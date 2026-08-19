»Ich will als Vorbild dienen« TSG-Profi Leon Avdullahu im Interview +++ Kommt mit Druck sehr gut klar +++ Taktgeber im Mittelfeld von Michael Czink · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser

Großes Interview von Leon Avdullahu in der neuen Ausgabe des Vereinsmagazin "SPIELFELD" – Foto: TSG / Grafik: FuPa

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Leon Avdullahu hat sich bei der TSG Hoffenheim in kürzester Zeit eingefunden. Gleich in seiner ersten Saison hat sich der Mittelfeldspieler zu einer wichtigen Säule in der Mannschaft von Cheftrainer Christian Ilzer entwickelt. Im Interview spricht der 22-Jährige, der vergangenes Jahr vom FC Basel zur TSG kam, über seine Rolle im Team, die höhere Belastung durch die Europa League und seine ruhige Art.

Leon, Du spielst seit gut einem Jahr bei der TSG Hoffenheim. Haben sich Deine Erwartungen erfüllt?

„Sie wurden sogar übertroffen – und das, obwohl ich hohe Erwartungen hatte. Wir haben uns für die Europa League qualifiziert, ich war Stammspieler, habe mich in einer Top-5-Liga etabliert und bin kosovarischer Nationalspieler geworden. Viel besser hätte es nicht laufen können. Ich habe vor der Saison angekündigt, dass wir europäisch spielen werden, aber dass es so souverän klappt, hätte selbst ich nicht gedacht.“ Du hast Dich sofort an das Niveau der Bundesliga gewöhnt. Wie leicht fiel es Dir?

„Es hat im Training ein bis zwei Wochen gedauert, aber dann ging es. Die Fitness spielt eine große Rolle, weil man sich noch mehr bewegen muss. Zudem musste ich mich an die Geschwindigkeit des Spiels gewöhnen und ein Gespür dafür bekommen, dass ich weniger Zeit am Ball habe.“

Hilft Dir dabei, dass Du auch in stressigen Situationen stets die Ruhe am Ball hast?„Natürlich kann es ein Vorteil sein, aber gleichzeitig habe ich auch weniger Zeit und darf deshalb nicht zu lange den Ball halten und zu ruhig sein. Für mich war es enorm wichtig, dass ich wusste, was auf mich zukommt und ich mich entsprechend darauf eingestellt habe.“ Was machst Du Besonderes, um Dich mental vorzubereiten?

„Ich habe kein spezielles Training oder so etwas. Ich glaube, dass ich in der Hinsicht sehr viel Glück habe und es eher in meinem Naturell liegt. Ich komme mit Druck sehr gut klar. Sowohl im Alltag als auch auf dem Platz.“