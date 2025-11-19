 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
– Foto: Marco Bader

Icon League: Alle Ergebnisse und Torschützen des 11. Spieltags

Icon League auf Deutschland-Tour

Verlinkte Inhalte

Icon League
Underdogs
Berlin City
Two Stripes
DNA Athletics

Nach Stationen in Hannover, Hamburg, Leipzig und Stuttgart kehrte die dritte Spielzeit der Icon League diese Woche wieder in die bekannte Spielstätte Castello nach Düsseldorf zurück.

Am Dienstagabend wurde der Doppel-Spieltag abgeschlossen. Die Berlin Underdogs besiegten den Spitzenreiter Two Stripes. Beide stehen kurz vor dem sicheren Weiterkommen, dahinter bleibt es ein enges Rennen.

Weiter geht es am kommenden Sonntag in Bremen mit dem vorletzten Spieltag der regulären Saison.

>>> zur aktuellen Tabelle

Die Partien des 11. Spieltags im Überblick:

Gestern, 18:00 Uhr
SC Bürgeramt
SC BürgeramtSC Bürgeramt
FC Bavarian Clique
FC Bavarian CliqueFC Bavarian
3
10
Abpfiff

SC Bürgeramt – FC Bavarian Clique 3:10
Tore: 0:1 Elias Derwein (3. Eigentor), 0:2 Justin Sauermilch (6.), 0:3 Justin Sauermilch (11.), 0:4 Daniel Brosinski (13.), 0:5 Nicolas Jann (14.), 0:6 Justin Sauermilch (19.), 0:7 Justin Sauermilch (19.), 0:8 Nedzad Plavci (20.), 2:9 Mokhtar Boulachab (21.), 1:8 Kamil Kucharski (21.), 2:8 Kamil Kucharski (21.), 2:10 Nicolas Jann (23.), 3:10 Lucas Sitter (24.)

Gestern, 18:45 Uhr
B2B United
B2B UnitedB2B United
BUZZ Club
BUZZ ClubBUZZ Club
7
8
Abpfiff


B2B United – BUZZ Club 7:8
Tore: 1:0 Mohamed Dahas (1.), 2:0 Mohamed Dahas (3.), 3:0 Mohamed Dahas (9.), 3:1 Veli Sulejmani (10.), 3:2 Yannick Zierden (13.), 4:2 Noah Tomson (16.), 4:3 Falk Satoshi Schmidt (18.), 5:3 Saif-Eddine Ayadi (19.), 5:4 Mohamed Bekaj (20.), 5:5 Mohamed Bekaj (20.), 5:6 Suleyman Turkes (22.), 5:7 Yannick Zierden (22.), 6:7 Dustin Zahnen (23.), 6:8 Veli Sulejmani (24.), 7:8 Noah Tomson (24.)

Gestern, 19:30 Uhr
Fokus Eagles
Fokus EaglesFokus Eagles
FC Berlin City
FC Berlin CityBerlin City
9
6
Abpfiff


Fokus Eagles – FC Berlin City 9:6
Tore: 1:0 Lukas Betz (1.), 2:0 Sidney Friede (5.), 3:0 Aaron Herzog (6.), 4:0 Ali Wazneh (8.), 4:1 Muhammet Raci Sözer (11.), 4:2 Enes Küc (13.), 5:2 Emincan Tekin (13.), 6:2 Emincan Tekin (13.), 6:3 Muhammet Raci Sözer (16.), 7:3 Emanuele Giardini (17.), 8:3 Emanuele Giardini (21.), 8:4 Nasuhi Noah Jones (23.), 8:5 Aytürk Gecim (23.), 8:6 Suad Ak (24.), 9:6 Sidney Friede (24.)

Gestern, 20:30 Uhr
DNA Athletics
DNA AthleticsDNA Athletics
The Pack
The PackThe Pack
6
2
Abpfiff


DNA Athletics – The Pack 6:2
Tore: 0:1 Michael Gardawski (6.), 1:1 Oliver Gorgiev (8.), 1:2 Kolja Pusch (11.), 2:2 Mergim Bajrami (14.), 3:2 Amar Cekic (16.), 4:2 Amar Cekic (16.), 5:2 Maximilian Peter Grünberg (18.), 6:2 Oliver Gorgiev (20.)

Gestern, 21:30 Uhr
Find The Pro Icons
Find The Pro IconsFind The Pro
FC PLYRS United
FC PLYRS UnitedPLYRS United
6
8
Abpfiff


Find The Pro Icons – FC PLYRS United 6:8
Tore: 1:0 Mustafa Cinar (1.), 2:0 Kaan Cosgun (2.), 2:1 Davud Vehab (6.), 2:2 Jure Pusic (7.), 2:3 Kennedy Alves Ribeiro (7.), 2:4 Adrijan Micevski (10.), 2:5 Marcel Kosuch (16.), 2:6 Marcel Kosuch (16.), 2:7 Marcel Kosuch (16.), 3:7 Embarki Fares Tedj Hadj (16.), 4:7 Embarki Fares Tedj Hadj (16.), 5:7 Embarki Fares Tedj Hadj (16.), 5:8 Kennedy Alves Ribeiro (17.), 6:8 Onur Saglam (19.)

Gestern, 22:15 Uhr
FC Onefootball
FC OnefootballOnefootball
Wontorriors FC
Wontorriors FCWontorriors
5
4
Abpfiff


FC Onefootball – Wontorriors FC 5:4 n. V.
Tore: 0:1 Fabian Friedemann Graudenz (5.), 1:1 Jacob Göker (10.), 1:2 Okan Adil Kurt (10.), 2:4 Miguel Sayago Marti (13.), 3:4 Miguel Sayago Marti (13.), 1:3 Mohamed Karma (13.), 1:4 Mohamed Karma (13.), 4:4 Miguel Sayago Marti (19.), 5:4 Amer Dzindic (24.+1)

Gestern, 23:00 Uhr
Two Stripes United
Two Stripes UnitedTwo Stripes
Berliner Underdogs
Berliner UnderdogsUnderdogs
1
4
Abpfiff


Two Stripes United – Berliner Underdogs 1:4
Tore: 0:1 Julius Heimpel (2.), 1:1 Björn Kluft (18.), 1:2 Antonio Asanovic (20.), 1:3 Panzu De Angelo Ernesto (22.), 1:4 Fabian Schulz (23.)

Aufrufe: 019.11.2025, 08:15 Uhr
redAutor