"Ich will meine Jungs nicht bremsen" Landesliga Rhein-Neckar +++ Der ASV Eppelheim ist immer noch im Aufstiegsrennen mit dabei +++ Gegen Ketsch winkt der zehnte Sieg in Serie von red. · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Die Eppelheimer (weiß) sind momentan nicht aufzuhalten. – Foto: Alex Tiedl

Die formstärkste Landesliga-Mannschaft ist der ASV Eppelheim. Am Sonntag gegen die SpVgg 06 Ketsch kann der Tabellendritte den zehnten Dreier in Folge einfahren. Ob das reicht, um noch auf einen der ersten beiden Plätze zu klettern, ist eine der spannendsten Fragen im Saisonendspurt.

Das Restprogramm des VfR Mannheim II hat es mit den Gegner Srbija Mannheim, Bammental und Neuenheim jedenfalls in sich. Haben Sie darauf wenigstens einmal kurz geschaut? Markus Schmid hat sich informiert und schaut deshalb nicht nur auf den VfR. "Wenn die Mannheimer nämlich jetzt gegen Srbija Mannheim gewinnen, können wir aus eigener Kraft sogar Srbija überholen", sagt der Eppelheimer Trainer. Möglich macht dies der Spielplan, der am letzten Spieltag mit dem ASV-Heimspiel gegen den derzeitigen Tabellenführer ein vermeintliches Endspiel bereithält. Für Schmid steht aber unmissverständlich fest: "Auf all das will ich gar nicht zu sehr blicken, wir haben mit Ketsch und Kirchardt vorher zwei schwere Spiele vor der Brust."

Reichen drei Siege für die Relegation? Neun Siege in Serie sind es aktuell – Eppelheim ist der formstärkste Landesligist. "Das gab es glaube ich schon lange nicht mehr", erläutert Schmid und ergänzt, "ob letztlich drei Siege reichen, kann ich nicht sagen." Ihre Mannschaft steht mittlerweile bei 107 Toren. Gibt es offensiv überhaupt noch Verbesserungspotenzial? Der 46-Jährige ist schlau genug, um die richtige Antwort aus Trainersicht zu geben: "Verbesserungspotenzial gibt es immer." Als Beispiel zieht er den vorangegangen 4:2-Sieg bei Türkspor Eppingen heran und mahnt deshalb: "Dort standen wir zu häufig im Abseits und haben im vorderen Drittel nicht aggressiv genug gegen den Ball agiert, sonst hätten wir mehr Torchancen herausspielen können."