– Foto: Wolfgang Schulze

Unter Robin Seitenglanz ist Turbine Halle der nächste Schritt gelungen. Aus dem oberen Mittelfeld der LOTTO-Landesliga Süd haben die Felsenkicker in dieser Saison zur Spitzengruppe aufgeschlossen. Vor dem Rückrundenauftakt am Freitagabend gegen den FSV Bennstedt beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter SG Reppichau nur drei Punkte. Positive Nachrichten hat Turbine aber schon vor dem ersten Pflichtspiel des neuen Jahres zu vermelden.

Robin Seitenglanz, seit 2024 im Amt , wird die Hallenser auch über den Sommer hinaus trainieren. "Diese Entscheidung fiel mir sehr leicht", sagt der 40-Jährige. "Von Vereinsseite bekomme ich volles Vertrauen und habe alle Freiheiten. Da finde ich es nur fair, rechtzeitig mit Planungssicherheit etwas zurückzugeben. Zudem fühle ich mich mit meinem Staff und meinen Jungs in der Kabine und auf dem Platz sauwohl", erklärt Seitenglanz. Zum FuPa-Profil:

Auf seine bisherige Zeit am Felsen blickt der Trainer, der seit September auch dem Präsidium des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt angehört, überaus positiv zurück. "Die anderthalb Jahre waren sehr erfolgreich", resümiert er - und meint damit explizit nicht nur die Punkteausbeute. Viel mehr hebt Seitenglanz auch "die Entwicklung der Mannschaft - sportlich und auf Beziehungsebene" sowie "die Integration und Durchlässigkeit von der U19 und den zweiten Herren" lobend hervor.

Fokus auf Vereinsentwicklung und Nachwuchsförderung

Genau an dieser Entwicklung wolle er in Zukunft anknüpfen. "Ich will bei Turbine wirken und ein paar Spuren hinterlassen", sagt Seitenglanz und führt aus: "Da geht es nicht nur um die erste Mannschaft. Es geht um Werteschaffung und Entwicklung im Gesamtverein. Ich möchte beispielsweise, dass sich Turbinespieler von den Bambinis bis zu den Herren grüßen."

Und noch etwas hebt der Erfolgscoach - und FSA-Vizepräsident für Nachwuchs- und Frauenfußball - in den Fokus: "Ich möchte, dass wir die Trainingsqualität in allen Altersklassen weiter erhöhen und unsere Trainer selbst fortbilden. Das ist wichtig, da wir nicht einen Cent für Spieler bezahlen. Wir müssen entwickeln, ausbilden und aus uns selbst heraus talentierte Spieler akquirieren, die sich mit dem Verein identifizieren." Identifikation lebt der Trainer mit seiner frühzeitigen Zusage selbst vor. Sein Projekt bei Turbine Halle sei "nicht die einfachste Aufgabe, aber sie fetzt", unterstreicht Seitenglanz.