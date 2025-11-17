Icon League: Alle Ergebnisse und Torschützen des 10. Spieltags

Nach Stationen in Hannover, Hamburg, Leipzig und Stuttgart kehrt die dritte Spielzeit der Icon League auch immer wieder in die bekannte Spielstätte Castello nach Düsseldorf zurück.
So auch zum 10. Spieltag, der am Montag, den 17. November, stattfand.
Die Partien des 10. Spieltags im Überblick:
Hinweis: Bei Unentschieden nach regulärer Spielzeit entscheidet das Golden Goal. Der Gewinner erhält nur 2 anstatt 3 Punkte. Dies ist aus technischen Gründen als Punktabzug unter der Tabelle angegeben. Der Verlierer erhält 1 Punkt.
___
Die Partien des 9. Spieltags im Überblick:
Find The Pro Icons – Two Stripes United 3:4
Tore: 1:0 Onur Saglam (12.), 1:1 Ricardo Antonaci (16.), 1:2 Björn Kluft (19.), 1:3 Björn Kluft (19.), 2:3 Manuel Junglas (20.), 3:3 Mustafa Cinar (22.), 3:4 Kaies Alaisame (23.)
FC PLYRS United – DNA Athletics 1:0
Tore: 1:0 Gian-Luca Reck (24.)
Wontorriors FC – Berliner Underdogs 6:7
Tore: 1:0 Colin Haupt (3.), 2:0 Okan Adil Kurt (4.), 3:0 Mohamed Karma (5.), 4:0 Johann Von Knebel (9.), 4:1 Julius Heimpel (10.), 4:2 Haydar Bayram (11.), 4:3 Marcos Alvarez (12.), 4:4 Daniel Sudar (13.), 4:5 Daniel Sudar (13.), 4:6 Daniel Sudar (13.), 4:7 Antonio Asanovic (14.), 5:7 Marvin Sinan Büyüksakarya (24.), 6:7 Johann Von Knebel (24.)
The Pack – B2B United 4:3
Tore: 1:0 Bastian Oczipka (6.), 2:0 Robin Brüseke (9.), 2:1 Christian Tok (11.), 3:1 Christian Derflinger (13.), 3:2 Nick Mwaura Hirschfeld (17.), 3:3 Berkan Celebi (18.), 4:3 Kolja Pusch (20.)
Fokus Eagles – SC Bürgeramt 5:6
Tore: 1:0 Emincan Tekin (2.), 1:1 Jonatan Tesfaldet (3.), 1:2 Kamil Kucharski (10.), 1:3 Valdet Rama (11.), 2:3 Ali Wazneh (13.), 2:4 Jonatan Tesfaldet (17.), 2:5 Kamil Kucharski (18.), 2:6 Kamil Kucharski (18.), 3:6 Ali Wazneh (19.), 4:6 Aaron Herzog (22.), 5:6 Emincan Tekin (24.)
FC Berlin City – FC Onefootball 4:5 n. V.
Tore: 0:1 Antonio Brandt (2. Eigentor), 1:2 Muhammet Raci Sözer (11.), 0:2 Berkant Canbulut (11.), 1:3 Tarik Sormaz (12.), 2:3 Abdullah Telli (16.), 3:3 Aytürk Gecim (19.), 3:4 Miguel Sayago Marti (21.), 4:4 Enes Küc (22.), 4:5 Amer Dzindic (24.+2)
BUZZ Club – FC Bavarian Clique 7:8 n. V.
Tore: 1:0 Marc Rzatkowski (3.), 1:1 Atakan Koyuncuoglu (10.), 2:1 Halil Ibrahim Yilmaz (10.), 2:2 Christopher Bachleitner (12.), 2:3 Daniel Brosinski (12.+1), 3:3 Niklas Dams (13.), 3:4 Andrea Hoxha (16.), 4:4 Yannick Zierden (18.), 5:4 Dominik Wüst (21.), 6:4 Dominik Wüst (21.), 6:5 Nicolas Jann (21.), 7:5 Bruno Staudt (21.), 7:6 Nedzad Plavci (21.), 7:7 Denis Hoxha (24.), 7:8 Daniel Brosinski (24.+2)
___
Die Partien des 8. Spieltags im Überblick:
FC Bavarian Clique – Wontorriors FC 6:8
Tore: 0:1 Johann Von Knebel (1.), 0:2 Johann Von Knebel (3.), 1:2 Justin Sauermilch (6.), 1:3 Johann Von Knebel (8.), 2:3 Christopher Bachleitner (11.), 2:4 Mohamed Karma (12.), 3:4 Mokhtar Boulachab (13.), 4:4 Nicolas Jann (14.), 4:5 Tom Köster (16.), 4:6 Colin Haupt (18.), 5:7 Nedzad Plavci (21.), 4:7 Mohamed Karma (21.), 6:7 Justin Sauermilch (23.), 6:8 Erciyes Firat Palo (23.)
Find The Pro Icons – The Pack 3:7
Tore: 0:1 Daniel Caligiuri (4.), 1:1 Sven Schipplock (6.), 1:2 Joao Carlos Flores Neves (9.), 1:3 Kolja Pusch (11.), 1:4 Christian Derflinger (11.), 1:5 Christian Derflinger (16.), 1:6 Daniel Caligiuri (18.), 2:6 Mustafa Cinar (20.), 2:7 Tevfik Ceylan (21.), 3:7 Onur Saglam (23.)
Two Stripes United – FC Onefootball 7:6
Tore: 1:0 Vendim Sinani (5.), 2:0 Kian Assadollahi (8.), 3:0 Kian Assadollahi (9.), 4:0 Kian Assadollahi (9.), 5:0 Kian Assadollahi (9.), 5:1 Miguel Sayago Marti (9.), 5:2 Miguel Sayago Marti (9.), 6:2 Thomas Sonntag (13.), 6:3 Miguel Sayago Marti (14.), 6:4 Miguel Sayago Marti (15.), 6:5 Fouad Aghnima (19.), 6:6 Konstantin Fries (21.), 7:6 Vendim Sinani (24.)
FC Berlin City – BUZZ Club 11:5
Tore: 0:1 Dominik Wüst (3.), 1:1 Muhammet Raci Sözer (6.), 2:1 Suad Ak (8.), 3:2 Muhammet Raci Sözer (9.), 2:2 Olgherto Balliu (9.), 3:3 Dominik Wüst (9.), 4:3 Shawn Kauter (16.), 5:3 Muhammet Raci Sözer (16.), 6:3 Furkan Ars (17.), 6:4 Olgherto Balliu (18.), 7:4 Enes Küc (18.), 8:4 Aytürk Gecim (20.), 9:4 Aytürk Gecim (21.), 10:5 Shawn Kauter (21.), 9:5 Halil Ibrahim Yilmaz (21.), 11:5 Furkan Ars (22.)
Fokus Eagles – DNA Athletics 6:5
Tore: 1:0 Pascal Brossmann (3.), 2:0 Lukas Betz (10.), 2:1 Darko Bodul (11.), 3:1 Pascal Brossmann (15.), 4:1 Emanuele Giardini (16.), 5:1 Emanuele Giardini (16.), 5:2 Darko Bodul (16.), 5:3 Darko Bodul (16.), 5:4 Petar Gluhakovic (21.), 6:4 Ali Wazneh (22.), 6:5 Darko Bodul (23.)
SC Bürgeramt – B2B United 8:9
Tore: 0:1 Nick Mwaura Hirschfeld (1.), 0:2 Malcom Scheibner (5.), 0:3 Sören Pätzold (9.), 1:3 Marcus Piossek (10.), 1:4 Berkan Celebi (11.), 1:5 Mohamed Dahas (12.), 2:5 Marcus Piossek (13.), 2:7 Marcel Halstenberg (14.), 3:7 Jonatan Tesfaldet (14.), 2:6 Marcel Halstenberg (14.), 4:7 Valdet Rama (15.), 5:7 Valdet Rama (19.), 5:8 Nick Mwaura Hirschfeld (20.), 5:9 Sören Pätzold (22.), 6:9 Valdet Rama (23.), 7:9 Jonatan Tesfaldet (24.), 8:9 Mathias Franke (24.)
FC PLYRS United – Berliner Underdogs 4:5 n. V.
Tore: 0:1 Daniel Sudar (11.), 0:2 Marcos Alvarez (13.), 1:2 Marcel Kosuch (14.), 2:2 Mergim Dervishaj (19.), 2:3 Haydar Bayram (20.), 3:3 Josip Sesar (21.), 3:4 Daniel Sudar (21.), 4:4 Josip Sesar (23.), 4:5 Fabian Schulz (24.+1)