Seit acht Jahren trägt Jonathan Hummler das Trikot des FV Biberach, seit der Saison 2022/23 ist er Kapitän des Landesligisten. In der laufenden Saison erzielte der 30-jährige Stürmer fünf Tore in elf Spielen und gehört damit weiterhin zu den Leistungsträgern der Mannschaft. Doch nach dieser Spielzeit wird sich eine neue Tür für ihn öffnen: Hummler wird im Sommer als Co-Spielertrainer zur SG Ummendorf/Fischbach wechseln. Dennoch hat für ihn jetzt nur ein Ziel Priorität: der Klassenerhalt mit dem FV Biberach.

Der Wechsel nach Ummendorf/Fischbach ist kein spontaner Entschluss, sondern das Ergebnis langfristiger Überlegungen. „Ich bin ja schon länger in Kontakt mit der SG Ummendorf/Fischbach und nun habe ich entschieden, dass jetzt der passende Zeitpunkt ist, in eine neue Rolle zu schlüpfen und meine ersten Erfahrungen als Co-Spielertrainer zu machen,“ erklärt Hummler. Besonders das Gesamtpaket habe ihn überzeugt: „Mit Stefan Wiest und Jule Haug passt das, glaube ich, ganz gut zusammen.“

Für den FV Biberach geht es in der Abstiegsrunde der Landesliga Staffel 4 um alles. Derzeit belegt die Mannschaft mit sechs Punkten aus sechs Spielen einen der gefährlichen Plätze. Das Ziel ist klar: den Ligaverbleib sichern. Hummler stellt klar, dass er bis zum letzten Spiel alles für die Biberacher geben wird. „Ich will in meiner letzten Saison hier nicht noch einmal absteigen. Ich hatte in meinen acht Jahren viele großartige Momente, und es wäre der perfekte Abschluss, das Kapitel mit dem Klassenerhalt zu beenden.“

Die enge Tabellensituation macht die Aufgabe nicht einfacher. Während sich Vereine wie der SV Mietingen und der SC Türkgücü Ulm etwas an der Spitze absetzen konnten, befindet sich Biberach mitten im Kampf um den Verbleib in der Liga. Jeder Punkt zählt – und Hummler will mit seiner Erfahrung helfen, die nötigen Ergebnisse zu liefern.

Dankbarkeit für eine besondere Zeit

Trotz der sportlichen Herausforderungen blickt Hummler mit großer Dankbarkeit auf seine Zeit beim FV Biberach zurück. „Ich bin dem FV sehr dankbar für diese erfolgreiche Zeit und die vielen Erfahrungen, die ich hier sammeln durfte. Ich habe viele großartige Menschen kennengelernt und wertvolle Erinnerungen gesammelt.“

Doch während er sich in der Gegenwart noch voll auf den FV Biberach konzentriert, freut er sich auch auf das, was kommt. „Ab Sommer steht dann das nächste neue Projekt für mich an. Das wird eine spannende Herausforderung, und ich freue mich darauf.“

Ein erfahrener Führungsspieler mit neuer Verantwortung

Mit Hummler verliert der FV Biberach nicht nur einen zuverlässigen Torschützen, sondern auch einen Führungsspieler. Als Kapitän hat er Verantwortung auf und neben dem Platz übernommen.

Bei der SG Ummendorf/Fischbach trifft er auf eine Mannschaft, die sich in der Bezirksliga etablieren will. Gemeinsam mit Trainer Stefan Wiest und Julian Haug wird Hummler an dieser Entwicklung mitwirken. Doch bis dahin hat er nur ein Ziel: Den FV Biberach in der Liga zu halten und mit einem positiven Abschluss seine achtjährige Ära zu beenden.