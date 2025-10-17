„Ich will immer spielen – Zuschauen fällt mir extrem schwer“

Seit Anfang September steht Lance Hertel, Kapitän des 1. FC Sonneberg 2004, nicht mehr auf dem Platz. Eine langwierige Verletzung, die sich der 22-Jährige bereits im April im Spiel gegen Steinach zuzog, zwingt ihn seit Wochen zum Zuschauen. Im Thüringenpokal gegen Wismut Gera am 6. September absolvierte der Offensivmann sein bisher letztes Pflichtspiel für die Spielzeugstädter.

FuPa Thüringen: Lance, du hast seit über einem Monat kein Pflichtspiel mehr bestritten. Wie geht es dir aktuell, wie steht es um deine Verletzung? Lance Hertel: Leider bin ich nach wie vor nicht ganz fit. Ich bin aber auf dem Weg der Besserung. Es ist einfach frustrierend, weil mich die Geschichte jetzt schon seit einem halben Jahr begleitet – seit dem Spiel gegen Steinach in der Rückrunde der vergangenen Saison.

Trotzdem bleibt der ehrgeizige Sonneberger nah an der Mannschaft – sei es an der Seitenlinie oder im Austausch mit den Mitspielern. Vor dem Heimspiel gegen den SV Wacker 04 Bad Salzungen, das am Wochenende ansteht, hat Lance über seine aktuelle Situation, die Stimmung im Team und seine persönlichen Ziele gesprochen.

FuPa Thüringen: Wie sieht deine aktuelle Prognose aus – wann rechnest du mit einem Comeback? Lance: Ich war Anfang Oktober beim Sportmediziner. Der hat mich für zehn bis zwölf Wochen komplett aus dem aktiven Training genommen. Mein Ziel ist, zur Hallensaison wieder fit zu sein. Das wäre ein realistischer Zeitpunkt.

FuPa Thüringen: Hattest du die Verletzung damals etwas verschleppt? Lance: Ich glaube, es war eine Mischung aus beidem. Ich habe in der Rückrunde der letzten Saison viel zu lange mit extremen Schmerzen weitergespielt und bin wahrscheinlich auch zu früh wieder eingestiegen. Das hat mir jetzt natürlich den Rest gegeben.

FuPa Thüringen: Wie schwer fällt dir die Zuschauerrolle? Lance: Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein Vollblutfußballer bin und dem Fußball fast alles unterordne. Ich will immer trainieren, immer spielen, immer helfen. Von außen zuzusehen, ohne eingreifen zu können, fällt mir extrem schwer. Solche Momente sind emotional wirklich nicht einfach.

FuPa Thüringen: Wie bleibst du als Kapitän trotzdem nah an der Mannschaft dran?

Lance: Ich war bisher bei fast jedem Spiel dabei und schaue mir alles an. Außerdem sieht man sich an den Trainingstagen regelmäßig – ich trainiere vorher meine D-Junioren und übergebe dann quasi den „Trainings-Staffelstab“ an die Männer. So kommt man automatisch viel ins Gespräch.

Neben dem Platz bin ich weiterhin ansprechbar und kümmere mich um die Dinge, die zu meiner Rolle gehören. Auf dem Feld übernehmen unsere erfahrenen Spieler Verantwortung – Flo Scheidemann als Vizekapitän, Lukas Heß und Hannes Schreck teilen sich die Führungsaufgaben. Wer die Binde trägt, spielt da eigentlich keine große Rolle – alle drei sind echte Vorbilder.

FuPa Thüringen: Seit deinem Ausfall schwankt das Team ein wenig – drei Siege, zwei Niederlagen. Fehlt euch die Konstanz?

Lance: Die drei Siege zuletzt freuen mich natürlich sehr! Man sieht, dass es vorwärts geht und die Jungs sich für ihren Einsatz belohnen. Wir sind eine junge Mannschaft mit viel Potenzial, aber da passieren eben auch noch Rückschläge – wie zuletzt im Derby. Das gehört zur Entwicklung dazu.

FuPa Thüringen: Ihr seid aktuell Tabellendritter, aber die Liga ist sehr eng. Wie schätzt du die Situation ein?

Lance: Ja, die Liga ist brutal eng. Es macht momentan wenig Sinn, auf die Tabelle zu schauen. Bei zwei Siegen oder Niederlagen kann man schnell einige Plätze gewinnen oder verlieren. In dieser Liga kann gefühlt jeder jeden schlagen. Umso wichtiger ist es, jedes Spiel mit 100 Prozent Konzentration und Disziplin anzugehen. Genau das versuchen wir Woche für Woche.

FuPa Thüringen: Was sind deine persönlichen Ziele – und was wollt ihr als Mannschaft erreichen?

Lance: Mein oberstes Ziel ist, endlich wieder fit zu werden und über einen längeren Zeitraum verletzungsfrei zu bleiben. Wenn das klappt, will ich der Offensive wieder Impulse geben und mit vielen Scorerpunkten zum Erfolg beitragen.

Als Mannschaft sollten wir zunächst den Klassenerhalt sichern – das ist in dieser engen Liga das Wichtigste. Wenn das geschafft ist, können wir nach oben schauen. Langfristig sollte der 1. FC Sonneberg 04 den Anspruch haben, im oberen Drittel mitzuspielen.

FuPa Thüringen: Am Wochenende kommt der SV Wacker 04 Bad Salzungen nach Sonneberg. Was erwartest du für ein Spiel?

Lance: Unser Ziel ist klar: Wir wollen die Punkte in Sonneberg behalten und zu Hause ein ordentliches Spiel zeigen. Ich erwarte ein körperbetontes Spiel, aber wenn wir bei uns bleiben und die Ordnung halten, sehe ich da keine Probleme.

Ich selbst werde diesmal leider nicht vor Ort sein, weil ich mir zu meinem Geburtstag ein Geschenk erfülle – ich schaue mir ein Spiel von PSG in Paris an.