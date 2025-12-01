Icon League: Alle Ergebnisse und Torschützen des 13. Spieltags

SC Bürgeramt – FC PLYRS United 4:6Tore:
0:1 Jure Pusic (3.), 1:1 Muhamed Sanyang (4.), 1:2 Adrijan Micevski (7.), 1:3 Davud Vehab (8.), 2:3 Valdet Rama (9.), 2:4 Jure Pusic (9.), 3:4 Marcus Piossek (10.), 3:5 Adrijan Micevski (11.), 3:6 Davud Vehab (19.), 4:6 Jonatan Tesfaldet (20.)
FC Onefootball – Find The Pro Icons 14:1Tore:
0:1 Onur Saglam (2.), 1:1 Christian Biermann (4.), 2:1 Herbert Paul (5.), 3:1 Berkant Canbulut (7.), 4:1 Fouad Aghnima (7.), 5:1 Adrian Martinez (13.), 6:1 Herbert Paul (17.), 7:1 Tarik Sormaz (18.), 8:1 Fouad Aghnima (19.), 9:1 Adrian Martinez (20.), 10:1 Adrian Martinez (22.), 11:1 Julian Mehl (23.), 12:1 Amer Dzindic (24.), 13:1 Fouad Aghnima (24.), 14:1 Berkant Canbulut (24.)
B2B United – FC Berlin City 4:11
Tore: 0:1 Nasuhi Noah Jones (1.), 0:2 Muhammet Raci Sözer (7.), 0:3 Aytürk Gecim (10.), 0:4 Furkan Ars (12.), 0:5 Muhammet Raci Sözer (15.), 1:5 Mohamed Dahas (19.), 1:6 Durim Elezi (19.), 2:6 Christian Tok (20.), 2:7 Aytürk Gecim (21.), 2:8 Nasuhi Noah Jones (21.), 3:8 Christian Tok (22.), 3:9 Meksud Čolić (23.), 3:10 Muhammet Raci Sözer (24.), 3:11 Shawn Kauter (24.), 4:11 Etienne Kamm (24.)
Two Stripes United – Fokus Eagles 2:3
Tore: 0:1 Pascal Brossmann (2.), 0:2 Ali Wazneh (7.), 0:3 Pascal Brossmann (10.), 1:3 Bilal El Morabiti (15.), 2:3 Kaies Alaisame (22.)
The Pack – Berliner Underdogs 6:8
Tore: 0:1 Haydar Bayram (3.), 1:1 Sandro Jurado Garcia (4. Eigentor), 1:2 Haydar Bayram (5.), 1:3 Haydar Bayram (7.), 1:4 Panzu De Angelo Ernesto (8.), 2:4 Dennis Öztürk (9.), 2:5 Antonio Asanovic (9.), 3:5 Joao Carlos Flores Neves (13.), 3:6 Valdrin Katana (16.), 3:7 Marcos Alvarez (19.), 3:8 Julius Heimpel (20.), 4:8 Christian Derflinger (21.), 5:8 Kolja Pusch (23.), 6:8 Michael Gardawski (24.)
DNA Athletics – FC Bavarian Clique 6:5
Tore: 0:1 Christopher Bachleitner (1.), 0:2 Nicolas Jann (2.), 1:2 Oliver Gorgiev (4.), 1:3 Justin Sauermilch (6.), 2:3 Amar Cekic (7.), 3:3 Mergim Bajrami (16.), 3:4 Nicolas Jann (16.), 3:5 Christopher Bachleitner (17.), 4:5 Anthony Janin (18.), 5:5 Amar Cekic (24.), 6:5 Raffael Kobrowski (24.)
BUZZ Club – Wontorriors FC 13:10Tore:
1:0 Olgherto Balliu (3.), 1:1 Leonard Lekaj (3.), 2:1 Olgherto Balliu (6.), 2:2 Leonard Lekaj (8.), 3:2 Mohamed Bekaj (9.), 4:2 Suleyman Turkes (9.), 5:2 Veli Sulejmani (12.), 8:4 Leonard Lekaj (14.), 8:5 Leonard Lekaj (14.), 8:3 Leonard Lekaj (14.), 8:2 Dominik Wüst (14.), 7:2 Dominik Wüst (14.), 6:2 Dominik Wüst (14.), 9:5 Suleyman Turkes (18.), 9:6 Mohammad Mozafari (18.), 9:7 Mohammad Mozafari (19.), 10:7 Marc Rzatkowski (20.), 11:7 Veli Sulejmani (21.), 11:8 Mohammad Mozafari (21.), 12:8 Marco Christophori-Como (22.), 13:8 Olgherto Balliu (22.), 13:9 Marvin Sinan Büyüksakarya (23.), 13:10 Okan Adil Kurt (24.)
___