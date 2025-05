„Ich werde jeden motivieren, bis zum letzten Spiel alles zu geben“

fupa: Herr Gessner, mit 40 Punkten auf dem Konto und einer starken Tordifferenz (+14) hat der SV Schopfheim den Ligaverbleib sichergestellt. Was waren die maßgeblichen Faktoren in der Rückrunde?

Michael Gessner: Zum einen war es die gute Vorbereitung, da hat jeder mitgezogen. Zum anderen sind wir insgesamt besser geworden: Wir haben am System ein wenig verändert, spielen besseren Fußball und sind als Mannschaft zusammengewachsen. Das war in der Vorrunde noch nicht so. Nun spielen wir so, wie ich es mir vorstelle, nämlich miteinander und nicht gegeneinander. So haben wir am letzten Wochenende gewonnen, obwohl wir dreimal zurückgelegen haben. Das zeigt, dass die Moral stimmt.