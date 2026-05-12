"Ich werde schauen, wie der Weg weitergeht" Nach der überraschenden Trennung vom TuS Zeven hat sich Trainer Sören Haß ausführlich zu den Hintergründen geäußert und gleichzeitig auf erfolgreiche Jahre beim Kreisligisten zurückgeblickt. von FuPa Rotenburg · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Henning

Anfang Mai hatte der TuS Zeven mitgeteilt, dass die Zusammenarbeit mit Trainer Sören Haß trotz zuvor verkündeter Vertragsverlängerung nach Saisonende beendet wird. Als Grund nannte der Kreisligist vereinsinterne Themen, die nicht zur Zufriedenheit aller Beteiligten geklärt werden konnten. Im Interview mit FuPa äußerte sich Haß nun zur überraschenden Entwicklung und blickte gleichzeitig auf seine Zeit in Zeven zurück.

Für den Trainer kam die Entscheidung „sehr überraschend“. Denn: „Wir hatten ein paar Themen, mit denen ich nicht ganz zufrieden war, aber nichts, was man nicht mit einem guten, offenen und vor allem ehrlichen Gespräch hätte klären können“, sagte Haß. Aus seiner Sicht habe die Zusammenarbeit mit der Mannschaft weiterhin funktioniert. Gleichzeitig verwies er auf die Entwicklung der vergangenen Jahre. „Mein Auftrag war, die Mannschaft zu verjüngen und diese jungen Spieler besser zu machen und zudem in der Kreisliga eine gute Rolle zu spielen. Wenn man sich die Einsatzzeiten der jungen Spieler und unsere Ergebnisse anschaut, kann man denke ich festhalten, dass meinem Co-Trainer Jürgen Brockmann und mir das gelungen ist. Aber letztendlich darf ein Verein das so entscheiden und ich habe das zu akzeptieren“, erklärte der scheidende Trainer.

Trotz der aktuellen Situation blickt Haß insgesamt positiv auf seine Zeit beim TuS Zeven zurück. Während seiner Zeit beim TuS Zeven begleitete Haß einen umfangreichen personellen Wandel innerhalb der Mannschaft. Unter seiner Leitung gelang dem Verein die Meisterschaft in der 1. Kreisklasse und der direkte Wiederaufstieg in die Kreisliga. Außerdem gewann das Team zweimal den Samtgemeindepokal. In der vergangenen Saison erreichte Zeven als Aufsteiger Rang vier und damit die beste Kreisligaplatzierung des Vereins seit mehr als zehn Jahren. Emotional habe er viele besondere Momente erlebt. Dazu zählte unter anderem das Einweihungsspiel der neuen Tribüne. Ebenso hob Haß die Atmosphäre bei Heimspielen hervor, besonders das gemeinsame Einlaufen der Mannschaft zur Einlaufmusik. „Ich nehme sehr viele positive Erinnerungen mit“, berichtete Haß. „Am allermeisten nehme ich natürlich die überragende Entwicklung der meisten Jungs während unserer gemeinsamen Zeit hier mit.“