„Ich wollte alles daransetzen, schnell wieder auf dem Platz zu stehen“

Nach seinem Muskelbündelriss Ende August ist Leon Deichmann wieder zurück. Beim Spiel in Bremen stand der Innenverteidiger erstmals wieder in der Startelf – und sprach über die schwierige Zeit der Reha und die aktuelle Form seines Teams.

„Die Diagnose war natürlich ein Schock“, sagt Deichmann. „Aber mir war sofort klar, dass ich alles daransetzen werde, um schnellstmöglich wieder auf dem Platz zu stehen.“ Während der Genesung blieb er eng am Team: „Ich habe versucht, bei möglichst jedem Training dabei zu sein. Mir war wichtig, nah an der Mannschaft zu bleiben.“

Das Comeback bezeichnet er als emotionalen Moment: „Ich habe auf diesen Tag hingearbeitet. Es war richtig schön, wieder auf dem Platz zu stehen und helfen zu können.“