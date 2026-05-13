"Ich will meine Jungs nicht bremsen"

Die formstärkste Landesliga-Mannschaft ist der ASV Eppelheim. Am Sonntag gegen die SpVgg 06 Ketsch kann der Tabellendritte den zehnten Dreier in Folge einfahren. Ob das reicht, um noch auf einen der ersten beiden Plätze zu klettern, ist eine der spannendsten Fragen im Saisonendspurt.
Markus Schmid hat sich informiert und schaut deshalb nicht nur auf den VfR. "Wenn die Mannheimer nämlich jetzt gegen Srbija Mannheim gewinnen, können wir aus eigener Kraft sogar Srbija überholen", sagt der Eppelheimer Trainer. Möglich macht dies der Spielplan, der am letzten Spieltag mit dem ASV-Heimspiel gegen den derzeitigen Tabellenführer ein vermeintliches Endspiel bereithält.
Für Schmid steht aber unmissverständlich fest: "Auf all das will ich gar nicht zu sehr blicken, wir haben mit Ketsch und Kirchardt vorher zwei schwere Spiele vor der Brust."
Neun Siege in Serie sind es aktuell – Eppelheim ist der formstärkste Landesligist. "Das gab es glaube ich schon lange nicht mehr", erläutert Schmid und ergänzt, "ob letztlich drei Siege reichen, kann ich nicht sagen."
Der 46-Jährige ist schlau genug, um die richtige Antwort aus Trainersicht zu geben: "Verbesserungspotenzial gibt es immer." Als Beispiel zieht er den vorangegangen 4:2-Sieg bei Türkspor Eppingen heran und mahnt deshalb: "Dort standen wir zu häufig im Abseits und haben im vorderen Drittel nicht aggressiv genug gegen den Ball agiert, sonst hätten wir mehr Torchancen herausspielen können."
Das Vorrundenduell ist das Beispiel, das Warnung genug sein sollte. "Damals haben wir es verpasst auf ein mögliches 2:0 zu stellen und dann hintenraus nach einem Freistoß in der Nachspielzeit mit dem 1:2 unsere erste Niederlage kassiert", berichtet Schmid. Deshalb rechnet er auch dieses Mal damit, "dass wir auf eine sehr gut organisierte Mannschaft treffen, die schwer zu knacken sein wird."
Bei dieser Frage überlegt Schmid lange. "Ich will meine Mannschaft nicht bremsen", konstatiert er und ergänzt, "wir nehmen alles mit, was geht und das haben sich die Jungs auch redlich verdient. Eine tolle Sache wäre zweifellos ein Endspiel gegen Srbija am letzten Spieltag vor einer vollen Hütte."