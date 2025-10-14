Icon League: Alle Ergebnisse und Torschützen des 4. Spieltags

Die dritte Spielzeit der Icon League ist auf Deutschland-Tour. Nach Hannover und Hamburg kehrt die von Toni Kroos und Elias Nerlich gegründete Kleinfeld-Liga für zwei Wochen nach Düsseldorf zurück. Dem gestrigen 3. Spieltag folgte heute Abend schon der 4. Spieltag in der gewohnten Spielstätte Castello Düsseldorf.
Wontorriors FC – The Pack 6:10
Tore: 0:1 Stefan Winkel (2.), 0:2 Tevfik Ceylan (4.), 0:3 Christian Derflinger (6.), 1:3 Martin Harnik (7.), 2:3 Elvedin Kaltak (7.), 2:4 Stefan Winkel (7.), 3:4 Caspar Lovis Kremberg (7.), 3:5 Tevfik Ceylan (9.), 3:6 Daniel Caligiuri (11.), 3:7 Stefan Winkel (13. Foulelfmeter), 4:7 Okan Adil Kurt (15.), 4:8 Daniel Caligiuri (19.), 5:8 Colin Haupt (20.), 6:8 Colin Haupt (20.), 6:9 Cédric Brunner (20.), 6:10 Bastian Oczipka (23.)
FC Berlin City – Find The Pro Icons 6:4
Tore: 1:0 Furkan Ars (2.), 1:1 Aleksandar Vucenovic (7.), 1:2 Aleksandar Vucenovic (7.), 2:2 Aytürk Gecim (9.), 2:3 Mustafa Cinar (14.), 2:4 Aleksandar Vucenovic (20.), 3:4 Furkan Ars (21.), 4:4 Furkan Ars (21.), 5:4 Enes Küc (22.), 6:4 Enes Küc (23.)
Fokus Eagles – Berliner Underdogs 5:4
Tore: 1:0 Pascal Brossmann (3.), 1:1 Sandro Jurado Garcia (5.), 2:1 Emanuele Giardini (9.), 2:2 Marcos Alvarez (9.), 3:2 Pascal Brossmann (11.), 4:2 Ali Wazneh (12.), 4:3 Daniel Sudar (17.), 5:3 Emincan Tekin (20.), 5:4 Fabian Schulz (22.)
Two Stripes United – BUZZ Club 6:7
Tore: 1:0 Gabriel Francisco De Oliveira Costa (2.), 2:0 Thomas Sonntag (9.), 2:1 (10.), 2:2 Halil Ibrahim Yilmaz (12.), 2:4 Dominik Wüst (13.), 2:3 Dominik Wüst (14.), 3:4 (15.), 3:5 Niklas Dams (16.), 4:5 Bilal El Morabiti (17.), 5:5 Kian Assadollahi (18.), 6:5 Kian Assadollahi (18.), 6:6 Dominik Wüst (22.), 6:7 Hischem Metidji (24.+1)
DNA Athletics – SC Bürgeramt 8:0
Tore: 1:0 Darko Bodul (1.), 2:0 Dominik Ammon (7.), 3:0 Darko Bodul (10.), 4:0 Darko Bodul (14.), 5:0 Dominik Ammon (19.), 6:0 Maximilian Peter Grünberg (19.), 7:0 Elias Derwein (21. Eigentor), 8:0 Mergim Bajrami (22.)
FC Bavarian Clique – B2B United 9:3
Tore: 1:0 Nedzad Plavci (6.), 2:0 Daniel Brosinski (7.), 3:0 Daniel Brosinski (11.), 3:1 Saif-Eddine Ayadi (14.), 4:1 Denis Hoxha (15.), 4:2 Berkan Celebi (17.), 5:2 Nicolas Jann (19.), 6:2 Nicolas Jann (19.), 7:2 Cemal Kaymaz (21.), 8:2 Justin Sauermilch (22.), 8:3 Saif-Eddine Ayadi (24.), 9:3 Andrea Hoxha (24.)
FC Onefootball – FC PLYRS United 4:3
Tore: 1:0 Konstantin Fries (1.), 1:1 Davud Vehab (9.), 1:2 Berkant Canbulut (13. Eigentor), 1:3 Josip Sesar (14.), 2:3 Amer Dzindic (15.), 3:3 Fouad Aghnima (24.), 4:3 Konstantin Fries (24.+2)