Ausgelassener Jubel bei Dietmar Hirsch und Jakob Bookjans. – Foto: Robin Bogaletzki

"Ich ziehe meinen Hut vor den Jungs" - MSV Duisburg fast aufgestiegen Das sagt MSV-Coach Dietmar Hirsch nach dem vorentscheidenden 3:1-Sieg des MSV Duisburg im Endspurt der Saison. Verlinkte Inhalte Regionalliga West MSV Duisburg 1. FC Köln II

Der MSV Duisburg zeigt in der Regionalliga West gegen die U21 des 1. FC Köln zwei unterschiedliche Gesichter. Nach 0:1-Pausenrückstand kämpft sich das Team nach der Pause zurück und drehte die Partie in einen 3:1-Sieg. Damit ist der Aufstieg greifbar nah. Wie sich die Situation auch auf seine Spieler auswirkt und mit welchem Druck sie in der Vergangenheit zu kämpfen hatte, verdeutlichte Cheftrainer Dietmar Hirsch auf der anschließenden Pressekonferenz.

Dietmar Hirsch: "Wir haben zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen. Wir wussten, welche Möglichkeit wir haben und wie die Tabellensituation ist. In der ersten Halbzeit hat man das gesehen, und wir haben sehr verkopft gespielt. Es war da nur eine Frage der Zeit, wann wir das Gegentor bekommen. Wir sind dann nur mit einem Tor Rückstand in die Pause gegangen. In der Pause haben wir das angesprochen und einige Dinge verändert. Uns war klar: Wenn wir das erste Tor machen, können wir zurückkommen. Das ist uns gelungen und wir sind in einen Lauf gekommen. Die Einwechslungen haben komplett gegriffen. Ich denke, wir werden nächste Woche den letzten Schritt machen. Jeder kann die Tabelle lesen und weiß was los ist. Nächste Woche geben wir richtig gas und wollen den Deckel drauf machen. Die Fehler der ersten Halbzeit haben wir in den vergangenen Wochen nicht gemacht. Wir hatten vom ersten Moment an eine enorme Erwartungshaltung und jeder hat erwartet, dass wir durchmarschieren. Das hat zuvor noch keine andere Mannschaft geschafft. Dafür ziehe ich meine Hut vor den Jungs. Ich bin so stolz, der Trainer dieser Mannschaft zu sein."