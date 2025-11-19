Icon League: Alle Ergebnisse und Torschützen des 11. Spieltags
Icon League auf Deutschland-Tour
Nach Stationen in Hannover, Hamburg, Leipzig und Stuttgart kehrte die dritte Spielzeit der Icon League diese Woche wieder in die bekannte Spielstätte Castello nach Düsseldorf zurück.
Am Dienstagabend wurde der Doppel-Spieltag abgeschlossen. Die Berlin Underdogs besiegten den Spitzenreiter Two Stripes. Beide stehen kurz vor dem sicheren Weiterkommen, dahinter bleibt es ein enges Rennen.
Weiter geht es am kommenden Sonntag in Bremen mit dem vorletzten Spieltag der regulären Saison.
Die Partien des 11. Spieltags im Überblick:
SC Bürgeramt – FC Bavarian Clique 3:10
Tore: 0:1 Elias Derwein (3. Eigentor), 0:2 Justin Sauermilch (6.), 0:3 Justin Sauermilch (11.), 0:4 Daniel Brosinski (13.), 0:5 Nicolas Jann (14.), 0:6 Justin Sauermilch (19.), 0:7 Justin Sauermilch (19.), 0:8 Nedzad Plavci (20.), 2:9 Mokhtar Boulachab (21.), 1:8 Kamil Kucharski (21.), 2:8 Kamil Kucharski (21.), 2:10 Nicolas Jann (23.), 3:10 Lucas Sitter (24.)
B2B United – BUZZ Club 7:8Tore:
1:0 Mohamed Dahas (1.), 2:0 Mohamed Dahas (3.), 3:0 Mohamed Dahas (9.), 3:1 Veli Sulejmani (10.), 3:2 Yannick Zierden (13.), 4:2 Noah Tomson (16.), 4:3 Falk Satoshi Schmidt (18.), 5:3 Saif-Eddine Ayadi (19.), 5:4 Mohamed Bekaj (20.), 5:5 Mohamed Bekaj (20.), 5:6 Suleyman Turkes (22.), 5:7 Yannick Zierden (22.), 6:7 Dustin Zahnen (23.), 6:8 Veli Sulejmani (24.), 7:8 Noah Tomson (24.)
Fokus Eagles – FC Berlin City 9:6Tore:
1:0 Lukas Betz (1.), 2:0 Sidney Friede (5.), 3:0 Aaron Herzog (6.), 4:0 Ali Wazneh (8.), 4:1 Muhammet Raci Sözer (11.), 4:2 Enes Küc (13.), 5:2 Emincan Tekin (13.), 6:2 Emincan Tekin (13.), 6:3 Muhammet Raci Sözer (16.), 7:3 Emanuele Giardini (17.), 8:3 Emanuele Giardini (21.), 8:4 Nasuhi Noah Jones (23.), 8:5 Aytürk Gecim (23.), 8:6 Suad Ak (24.), 9:6 Sidney Friede (24.)
DNA Athletics – The Pack 6:2Tore:
0:1 Michael Gardawski (6.), 1:1 Oliver Gorgiev (8.), 1:2 Kolja Pusch (11.), 2:2 Mergim Bajrami (14.), 3:2 Amar Cekic (16.), 4:2 Amar Cekic (16.), 5:2 Maximilian Peter Grünberg (18.), 6:2 Oliver Gorgiev (20.)
Find The Pro Icons – FC PLYRS United 6:8Tore:
1:0 Mustafa Cinar (1.), 2:0 Kaan Cosgun (2.), 2:1 Davud Vehab (6.), 2:2 Jure Pusic (7.), 2:3 Kennedy Alves Ribeiro (7.), 2:4 Adrijan Micevski (10.), 2:5 Marcel Kosuch (16.), 2:6 Marcel Kosuch (16.), 2:7 Marcel Kosuch (16.), 3:7 Embarki Fares Tedj Hadj (16.), 4:7 Embarki Fares Tedj Hadj (16.), 5:7 Embarki Fares Tedj Hadj (16.), 5:8 Kennedy Alves Ribeiro (17.), 6:8 Onur Saglam (19.)
FC Onefootball – Wontorriors FC 5:4 n. V.Tore:
0:1 Fabian Friedemann Graudenz (5.), 1:1 Jacob Göker (10.), 1:2 Okan Adil Kurt (10.), 2:4 Miguel Sayago Marti (13.), 3:4 Miguel Sayago Marti (13.), 1:3 Mohamed Karma (13.), 1:4 Mohamed Karma (13.), 4:4 Miguel Sayago Marti (19.), 5:4 Amer Dzindic (24.+1)
Two Stripes United – Berliner Underdogs 1:4Tore:
0:1 Julius Heimpel (2.), 1:1 Björn Kluft (18.), 1:2 Antonio Asanovic (20.), 1:3 Panzu De Angelo Ernesto (22.), 1:4 Fabian Schulz (23.)