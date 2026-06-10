"Ich werde mich immer an die schönen und besonderen Momente erinnern"

– Foto: Kerstin Kellner

Der Greifswalder FC muss zur Regionalliga-Saison 2026/27 zwei personelle Abgänge verkraften. Mit Jannis Farr und Oliver Daedlow verlassen zwei Spieler den Verein, die in den vergangenen Jahren auf unterschiedliche Weise zu den prägenden Figuren der jüngeren Vereinsgeschichte gehörten.

Der Greifswalder FC verabschiedet sich in diesem Sommer von Jannis Farr und Oliver Daedlow. Beide Spieler haben das Angebot des Vereins zur weiteren Zusammenarbeit nicht angenommen und werden den Regionalligisten verlassen. Damit endet die gemeinsame Zeit mit zwei Akteuren, die wichtige Kapitel der jüngeren Vereinsgeschichte mitgeschrieben haben.

Besonders schwer wiegt der Abschied von Jannis Farr. Nach sieben Jahren im Trikot des Greifswalder FC endet die Zeit des Rekordspielers an der Ostseeküste. Im Sommer 2019 war Farr vom FC Hansa Rostock nach Greifswald gewechselt. Aus diesem Transfer entwickelte sich eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte.

Mit 189 Pflichtspieleinsätzen hält Farr bis heute den Vereinsrekord. Seine Bilanz umfasst 47 Einsätze in der Oberliga, 115 Partien in der Regionalliga Nordost, 25 Spiele im Landespokal Mecklenburg-Vorpommern sowie zwei Einsätze im DFB-Pokal. Dabei erzielte er neun Tore und bereitete 17 weitere Treffer vor.

Mehr als nur Zahlen

Seine Bedeutung für den Verein ging jedoch weit über statistische Werte hinaus. Farr gehörte zur Mannschaft, die den Aufstieg von der Oberliga in die Regionalliga schaffte, und begleitete die Entwicklung des Vereins über viele Jahre hinweg. Mit seiner Verlässlichkeit, seiner Loyalität und seinem Einsatz wurde er zu einer Identifikationsfigur für Mitspieler, Verantwortliche und Fans.

In der Pressemitteilung des Vereins verabschiedete sich Farr mit den Worten: „Hey liebe GFC Familie, ich wollte mich auf diesem Wege bei euch verabschieden. Es war sehr schön, die letzten Jahre diesen Prozess mit dem Verein mitgehen zu dürfen und mich sportlich immer weiterentwickeln zu können. Ich danke allen im Verein, den Fans für ihre Unterstützung und wünsche euch weiterhin viel Erfolg die nächsten Jahre. Bis bald.“

Drei erfolgreiche Jahre gehen zu Ende

Auch für Oliver Daedlow endet seine Zeit beim Greifswalder FC. Der gebürtige Neubrandenburger war im Sommer 2023 ebenfalls vom FC Hansa Rostock nach Greifswald gewechselt und etablierte sich schnell als fester Bestandteil der Mannschaft.

In drei Jahren absolvierte Daedlow 73 Spiele in der Regionalliga Nordost. Dabei gelangen ihm vier Tore und fünf Vorlagen. Hinzu kamen zwölf Einsätze im Landespokal Mecklenburg-Vorpommern sowie das DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Union Berlin.

Publikumsliebling mit großen Momenten

Zu den sportlichen Höhepunkten seiner Zeit beim GFC gehörten der Gewinn des Landespokals Mecklenburg-Vorpommern sowie die Vizemeisterschaft in der Regionalliga Nordost in der Saison 2023/24. Mit seiner Leidenschaft, seiner Mentalität und seinem Einsatz hinterließ Daedlow nach Angaben des Vereins sowohl auf als auch neben dem Platz bleibenden Eindruck.

Auch er richtete sich zum Abschied noch einmal an die Anhänger. In der Pressemitteilung des Vereins sagte Daedlow: „Ich möchte mich nach drei gemeinsamen Jahren bei euch verabschieden. Ich werde mich immer an die schönen und besonderen Momente erinnern, die wir zusammen erlebt haben, aber auch an die schwierigen Zeiten, die uns geprägt haben! Ich durfte in der Zeit viele besondere Menschen kennenlernen, die diese Jahre sehr besonders gemacht haben. Dem Verein wünsche ich alles Gute für die Zukunft. Bis bald, euer Oli!“

Zwei prägende Spieler verlassen Greifswald

Mit Farr und Daedlow verliert der Greifswalder FC zur Saison 2026/27 zwei Spieler, die auf unterschiedliche Weise Spuren hinterlassen haben. Der eine als Rekordspieler und Gesicht einer ganzen Ära, der andere als Publikumsliebling und wichtiger Teil erfolgreicher Jahre. Für den Verein beginnt damit ein neues Kapitel, während zwei vertraute Gesichter künftig nicht mehr das rot-weiße Trikot tragen werden.