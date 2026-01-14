"Ich will noch einmal Vollgas geben"

Der 39-jährige Routinier kehrt nach zweieinhalb Jahren zum Verein zurück. Zuletzt war Funke beim TSV Germania Sonneberg-West aktiv, wo er zeitweise als Spielertrainer fungierte. Zuvor spielte er von 2019 bis 2023 bereits für die Spielzeugstädter, unter anderem drei Jahre in der Thüringenliga.

Mit der Rückkehr von Stephan Funke gewinnt der 1. FC Sonneberg 2004 nicht nur einen erfahrenen Spieler, sondern auch einen Mentor für die jungen Talente im Team. Funke selbst sieht seine Rückkehr als Chance, sich sportlich noch einmal zu beweisen und gleichzeitig seine Erfahrung weiterzugeben.

FuPa Thüringen: Mit welchen Ambitionen schließt du dich erneut dem 1. FC Sonneberg 2004 an?

Stephan Funke: Roberto und der Verein haben in den vergangenen Jahren einen Umbruch eingeleitet, um eine junge, wettkampffähige Mannschaft für die Landesklasse zu formen – mit dem Ziel, in den kommenden Jahren wieder an die Landesliga anzuklopfen. Meine Ambition ist es, die jungen Spieler mit meiner Erfahrung ein Stück weiterzubringen. Mein persönliches Ziel ist es, mir selbst noch einmal zu beweisen, dass ich in der Landesklasse Fuß fassen kann und der Mannschaft weiterhelfen zu können – egal in welcher Rolle.

FuPa Thüringen: Wie kam es zum Abschied von Sonneberg-West?

Stephan: Zunächst möchte ich dem TSV Germania Sonneberg-West ein riesiges Dankeschön für die sehr gute Zusammenarbeit aussprechen. Der Verein hat mir die Chance gegeben, meine erste echte Trainerstation zu absolvieren und wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Es war eine sehr schöne und lehrreiche Zeit. Am Ende wollte ich es mir sportlich noch einmal selbst beweisen und in meinem – noch jungen – Fußballeralter noch einmal angreifen. Außerdem reizt es mich, wieder alles für den Verein zu geben, für den ich viele Jahre gespielt habe, und zum Abschluss meiner Karriere noch einmal mit alten Weggefährten wie Hannes, Lukas Hess oder Scheidi gemeinsam auf dem Platz zu stehen.