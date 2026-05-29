"Ich will jeden Tag dazulernen"

FuPa Thüringen: Hi Leon, Glückwunsch zu deinem Wechsel. Wann kam der erste Kontakt zu Nick Schubert zustande? Leon Gentsch: Der erste Kontakt zu Nick kam tatsächlich bereits in der vergangenen Saison zustande, seitdem waren wir im Austausch. Schon damals habe ich überlegt, den nächsten Schritt zu gehen. Ich habe mich jedoch bewusst dafür entschieden, in Schmölln zu bleiben, um mich sportlich wie menschlich weiterzuentwickeln und meine Leistungen zu bestätigen.

FuPa Thüringen: In fünf Jahren von der Kreisliga in Thüringens Oberhaus. Hättest du das jemandem geglaubt, der dir das vor fünf Jahren gesagt hätte? Leon Gentsch: Nein, eher nicht, wenn ich ehrlich bin. Klar habe ich immer hart an mir gearbeitet und versucht, mich stetig weiterzuentwickeln. Dass sich aber alles so positiv entwickelt und sich die Dinge so ergeben, wie sie es jetzt tun, damit hätte ich in der Form selbst nicht gerechnet.

FuPa Thüringen: Wie schnell war für dich klar, dass du das gerne machen möchtest?Leon Gentsch: Nachdem es für mich persönlich wieder so gut lief wie in der vergangenen Saison, habe ich mir natürlich Gedanken darüber gemacht, wie es für mich sportlich weitergeht. Als die Gespräche mit Nick Schubert und Peter Dauel dann intensiver wurden, habe ich aber schnell gemerkt, dass Weida mich unbedingt verpflichten möchte. Dieses Vertrauen und die Wertschätzung haben mir ein sehr gutes Gefühl gegeben, weshalb mir relativ schnell klar war, dass ich den Schritt in die Thüringenliga gehen möchte.

FuPa Thüringen: Wie haben die Verantwortlichen aus Schmölln reagiert?

Leon Gentsch: Sehr verständnisvoll, muss ich sagen. Sie wollten mir auf meinem weiteren Weg keine Steine in den Weg legen, dafür bin ich ihnen auch sehr dankbar. Natürlich hätten sie mich gerne weiterhin im Verein behalten, aber sie verstehen auch, dass ich den nächsten Schritt gehen möchte, und respektieren meine Entscheidung voll und ganz.

FuPa Thüringen: Was waren die ausschlaggebenden Punkte für den Wechsel?

Leon Gentsch: Wie schon angesprochen, haben mich vor allem die sehr guten Gespräche mit den Verantwortlichen überzeugt. Mir wurde von Anfang an ein klarer Plan aufgezeigt, wie sie mit mir planen und welche Rolle ich dort einnehmen soll. Dazu kommt auch das Gesamtpaket mit einer wirklich sehr guten Anlage sowie dem familiären Umfeld, bei dem ich direkt das Gefühl hatte, mich dort schnell wohlfühlen zu können.

FuPa Thüringen: Wie haben deine Freunde und Familie reagiert?

Leon Gentsch: Sie haben sich alle riesig für mich gefreut und stehen komplett hinter meiner Entscheidung. Sie kennen meinen Ehrgeiz und wissen, wie hart ich für meine Ziele und meinen Traum arbeite. Von Anfang an haben sie mir gesagt, dass ich diesen Schritt machen und die Chance nutzen soll.

FuPa Thüringen: Was sind deine Ziele für die Saison in der Thüringenliga?

Leon Gentsch: Mein Ziel ist es erstmal, mich schnell an das Niveau der Thüringenliga zu gewöhnen und der Mannschaft bestmöglich zu helfen. Ich möchte mich persönlich weiterentwickeln, möglichst viel Spielzeit sammeln und natürlich meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Team eine erfolgreiche Saison spielen. Gleichzeitig will ich jeden Tag dazulernen und den nächsten Schritt in meiner Entwicklung machen.