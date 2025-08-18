„Ich weiß, was die Jungs können" – VfR fasst Fuß in der neuen Liga

Jetzt läuft es beim VfR Garching. Mit dem 2:0 (1:0) beim FC Gerolfing hat der Bezirksligist nun offenbar Fuß gefasst in der neuen Liga. Mit einer beeindruckenden Leistung führ man den zweiten Sieg im vierten Spiel ein.

Nach dem ersten Saisonsieg eine Woche zuvor in Oberhaunstadt war Trainer Mike Niebauer etwas vorsichtig bei der Gewichtung, weil der Gegner wohl gegen den Abstieg kämpft. Diesmal in Gerolfing wartete aber eine der besten Mannschaften der Bezirksliga und die hatte man voll im Griff. Der Coach sah eine sehr erwachsene Leistung seiner Mannschaft, die 90 Minuten das Geschehen kontrollierte.

Natürlich hatte es sich bis nach Gerolfing herumgesprochen, dass Mike Niebauer ein richtig guter Kicker ist. Deshalb gab man dem Garchinger Spielertrainer in der Nähe des Strafraums nur ganz wenig Platz. Lediglich einmal klappte das nicht und dann klingelte es gleich. In der 43. Minute brachte Mike Niebauer seine Mannschaft mit einem trockenen Distanzknaller in Front. Und wieder hatte das kongeniale Offensivduo der Garchinger zugeschlagen. Die Vorlage kam von Leon Fellner, der in der Vorwoche zweimal getroffen hatte.