Icke Häßlers Klub fast im Keller – Weißensee jubelt

Sonntag-Spiele

VFB Berlin bleibt seiner Linie treu und kommt zum neunten Remis der Saison. Gegen ambitionierte Gäste aus Kreuzberg entwickelt sich ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Amed geht nach der Pause in Führung durch Fardjad-Azad (66.), doch Friedrichshain zeigt Moral und gleicht per Strafstoß durch Gillmeister aus (75.). Die Punkteteilung geht in Ordnung.

Geduldig und am Ende effizient zeigt sich Union aus Moabit in Mahlsdorf. Die Gastgeber starten mit viel Engagement und Standards, doch Torhüter Ivanov hält die Null. Nach dem Seitenwechsel übernehmen die Gäste die Kontrolle. Westphal bringt Union spät in Führung (76.), Heeland macht kurz vor Schluss den Deckel drauf (87.).

Grottenhafte Rückrunde am Ziegelhof: Von 18 möglichen Punkten holt Welt- und Europameister Thomas "Icke" Häßler mit seinen Jungs von Spandau 06 nur vier Zähler. Zum Keller sind es nur noch sieben Punkte. Trotzdem ist es ein unterhaltsames Duell am Ziegelhof. Es kippt nach der Pause zugunsten der Gäste. Spandau legt mit Abduev vor (31.), doch direkt nach Wiederanpfiff drehen Sözen und Erdem das Spiel (48., 49.). Spandaus Ausgleich durch Abduev (54.) hält nur kurz – Anadoluspor antwortet prompt mit Indibi (57.) und sorgt mit einem weiteren Treffer von Dehkordi (68.) für klare Verhältnisse. Entscheidende Faktoren: Aggressivität, Wille und effektive Chancenverwertung.

Späte Wendung in der Nordendarena: Wilhelmsruh geht kurz vor Schluss vermeintlich durch Zabel entscheidend in Führung (82.), doch Blau-Gelb zeigt Moral und gleicht nur zwei Minuten später durch Steinberg aus (84.). In der Schlussphase drehen die Gäste die Partie komplett (87.). Torschütze ist Kolmsee – ein Befreiungsschlag im Abstiegskampf, während Wilhelmsruh bittere Minuten erlebt.

Traber lässt gegen stark dezimierte Gäste nichts anbrennen und feiert einen deutlichen Heimsieg. Bereits zur Pause steht eine komfortable Führung durch Ghazaleh und Abdallah (17., 32.). Auch im zweiten Durchgang bleibt Traber überlegen. Karaj erhöht (75.), ehe El-Kassem mit einem Doppelpack (79., 85.) das Ergebnis abrundet. Eine Pflichtaufgabe – souverän erledigt. So., 06.04.2025, 14:00 Uhr FC Brandenburg 03 FC Brand. 03 Weißenseer FC Weißensee 0 1 Abpfiff Im Spitzenspiel der Bezirksliga setzt Weißensee ein Ausrufezeichen und entführt beim Tabellenführer Brandenburg drei Punkte. Lange passiert wenig, dann nutzen die Gäste einen Fehler im Aufbau eiskalt: Nach Flanke von rechts jagt Metz den Ball wuchtig unter die Latte (31.). Nach dem Seitenwechsel erhöht der Gastgeber den Druck, erspielt sich jedoch kaum klare Möglichkeiten. Weißensee verteidigt konsequent und bleibt über Konter gefährlich.