu Ernst (24.), 7:6 Christian Derflinger (24.+3)

Mo., 20.10.2025, 20:30 Uhr
Wontorriors FC
Wontorriors FCWontorriors
FC Berlin City
FC Berlin CityBerlin City
2
5
Abpfiff
Wontorriors FC – FC Berlin City 2:5
Tore: 0:1 Aytürk Gecim (1.), 1:1 Johann von Knebel (1.), 1:2 Aytürk Gecim (8.), 2:2 Johann von Knebel (9.), 2:3 Muhammet Raci Sözer (19.), 2:4 Bilal Mirzayi (20. Eigentor), 2:5 Nasuhi Noah Jones (24.)

Mo., 20.10.2025, 21:30 Uhr
DNA Athletics
DNA AthleticsDNA Athletics
Find The Pro Icons
Find The Pro IconsFind The Pro
8
5
Abpfiff
DNA Athletics – Find The Pro Icons 8:5
Tore: 0:1 Kaan Cosgun (4.), 1:1 Dominik Ammon (5.), 1:2 Kaan Cosgun (10.), 2:2 Raffael Kobrowski (12.+1), 2:3 Embarki Fares Tedj Hadj (16.), 2:4 Embarki Fares Tedj Hadj (18.), 2:5 Embarki Fares Tedj Hadj (18.), 3:5 Darko Bodul (18.), 4:5 Darko Bodul (18.), 5:5 Darko Bodul (18.), 6:5 Mergim Bajrami (18.), 7:5 Tugay Akbakla (23.), 8:5 Raffael Kobrowski (24.)

Mo., 20.10.2025, 22:15 Uhr
FC PLYRS United
FC PLYRS UnitedPLYRS United
BUZZ Club
BUZZ ClubBUZZ Club
8
7
Abpfiff
FC PLYRS United – BUZZ Club 8:7
Tore: 0:1 Dario Bezerra-Ehret (3.), 1:1 Nattan Soares Soares (8.), 2:1 Jure Pusic (8.), 3:1 Marcel Kosuch (9.), 3:2 Halil Ibrahim Yilmaz (9.), 3:3 Dominik Wüst (10.), 4:3 Mergim Dervishaj (14.), 4:4 Hischem Metidji (14.), 5:4 Marcel Kosuch (15.), 6:4 Marcel Kosuch (15.), 7:4 Marcel Kosuch (15.), 7:5 Halil Ibrahim Yilmaz (21.), 7:6 Halil Ibrahim Yilmaz (22.), 7:7 Halil Ibrahim Yilmaz (22.), 8:7 Mergim Dervishaj (24.)

Mo., 20.10.2025, 23:00 Uhr
B2B United
B2B UnitedB2B United
Two Stripes United
Two Stripes UnitedTwo Stripes
6
5
Abpfiff
B2B United – Two Stripes United 6:5
Tore: 1:0 Dustin Zahnen (2.), 1:1 Vendim Sinani (2.), 2:1 Noah Tomson (3.), 2:2 Kian Assadollahi (9.), 2:3 Bilal El Morabiti (11.), 3:3 Hamza Salman (16.), 3:4 Björn Kluft (17.), 3:5 Björn Kluft (17.), 4:5 Noah Tomson (22.), 5:5 Noah Tomson (22.), 6:5 Nick Mwaura Hirschfeld (24.+3)

