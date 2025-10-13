 2025-10-10T17:03:43.034Z

– Foto: Marco Bader

Icon League: Alle Ergebnisse, alle Torschützen des 3. Spieltags

Die dritte Spielzeit der Icon League läuft.

Die Icon League ist auf Deutschland-Tour und besucht die großen Arenen. Nach Hannover und Hamburg kehrt die von Toni Kroos und Elias Nerlich gegründete Kleinfeld-Liga für zwei Wochen nach Düsseldorf zurück. Der 3. Spieltag am heutigen Abend fand in der gewohnten Spielstätte Castello Düsseldorf statt.

Der 3. Spieltag im Überblick:

Gestern, 18:00 Uhr
FC Onefootball
FC OnefootballOnefootball
B2B United
B2B UnitedB2B United
9
3
Abpfiff

FC Onefootball – B2B United 9:3 (3:1)
Tore: 1:0 Amer Dzindic (5.), 2:0 Amer Dzindic (8.), 2:1 Noah Tomson (9.), 3:1 Amer Dzindic (12.), 4:1 Sven Wurm (14.), 5:1 Fouad Aghnima (14.), 6:1 Konstantin Fries (15.), 6:2 Noah Tomson (17.), 7:2 Amer Dzindic (19.), 8:2 Miguel Sayago Marti (20.), 9:2 Sven Wurm (22.), 9:3 Saif-Eddine Ayadi (24.)

Gestern, 19:00 Uhr
Bürgeramt
BürgeramtBürgeramt
The Pack
The PackThe Pack
3
8
Abpfiff

Bürgeramt – The Pack 3:8 (3:3)
Tore: 0:1 Christian Derflinger (2.), 0:2 Tevfik Ceylan (4.), 0:3 Kolja Pusch (8.), 1:3 Marcus Piossek (10.), 2:3 Jonatan Tesfaldet (11.), 3:3 Jonatan Tesfaldet (11.), 3:4 Kolja Pusch (13.), 3:5 Kolja Pusch (13.), 3:6 Tevfik Ceylan (18.), 3:7 Stefan Winkel (22.), 3:8 Kolja Pusch (23.)

Gestern, 19:45 Uhr
Two Stripes United
Two Stripes UnitedTwo Stripes
DNA Athletics
DNA AthleticsDNA Athletics
5
4
Abpfiff

Two Stripes United – DNA Athletics 5:4 (3:2)
Tore: 1:0 Gabriel Francisco De Oliveira Costa (2.), 2:0 Björn Kluft (7.), 3:0 Kaies Alaisame (10.), 3:1 Dominik Ammon (11.), 3:2 Oliver Gorgiev (12.), 4:2 Bilal El Morabiti (13.), 4:4 Darko Bodul (19. Foulelfmeter), 4:3 Darko Bodul (19.), 5:4 Bilal El Morabiti (24.)

Gestern, 20:45 Uhr
FC PLYRS United
FC PLYRS UnitedPLYRS Utd
FC Bavarian Clique
FC Bavarian CliqueFC Bavarian
8
5
Abpfiff

FC PLYRS United – FC Bavarian Clique 8:5 (3:4)
Tore: 1:0 Mergim Dervishaj (1.), 1:1 Denis Hoxha (7.), 2:2 Davud Vehab (8.), 1:2 Nedzad Plavci (8.), 3:2 Davud Vehab (10.), 3:3 Nicolas Jann (11.), 3:4 Nicolas Jann (11.), 4:4 Mergim Dervishaj (15.), 5:4 Davud Vehab (18.), 6:4 Mergim Dervishaj (19.), 7:4 Mergim Dervishaj (19.), 8:4 Mergim Dervishaj (19.), 8:5 Atakan Koyuncuoglu (22.)

Gestern, 21:45 Uhr
Fokus Eagles
Fokus EaglesFokus Eagles
BUZZ Club
BUZZ ClubBUZZ Club
10
5
Abpfiff

Fokus Eagles – BUZZ Club 10:5 (5:3)
Tore: 1:0 Pascal Brossmann (1.), 2:0 Pascal Brossmann (3.), 3:0 Ali Wazneh (3.), 3:1 Halil Ibrahim Yilmaz (4.), 3:2 Hischem Metidji (5.), 4:2 Emincan Tekin (6.), 5:2 Pascal Brossmann (8.), 5:3 Dominik Wüst (11.), 5:4 Dennis Lohmann (16.), 6:4 Emincan Tekin (17.), 7:4 Sidney Friede (18.), 8:4 Dario Bezerra-Ehret (21. Eigentor), 8:5 Halil Ibrahim Yilmaz (24.), 9:5 Sidney Friede (24.), 10:5 Sidney Friede (24.+1)

Gestern, 22:30 Uhr
FC Berlin City
FC Berlin CityBerlin City
Berliner Underdogs
Berliner UnderdogsUnderdogs
3
2
Abpfiff

FC Berlin City – Berliner Underdogs 3:2 (1:1)
Tore: 1:0 Suad Ak (1.), 1:1 Gino Lago Bentron (5.), 1:2 Julius Heimpel (15.), 2:2 Muhammet Raci Sözer (17.), 3:2 Furkan Ars (24.+3)

Gestern, 23:15 Uhr
Find The Pro Icons
Find The Pro IconsFind The Pro
Wontorriors FC
Wontorriors FCWontorriors
2
3
Abpfiff

Find The Pro Icons – Wontorriors FC 2:3 (1:1)
Tore: 0:1 Marvin Sinan Büyüksakarya (8.), 1:1 Aleksandar Vucenovic (9.), 2:1 Manuel Junglas (13.), 2:2 Jordan Jeremiah Brown (16.), 2:3 Erciyes Firat Palo (20.)

