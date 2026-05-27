"Ich wünsche den Jungs viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft"

– Foto: SGM Dettingen/Glems

Die SGM Dettingen/Glems II die vorzeitige Meisterschaft in der Kreisliga B1 Alb perfekt gemacht. Nach einem fulminanten 10:0-Auswärtssieg beim SV Lautertal II ist das Team von Trainer Martin Schuster nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen. Als verdiente Belohnung für eine herausragende und konstante Spielzeit nimmt die Mannschaft das Aufstiegsrecht wahr und schlägt in der kommenden Saison in der Kreisliga A auf.

Der furiose Erfolg in der Fremde löste bei der Spielgemeinschaft eine Welle der Begeisterung aus. Unmittelbar nach dem Abpfiff machten die Spieler die Nacht zum Tage, um den Meilenstein gebührend zu zelebrieren. „Gleich am Mittwochabend, nachdem der Aufstieg mit einem 10:0-Auswärtssieg gegen den SV Lautertal klar war, ging es los mit Feiern“, berichtet Trainer Martin Schuster gegenüber FuPa über den emotionalen Startschuss.

Die Party zog sich über verschiedene Stationen hin: „Erst bei uns im Sportheim in Dettingen und dann ging es im Pflaumenbaum bis fast in die Morgenstunden weiter. Am Vatertag ging es dann bei manchen noch mit einer kurzen, aber anstrengenden Wanderung weiter.“

Die beeindruckenden Zahlen einer dominanten Spielzeit

Die sportliche Vormachtstellung des frischgebackenen Meisters spiegelt sich deutlich in den Zahlen des aktuellen Klassements wider. Nach 23 absolvierten Spieltagen weist die SGM Dettingen/Glems II uneinholbare 62 Punkte auf. Mit einer Bilanz von 20 Siegen, zwei Unentschieden und nur einer einzigen Niederlage ließ die Mannschaft der Konkurrenz keine Chance.

Besonders eindrucksvoll liest sich die Torausbeute von 117 erzielten Treffern bei lediglich 24 Gegentoren. Der schärfste Verfolger, die Sportfreunde Donnstetten, belegt nach ebenfalls 23 Spielen mit 57 Punkten den zweiten Rang. Donnstetten weist eine Statistik von 17 Siegen, sechs Unentschieden und keiner Niederlage bei einem Torverhältnis von 101:24 auf, kann den Spitzenreiter jedoch nicht mehr einholen.

Die kompromisslose Jagd nach dem direkten Wiederaufstieg

Der große Erfolg kam für den Trainer nicht von ungefähr, da man die Ambitionen von der ersten Minute an offensiv formuliert hatte. Die Mannschaft hielt dem Druck über Monate stand und verteidigte ihre Position konsequent. „Ja klar, das war von Anfang an unser Ziel, wir haben die Tabellenführung nach jedem Spieltag verteidigt bis zum Schluss. Wir wollten den Abstieg sofort wieder korrigieren, was uns als zweite Mannschaft in beeindruckender Weise auch gelungen ist“, erklärt Martin Schuster. Den Hauptgrund für den meisterlichen Triumph sieht der Coach kurz und prägnant in der Einstellung der Akteure: „Der Wille und die Motivation der Jungs.“

Die perfekte Mischung trotzt ständigen Wechseln im Team

Sportlich überzeugte die Mannschaft durch ein bestens ausbalanciertes Gefüge. Dass diese Konstanz gelingen konnte, ist bei einer zweiten Mannschaft besonders hoch einzuschätzen, da die personellen Voraussetzungen wöchentlich schwankten. „Eine gute Mischung aus drei bis vier erfahrenen, älteren Spielern und dem Rest der jungen Wilden. Wir haben immer einen guten Matchplan gehabt und ziemlich konkret und konsequent umgesetzt“, lobt Martin Schuster das taktische Verhalten.

Er fügt hinzu: „Mit einer zweiten Mannschaft ist es umso schwieriger, so konstant zu spielen, da wir nie zwei Spieltage hintereinander mit derselben Elf gespielt haben. Umso mehr haben sich aber die Jungs, die aufgelaufen sind, ins Zeug gelegt und alles gegeben. Dafür einen Riesenrespekt.“

Eine gemeinsame Meisterfeier nach dem Saisonfinale

Eine Abschlussfahrt ins Ausland ist für die Spieler in diesem Jahr nicht geplant, stattdessen wird vereinsintern im ganz großen Rahmen gefeiert. Der gesamte Klub befindet sich in einem kollektiven Erfolgsrausch, da auch die erste Mannschaft jubeln durfte. „Da unsere erste auch schon aufgestiegen ist, planen wir gemeinsam eine große Aufstiegsparty nach dem letzten Spieltag in Zainingen“, verkündet der Trainer.

Das Recht, eine Etage höher in der Kreisliga A anzutreten, stand für alle Verantwortlichen zu keinem Zeitpunkt zur Debatte: „Ja, das ist klar und das habe ich auch die ganze Zeit gesagt. Es ist nun mal der Verdienst der Jungs, als Team für die hervorragende Saison belohnt zu werden und eine Klasse höher zu spielen.“

Hohe Kontinuität und Verstärkung aus der eigenen Jugend

Während die Spieler dem großen Vereinsfest entgegenfiebern, laufen die organisatorischen Weichenstellungen für das kommende Spieljahr in einem ruhigen und stabilen Rahmen ab, da das Gesicht der Mannschaft im Kern unverändert bleibt. „In einer zweiten Mannschaft passiert nicht so viel in Sachen Zu- und Abgänge. Es rücken drei Eigengewächse aus der A-Jugend nach und ansonsten bleibt der Kader unverändert“, erläutert Martin Schuster.

Ein anstehender Trainerwechsel und das Ziel Klassenerhalt

Trotz des aktuellen Triumphs steht der Spielgemeinschaft eine Zäsur an der Seitenlinie bevor, da der Erfolgscoach eine Pause einlegen wird. Für die künftige Saison 2026/2027 in der neuen Umgebung blickt er dennoch mit großem Vertrauen auf die Mannschaft. „Ich als Trainer werde erst mal eine kurze Pause einlegen, aber mein Nachfolger wird das schon mit den Jungs hinkriegen und eine gute Saison spielen, dass am Ende das Ziel Klassenerhalt erreicht wird“, bilanziert Martin Schuster. Zum Abschied sendet er herzliche Worte an den gesamten Klub: „Ich wünsche den Jungs und der SGM Dettingen/Glems viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft.“