Icon League: Alle Ergebnisse und Torschützen des 5. und 6. Spieltags
Doppel-Spieltag in Düsseldorf am 20. und 21. Oktober 2025.
Die dritte Spielzeit der Icon League ist auf Deutschland-Tour. Nach Hannover und Hamburg macht die von Toni Kroos und Elias Nerlich gegründete Kleinfeld-Liga aktuell wieder in Düsseldorf Station. Am Dienstag- und Mittwochabend finden der 5. und 6. Spieltag statt.
Der 6. Spieltag im Überblick:
BUZZ Club – FC Onefootball 3:4
Tore: 0:1 Amer Dzindic (4.), 0:2 Konstantin Fries (8.), 1:2 Falk Satoshi Schmidt (17.), 2:2 Halil Ibrahim Yilmaz (18.), 2:3 Julian Mehl (19.), 3:3 Marc Rzatkowski (21.), 3:4 Konstantin Fries (24.)
Two Stripes United – FC PLYRS United 7:3
Tore: 1:0 Kaies Alaisame (5.), 2:0 Björn Kluft (8.), 2:1 Jure Pusic (10.), 3:1 Kian Assadollahi (10.), 4:1 Kian Assadollahi (10.), 5:1 Kian Assadollahi (10.), 5:2 Marcel Kosuch (15.), 6:2 Kian Assadollahi (22.), 6:3 Mohammad Ali Fayazi (23.), 7:3 Kaies Alaisame (24.)
B2B United – Fokus Eagles 4:6
Tore: 1:0 Pascal Brossmann (3. Eigentor), 2:0 Metin Kizil (6.), 3:0 Hamza Salman (7.), 3:1 Fatih Baca (9.), 3:2 Sidney Friede (10.), 3:3 Emincan Tekin (15.), 3:4 Pascal Brossmann (19.), 3:5 Pascal Brossmann (21.), 3:6 Fatih Baca (23.), 4:6 Noah Thomson (24.)
Find The Pro - FC Bavarian
The Pack - Berlin City
Underdogs - DNA Athletics
SC Bürgeramt - Wontorriors
Der 5. Spieltag im Überblick:
Berliner Underdogs – FC Bavarian Clique 3:7
Tore: 1:0 Antonio Asanovic (4.), 1:1 Nicolas Jann (5.), 1:2 Denis Hoxha (10.), 1:3 Nedzad Plavci (12.), 1:4 Christopher Bachleitner (14.), 1:5 Panzu De Angelo Ernesto (15. Eigentor), 2:5 Daniel Sudar (16.), 2:6 Nedzad Plavci (17.), 3:6 Aisa Mohand Arifi (24.), 3:7 Atakan Koyuncuoglu (24.)
FC Onefootball – SC Bürgeramt 6:5
Tore: 0:1 Marcus Piossek (2.), 0:2 Jonatan Tesfaldet (11.), 1:2 Konstantin Fries (15.), 2:2 Miguel Sayago Marti (15.), 2:3 Jonatan Tesfaldet (17.), 2:4 Valdet Rama (17.), 3:4 Halil Can Dogan (20.), 4:4 Berkant Canbulut (22.), 5:5 Miguel Sayago Marti (24.), 4:5 Ilyass Mirroche (24.), 6:5 Konstantin Fries (24.+3)
The Pack – Fokus Eagles 7:6
Tore: 0:1 Emanuele Giardini (5.), 1:1 Daniel Caligiuri (12.), 1:2 Aaron Herzog (17.), 1:3 Pascal Brossmann (19.), 2:3 Tevfik Ceylan (19.), 3:3 Tevfik Ceylan (19.), 3:4 Fatih Baca (19.), 3:5 Zulu Ernst (20.), 4:5 Kolja Pusch (20.), 5:5 Daniel Caligiuri (22.), 6:5 Christian Derflinger (24.), 6:6 Zulu Ernst (24.), 7:6 Christian Derflinger (24.+3)
Wontorriors FC – FC Berlin City 2:5
Tore: 0:1 Aytürk Gecim (1.), 1:1 Johann von Knebel (1.), 1:2 Aytürk Gecim (8.), 2:2 Johann von Knebel (9.), 2:3 Muhammet Raci Sözer (19.), 2:4 Bilal Mirzayi (20. Eigentor), 2:5 Nasuhi Noah Jones (24.)
DNA Athletics – Find The Pro Icons 8:5
Tore: 0:1 Kaan Cosgun (4.), 1:1 Dominik Ammon (5.), 1:2 Kaan Cosgun (10.), 2:2 Raffael Kobrowski (12.+1), 2:3 Embarki Fares Tedj Hadj (16.), 2:4 Embarki Fares Tedj Hadj (18.), 2:5 Embarki Fares Tedj Hadj (18.), 3:5 Darko Bodul (18.), 4:5 Darko Bodul (18.), 5:5 Darko Bodul (18.), 6:5 Mergim Bajrami (18.), 7:5 Tugay Akbakla (23.), 8:5 Raffael Kobrowski (24.)
FC PLYRS United – BUZZ Club 8:7
Tore: 0:1 Dario Bezerra-Ehret (3.), 1:1 Nattan Soares Soares (8.), 2:1 Jure Pusic (8.), 3:1 Marcel Kosuch (9.), 3:2 Halil Ibrahim Yilmaz (9.), 3:3 Dominik Wüst (10.), 4:3 Mergim Dervishaj (14.), 4:4 Hischem Metidji (14.), 5:4 Marcel Kosuch (15.), 6:4 Marcel Kosuch (15.), 7:4 Marcel Kosuch (15.), 7:5 Halil Ibrahim Yilmaz (21.), 7:6 Halil Ibrahim Yilmaz (22.), 7:7 Halil Ibrahim Yilmaz (22.), 8:7 Mergim Dervishaj (24.)
B2B United – Two Stripes United 6:5
Tore: 1:0 Dustin Zahnen (2.), 1:1 Vendim Sinani (2.), 2:1 Noah Tomson (3.), 2:2 Kian Assadollahi (9.), 2:3 Bilal El Morabiti (11.), 3:3 Hamza Salman (16.), 3:4 Björn Kluft (17.), 3:5 Björn Kluft (17.), 4:5 Noah Tomson (22.), 5:5 Noah Tomson (22.), 6:5 Nick Mwaura Hirschfeld (24.+3)