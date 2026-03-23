Icon League: Alle Ergebnisse und Torschützen des 2. Spieltags

In Season 4, die in Berlin stattfindet, sind wieder zwölf Mannschaften am Start, darunter Eintracht Spandau aus der kürzlich eingestellten Baller League.
Der 2. Spieltag im Überblick:
Berliner Underdogs – BUZZ Club 7:3
Tore: 1:0 Suntic (9. Eigentor), 1:1 Metidji (12.), 2:1 Bayram (13.), 3:1 Asanovic (15.), 4:1 Sudar (15. Foulelfmeter), 5:1 Mohand Arifi (17.), 5:2 Cherny (18.), 6:2 Sudar (22.), 7:2 Mohand Arifi (24.), 7:3 Oubelkhiri (24.)
Wontorriors FC – Fokus Eagles 9:13
Tore: 0:1 Baca (1.), 0:2 Wazneh (2.), 0:3 Tekin (5.), 1:3 von Knebel (10.), 2:3 (11.), 3:3 Büyüksakarya (13.), 4:3 Cornils (14.), 4:4 Herzog (16.), 5:7 Maggio (17.), 4:7 Tekin (17.), 4:6 Tekin (17.), 4:5 Tekin (17.), 5:8 Wazneh (21.), 6:8 Claus (21.), 7:8 Claus (21.), 8:8 Claus (21.), 9:8 Claus (21.), 9:9 Giardini (22.), 9:10 Friede (22.), 9:11 Hoxha (24.), 9:12 Tekin (24.), 9:13 Baca (24.+1)
The Pack – FC Berlin City 11:7
Tore: 1:0 Alvarez (3.), 1:1 Günay (4.), 2:1 Derflinger (5.), 3:1 Tomson (6.), 4:1 Sauermilch (7.), 5:1 Salman (14.), 5:2 Grünberg (14.), 5:5 Aghnima (15.), 5:4 Grünberg (15.), 5:3 Grünberg (15.), 5:6 Aghnima (16.), 6:6 Pusch (17.), 7:6 Sauermilch (18.), 9:6 Derflinger (20.), 8:6 Derflinger (20.), 10:6 Tomson (20.), 11:6 Alvarez (21.), 11:7 Günay (24.)