"Ich würde mich für Platz 5 entscheiden"

Im FuPa-Teamcheck äußert sich Trainer Dirk Altkrüger vom VfL Nauen über Neuzugänge, neue Ambitionen in der Landesklasse West und den langen Weg zur Einheit – aber auch über ein klares Ziel: Die defensive Stabilität muss steigen.

Die Vorbereitung beim VfL Nauen verlief zunächst vielversprechend. „Die ersten zwei Wochen waren sehr gut“, resümiert Trainer Dirk Altkrüger. Doch Verletzungen, Krankheiten und Urlaubszeiten bremsten das Team zwischenzeitlich aus. „Aber damit muss jeder Verein mal leben.“ Trotz dieser Umstände lobt Altkrüger die Trainingsbeteiligung und Einstellung seiner Mannschaft: „Die Jungs ziehen gut mit und jeder weiß, worum es geht - einen guten Start in die neue Saison zu haben.“ Was konkret noch zu verbessern sei, bleibt indes intern – „das bleibt aber erstmal unter uns im Team.“

Besonders auffällig: Die Liste der Neuzugänge ist lang. Altkrüger stellt jeden einzelnen vor – mit viel Wertschätzung und individuellen Einschätzungen.

Torwart Luca Sammartano bringt „klare Vorstellungen“ mit, „zeigt der Abwehr, wo es lang gehen soll“. Tristan Woitina ist für Altkrüger ein alter Bekannter mit Vertrauensbasis: „Ich bin froh, dass er wieder da ist.“

Tom Marzoll besticht durch Einsatz und Leidenschaft und geht „jetzt schon voran“. Enrico Malak hat laut Altkrüger „wieder Spaß am Fußball“ und soll „ein ganz wichtiger Spieler für uns werden“. Auch Steven Porath, ein „kleines Laufwunder“, soll die Offensive beleben.

In der Abwehr setzt der Trainer auf Tim Klützke, „ein ruhiger Typ, der als Innenverteidiger viel Sicherheit ausstrahlt“. Julian Krause sei zwar erst kurz vor dem Trainingsstart gekommen, zeige aber Ehrgeiz: „Er will jedes Abschlussspiel gewinnen.“

Mit Domenik Weis, Sandro Dybowski und Jerry Nagel stoßen zudem drei A-Junioren zum Team. Weis gilt als „sehr ehrgeiziger Junge“, Dybowski hat „Potenzial, was im ersten Testspiel schon zu sehen war“, Nagel ist „ein junger talentierter Torwart, der viel lernen kann.“

Nicht zu vergessen ist Dominik Petzsche, der zwar bereits seit Mai dabei ist, aber erst jetzt „richtig angreift“. Altkrüger: „Er wurde von uns für die letzten Spieltage ins kalte Wasser geworfen und hat es super gemacht. Durch seine lockere und ruhige Art ist er extrem wichtig.“

Rückkehrer als Verstärkung

Auch wenn der Kader gut aufgestellt scheint, sind noch zwei weitere „Neuzugänge“ in Sicht. Tom Gutschmidt soll nach seinem „Seuchenjahr“ bald zurückkehren, ebenso Rafał Jahn. „Beide Spieler sind extrem wichtig fürs Team und werden uns weiterbringen“, so Altkrüger. Sollte sich spontan noch jemand anschließen wollen, werde man sich sicher nicht verschließen: „Wenn noch jemand plötzlich auf dem Platz steht und sagt: Hallo, hier bin ich, werden wir ihn sicher nicht wegschicken.“

Keine Abgänge geplant – aber Altkrüger bleibt vorsichtig

Verluste möchte Altkrüger unbedingt vermeiden: „Ich hoffe, es geht keiner mehr.“ Gleichwohl betont er, wie gut die aktuelle Mannschaft zusammenpasst: „Ich glaube, die Jungs haben sich gesucht und gefunden – oder auch wir haben sie gefunden.“ Im Moment sei der Wille in der Truppe spürbar, sich zu beweisen.

Kaderbreite als große Stärke

Nach dem schmerzhaften Abgang von Tim Rudolph ist für Altkrüger klar: „Eine Mannschaft muss wachsen.“ Die neue Kaderstruktur sieht er als echten Fortschritt. „Wir haben auf vielen Positionen 2 bis 3 gleich starke Spieler und sind nicht wie letzte Saison von einzelnen Spielern abhängig.“ Auch das Tempo im Spiel habe sich verbessert. Die neue Breite im Kader soll helfen, flexibel und konkurrenzfähig zu bleiben.

Klare Zielsetzung: Platz 5 statt Platz 10

Die Zielsetzung für die neue Saison fällt eindeutig ambitionierter aus als in der Vorsaison. 2024/2025 wurde der 10. Platz mit 36 Punkten und einem Torverhältnis von 59:67 erreicht. Besonders die 67 Gegentore sind Altkrüger ein Dorn im Auge: „Das geht gar nicht.“ Während er vor einem Jahr noch Rang 8 bis 10 ins Auge gefasst hatte, ist es diesmal klar: „Ich würde mich für Platz 5 entscheiden.“

Mehrere Teams auf der Favoritenliste

Wer ganz oben landen wird? Für Altkrüger ist das schwer vorherzusagen: „Diese Liga ist verdammt ausgeglichen.“ Dennoch nennt er den FSV Babelsberg 74 als sicheren Kandidaten für die Spitzengruppe. Auch Perleberg sei ein heißer Anwärter: „Sie sind die letzten drei Jahre Zweiter geworden.“ Gleichwohl warnt er vor voreiligen Prognosen: „Es kann auch in dieser Landesklasse West ein ganz anderer sein.“

Kapitänsfrage bleibt bis zum 9. August offen

Der neue Spielführer des VfL Nauen steht noch nicht fest. „Der Kapitän wird erst am 9.8. von der Mannschaft gewählt“, erklärt Altkrüger. Ihm ist wichtig, dass das Team dabei mitentscheidet: „Ich musste auch dazulernen.“ Das Kapitänsamt sei für ihn ein zentrales Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainer. „Ich bin auch nicht perfekt und werde vielleicht Dinge anders sehen als die Mannschaft. Genau da ist der Kapitän wichtig.“

Einheit als Schlüssel

Dirk Altkrüger geht mit großem Vertrauen in seine neu formierte Mannschaft in die Saison. Trotz der vielen personellen Veränderungen glaubt er an den Teamgeist: „Für mich ist es wichtig, dass wir eine Einheit sind und die selbe Sprache auf und neben dem Platz sprechen.“ Beim VfL Nauen ist viel Bewegung drin – aber auch viel Potenzial.