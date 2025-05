„Ich will zeigen, was ich über Wochen aufgebaut habe“

FuPa: 6:0 gegen Espenau – hattest du mit so einem deutlichen Sieg gerechnet?

Abdelganie Zmiro: Ich gehe in jedes Spiel mit dem Ziel, zu gewinnen – ganz gleich gegen wen. Wir erwarten aber nie ein bestimmtes Ergebnis, sondern geben als Team einfach Gas. Wenn jeder alles auf dem Platz lässt, ergibt sich das Resultat am Ende von selbst.

FuPa: Zur Pause war das Spiel im Grunde entschieden – wie lief es aus deiner Sicht?

Abdelganie Zmiro: Wir hatten in der Rückrunde mit vielen Ausfällen zu kämpfen und mussten uns als Mannschaft oft neu finden. Diesmal hat alles gepasst: Wir standen defensiv stabil, haben nichts zugelassen und unsere schnellen Umschaltmomente perfekt ausgespielt – genau wie in der Kabine besprochen.

FuPa: Du warst mit fünf Scorern in gut einer Stunde überragend aufgelegt – gute Tagesform oder der verdiente Lohn harter Arbeit?

Abdelganie Zmiro: Ich glaube nicht an Tagesform. Das war das Ergebnis harter Arbeit über Wochen. In der Rückrunde hatte ich wenig Erfolg vor dem Tor – es wurde also Zeit, dass der Knoten platzt. Ich habe weiter an mir gearbeitet und bin froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte.

FuPa: 32 Scorerpunkte – weckt das Interesse anderer Klubs?

Abdelganie Zmiro: Ob andere Vereine Interesse haben, weiß ich nicht. Für mich zählen die Scorer nur, wenn sie der Mannschaft helfen. Und ich habe nie darüber nachgedacht zu wechseln. Ich fühle mich beim TuSpo wohl und stehe komplett hinter dem Projekt – da gibt es keine Zweifel.

FuPa: Am Sonntag kommt Abstiegskandidat Großalmerode – wie motiviert man sich, wenn es für einen selbst um nichts mehr geht?

Abdelganie Zmiro: Ganz einfach: Wir schauen nicht auf die Tabelle, sondern wollen jedes Spiel gewinnen – egal, ob es für uns noch um etwas geht oder nicht. Das ist auch wichtig für unser Selbstvertrauen und den Start in die nächste Saison.