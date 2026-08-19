»Ich will als Vorbild dienen«

Leon Avdullahu hat sich bei der TSG Hoffenheim in kürzester Zeit eingefunden. Gleich in seiner ersten Saison hat sich der Mittelfeldspieler zu einer wichtigen Säule in der Mannschaft von Cheftrainer Christian Ilzer entwickelt. Im Interview spricht der 22-Jährige, der vergangenes Jahr vom FC Basel zur TSG kam, über seine Rolle im Team, die höhere Belastung durch die Europa League und seine ruhige Art.
Leon, Du spielst seit gut einem Jahr bei der TSG Hoffenheim. Haben sich Deine Erwartungen erfüllt?
„Sie wurden sogar übertroffen – und das, obwohl ich hohe Erwartungen hatte. Wir haben uns für die Europa League qualifiziert, ich war Stammspieler, habe mich in einer Top-5-Liga etabliert und bin kosovarischer Nationalspieler geworden. Viel besser hätte es nicht laufen können. Ich habe vor der Saison angekündigt, dass wir europäisch spielen werden, aber dass es so souverän klappt, hätte selbst ich nicht gedacht.“
Du hast Dich sofort an das Niveau der Bundesliga gewöhnt. Wie leicht fiel es Dir?
„Es hat im Training ein bis zwei Wochen gedauert, aber dann ging es. Die Fitness spielt eine große Rolle, weil man sich noch mehr bewegen muss. Zudem musste ich mich an die Geschwindigkeit des Spiels gewöhnen und ein Gespür dafür bekommen, dass ich weniger Zeit am Ball habe.“
Hilft Dir dabei, dass Du auch in stressigen Situationen stets die Ruhe am Ball hast?„Natürlich kann es ein Vorteil sein, aber gleichzeitig habe ich auch weniger Zeit und darf deshalb nicht zu lange den Ball halten und zu ruhig sein. Für mich war es enorm wichtig, dass ich wusste, was auf mich zukommt und ich mich entsprechend darauf eingestellt habe.“
Was machst Du Besonderes, um Dich mental vorzubereiten?
„Ich habe kein spezielles Training oder so etwas. Ich glaube, dass ich in der Hinsicht sehr viel Glück habe und es eher in meinem Naturell liegt. Ich komme mit Druck sehr gut klar. Sowohl im Alltag als auch auf dem Platz.“
Das passt zu Deiner Art des Spiels, auf dem Platz scheinst Du nie hektisch zu werden. Gibt es andere Situationen, die Dich nervös machen?
(überlegt) „Puh, ich glaube ich bin grundsätzlich niemand, der große Hektik verbreitet. Aber es ist natürlich schon so, dass mich Dinge beschäftigen und ich mir selbst Druck mache oder auch mal nervös bin. Mein Vorteil ist, dass es mir niemand anmerkt. Das ist schon seit meiner Kindheit so. Ich hatte auch vor Prüfungen nie Angst, sondern bin immer ruhig geblieben. Richtig nervös würde ich bei einer Begegnung mit einer großen Schlange. Das ist zum Glück noch nicht passiert, aber da hätte ich Angst.“ (lacht)
Und wie sieht es vor einer Sommervorbereitung aus? Trainer Chris Ilzer hat Euch ordentlich schuften lassen…
„Das war bei den Temperaturen in diesem Sommer nicht immer leicht. (lacht) Aber es gehört dazu. Wir müssen auf die zusätzliche Belastung vorbereitet sein und die nötige Fitness dafür haben. Der Grundstein dafür wird eben in der Vorbereitung gelegt, weil wir während der Saison durch die UEFA Europa League nicht so viele Trainingseinheiten haben.“ ..... mehr
Das gesamte Interview gibt es im Anhang oder auf TSG-Homepage
oder in der August-Ausgabe des SPIELFELD (TSG-Magazin)