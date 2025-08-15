Daumen hoch: Die Kapitäne Oliver Heublein (links) sowie Co-Kapitän Luca Scheler-Stöhr (rechts) mit Trainer Grohmann.

"Ich will mich ständig neu erfinden" Warum SV 08-Trainer Horst „Ede" Grohmann trotz Druck gelassen bleibt.

Der 77-Jährige ist seit Jahrzehnten im Fußball unterwegs, hat unzählige Talente gefördert und sich den Spitznamen „Ede“ schon als Kind eingehandelt. Beim SV 08 Steinach sorgt Horst Grohmann für frischen Wind – mit ballorientiertem Training, klaren Ansagen und einer guten Portion Humor. Im Interview spricht der erfahrene Coach über den Druck vor dem ersten Spiel, den Sieg gegen Bad Salzungen, sein besonderes Trainingskonzept und das bevorstehende Pokalspiel zur Kerwa.

Hallo Ede, wie ist aktuell die Stimmung bei euch?

Horst Grohmann: Die Stimmung ist gut. Aber nach dem ersten Punktspiel war es für mich unheimlich wichtig, nicht gleich unter Druck zu geraten. Wobei – ehrlich gesagt – ich schon ordentlich unter Druck stand. Ganz Thüringen hat auf das Spiel geschaut, und wollte sehe, wie 'der Grohmann' abliefert. Hattest du Angst vor dem ersten Punktspiel in Bad Salzungen?

Horst Grohmann: Innerlich war ich schon aufgeregt, aber äußerlich habe ich mir nichts anmerken lassen. Wenn du mit einer Niederlage beginnst, dann ist der Druck sehr groß. Es gibt viele Leute in Thüringen, die mich kennen. Mein Telefon stand vor dem Spiel kaum still, viele haben mir Glück gewünscht. Und es gab auch die Stimmen: „Der ist sowieso alt, der packt das nicht.“ Ich hatte als Trainer unheimlich großen Druck. Sicher wollten mich manche Neider verlieren sehen und äußerten Kritik wegen meines Alters. Aber damit kann ich umgehen. Sowohl die Mannschaft als auch der Vorstand stehen hinter mir. Es macht mir Spaß, in Steinach mit den jungen Spielern zu arbeiten.

Mit einem 2:1-Sieg in Bad Salzungen startete für den SV 08 Steinach und "Ede" Grohmann die Saison.

Welche Bedeutung hatte der 2:1-Sieg zum Auftakt in Bad Salzungen für dich?

Horst Grohmann: Das war für mich das wichtigste Spiel der letzten fünf Jahre. Wir hatten eine gute Vorbereitung, auch wenn nicht immer alle Spieler da waren. Die Jungs haben diszipliniert und mit voller Begeisterung gespielt – deshalb war ich optimistisch. Das sehr junge Team hat sich für die gute Vorbereitung zum Auftakt belohnt. Gegen Spielende wurde das Spiel mit dem 1:2-Anschluss noch mal eng. Wir hätten aber auch das 3:1 machen müssen. Wir haben viel Spielfreude und Ehrgeiz gezeigt. Der Zusammenhalt war da. Jeder hat für den anderen gekämpft, und wir haben verdient in Bad Salzungen gewonnen.

Es war durchaus ein „heißer Sommer“ beim SV 08 – nach den Verwirrungen in Sachen Trainer, der Trennung vom Sportlichen Leiter und dem Abgang einiger Spieler. Wie lief die Arbeit mit der Mannschaft an?

Horst Grohmann: Die Zusammenarbeit passt. Die Stimmung in der Mannschaft ist gut. Gegenüber meinen Vorgängern – die ja alle aus Steinach waren – mache ich ein anderes Training. Viele denken, ich lasse viel laufen. Aber wir holen uns die Kondition in verschiedenen Spielformen. Durch meine Erfahrungen bei den DFB-Nachwuchsmannschaften, beim Stützpunkttraining und aus Weiterbildungen nehme ich viel mit. Wir trainieren alles mit Ball. Natürlich gehören auch kurze Sprints über fünf bis zehn Meter dazu. Die Mannschaft ist begeistert vom Training.

Horst "Ede" Grohmann ist Trainer der Steinacher.

Du selber wohnst in Ilmenau und trainierst in Steinach. Das bedeutet zwangsläufig viele Fahrtwege. Wie organisierst du das? Und wie sieht dein Alltag noch aus?

Horst Grohmann: Im Stützpunkt in Ilmenau bin ich nach 23 Jahren zu Beginn des Jahres ausgeschieden. Ich war von Anfang an dabei und habe den Stützpunkt mit aufgebaut. Neben der Tätigkeit als Trainer halte ich mich aber auch noch fit. Ich spiele Tennis in der Oberliga in Bad Blankenburg und trainiere zweimal pro Woche Badminton. An der Uni Ilmenau bin ich ebenfalls noch aktiv und mache dort Sport mit vielen jungen Studenten – in Kursen wie Fußball, Badminton, Tennis, Futsal und Mountainbike. Das mache ich zusammen mit Tobias Busse (Anm. d. Red.: ehemaliger Trainer von Verbandsligist FC An der Fahner Höhe, aktuell Trainer der U19 des FC Rot-Weiß Erfurt), der als Dozent an der Uni tätig ist. Ich schätze Tobias sehr, er ist einfach ein toller Mensch. Hier ist eine echte Freundschaft entstanden, und wir tauschen uns bei fast jedem Mittagessen über Spielformen aus. Woher kommt eigentlich dein Spitzname „Ede“?

Horst Grohmann: Ich habe mit sieben Jahren in Ilmenau mit dem Fußball angefangen. Damals haben wir verbotenerweise Micky-Maus-Hefte gelesen. Da gab es den Charakter „Ede Wolf“. Ich habe davon erzählt – und der Name ist hängen geblieben. Siehst du Parallelen zur Cottbuser Trainerlegende Ede Geyer, der ja den selben „Spitznamen“ wie du trägt?

Horst Grohmann: Mit ihm habe ich nichts zu tun – weder persönlich noch fußballerisch. Ich schätze seine Arbeit, aber vom Typ her bin ich völlig anders. Ich halte eher viel von Christian Wück (Anm. d. Red. Aktueller Trainer der Frauen-Nationalmannschaft). Bei ihm habe ich im DFB-Funktionsteam der U17 ausgeholfen, genauso bei Frank Engel in der U15, fünf Jahre lang. Ich will mich ständig weiterentwickeln und neu erfinden. Für mich zählt nicht das Alter, sondern die Qualität. Du hast als Trainer schon einiges erlebt. Im letzten Jahr hattest du ein kurzes Intermezzo beim FSV Sömmerda (Landesklasse 2). Zuvor warst du lange auf der Suche nach einem Trainerjob. Du hast in dem Zusammenhang mal gesagt: „Im eigenen Land zählt der Prophet nichts.“ Was meinst du damit?

Horst Grohmann: Fakt ist: Im Ilmkreis wollte mich keiner haben – nicht mal für eine Jugendmannschaft. In Sömmerda auch nicht. Das musste ich verkraften. Aber ich schaue nach vorn – hier in Steinach habe ich die Chance, meine Arbeit zu zeigen.

Ein gutes Team (v.l.n.r): Kevin Eichhorn-Jeremias-Sohn, Luca Scheler-Stöhr, Oli Heublein & Ede Grohmann