"Ich will nichts schönreden" Egestorf-Langreder verliert beim BSV Rehden mit 1:3 von red · Heute, 12:19 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder hat am zweiten Spieltag der Oberliga Niedersachsen die erste Niederlage kassiert. Beim BSV Rehden unterlag die Mannschaft von Trainer Boris Besovic mit 1:3 (0:1). Alle drei Treffer der Gastgeber erzielte Niklas Bär.

Schon vor dem Anpfiff sorgte der bekannte Rocky-Song „Eye of the Tiger“ im Waldsportstätten-Stadion für die passende Begleitmusik. Auf dem Platz entwickelte sich anschließend jedoch kein ausgeglichener Kampf. Rehden erwies sich als die effizientere Mannschaft und nutzte die Schwächen der Egestorfer konsequent aus. Die Germania, die mit einer sehr jungen Mannschaft antrat, geriet nach 21 Minuten erstmals in Rückstand. Takang-Ngufor Anubodem setzte sich im Konter durch und bediente Niklas Bär. Der Angreifer schloss trocken zur Führung ab. Egestorf fand in der ersten Halbzeit nur selten Zugriff auf die Partie und blieb offensiv weitgehend ungefährlich.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte die Germania den Druck, doch ausgerechnet in dieser Phase schlug Rehden erneut zu. Gut zehn Minuten nach Wiederbeginn traf Bär zum zweiten Mal und baute den Vorsprung auf 2:0 aus. In der 69. Minute machte der Rehdener Stürmer seinen Dreierpack perfekt, als er eine Hereingabe verwertete. Besovic sah die Niederlage kritisch, wollte das Ergebnis aber nicht überbewerten. „Das Ergebnis sieht vielleicht etwas deutlicher aus, als es gewesen ist. Aber ich will nichts schönreden, sie haben verdient gewonnen – weil wir es ihnen irgendwo erlaubt haben“, sagte der Germania-Trainer auf der Homepage des Vereins.