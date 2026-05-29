„Ickes“ Ziehvater: Meteor-Stadion heißt Heinz Boock

– Foto: Frank Arlinghaus

Der frisch in die Berlin-Liga aufgestiegene BFC Meteor 06 setzt ein Zeichen der Anerkennung für eine seiner prägendsten Persönlichkeiten. Die Sportanlage an der Ungarnstraße 65 erhält am Freitag (17 Uhr) im Rahmen einer Feierstunde offiziell den Namen „Heinz-Boock-Sportanlage“. Der hat unter anderem Welt- und Europameister Thomas Icke Häßler in der Jugend gefördert

Mit der Umbenennung ehrt der Traditionsverein einen Mann, der über Jahrzehnte hinweg die Jugendarbeit im Wedding entscheidend geprägt hat. Der aus Stendal stammende Heinz Boock engagierte sich seit 1959 beim BFC Meteor 06 als Jugendtrainer, Förderer und Vorstandsmitglied. Generationen junger Fußballer profitierten von seinem Einsatz, seiner Leidenschaft und seinem Gespür für Talente.

Boock war maßgeblich an der Entwicklung späterer Profifußballer beteiligt. Zu den bekanntesten Spielern, die bei Meteor ihre ersten Schritte machten, zählen Wolfgang „Sprotte“ Sühnholz, der später für Rot-Weiß Oberhausen und den FC Bayern München spielte, sowie Christian Hausmann, der unter anderem für Bayer Leverkusen und Hertha BSC auflief. Als größte Entdeckung gilt jedoch Nationalspieler und Weltmeister Thomas „Icke“ Häßler, der bis zur B-Jugend das Trikot des BFC Meteor trug.

Ob Häßler an der Einweihungsfeier teilnehmen wird, war bis zuletzt offen. Nach Angaben des Vereinsvorstands lag bis Freitag weder eine Zu- noch eine Absage des ehemaligen Nationalspielers vor.

Die Sportanlage an der Ungarnstraße blickt selbst auf eine lange Fußballgeschichte zurück. Einst war sie Heimstätte des SC Rapide Wedding, seit vielen Jahren trägt jedoch der BFC Meteor 06 dort seine Heimspiele aus.

Für den Berlin-Liga-Aufsteiger steht allerdings zunächst ein vorübergehender Umzug an. Der Kunstrasenplatz wird in den kommenden Monaten grundlegend erneuert. Der Verein hofft, die modernisierte Anlage nach den ersten Heimspielen der neuen Saison ab Oktober wieder nutzen zu können. Es wäre die erste umfassende Sanierung der Spielstätte seit nahezu zwei Jahrzehnten.

Mit der Namensgebung erhält Heinz Boock nun ein dauerhaftes Denkmal – an jenem Ort, an dem er über viele Jahre junge Menschen sportlich und menschlich geprägt hat.

Heinz Boock