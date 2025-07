„Wir haben eine unfassbar gute und zugleich einzigartige Saison gespielt“, blickt Reinhardt zurück. „Vom Punkteschnitt her waren wir die beste Mannschaft Deutschlands von der Bundesliga bis runter zur Oberliga, das ist schon etwas ganz Besonderes.“ Besonders stolz ist er auf die maximale Belohnung: „Es wurde Geschichte geschrieben und ich weiß nicht, ob man so etwas noch einmal erleben wird.“

Pascal Reinhardt war die Begeisterung über die vergangene Spielzeit deutlich anzumerken. „Was die Mannschaft in der vergangenen Saison geleistet und vollbracht hat, war sensationell“, erklärt der Trainer der SG Sonnenhof Großaspach. Mit nur einer Niederlage krönte sich sein Team zum Oberliga-Meister und gewann darüber hinaus auch noch den WFV-Pokal. Als Lohn wartet in der ersten DFB-Pokalrunde ein echtes Highlight: das Heimspiel gegen den deutschen Vizemeister Bayer Leverkusen.

Jeder Trainingstag zählt

Die Vorbereitung auf das neue Abenteuer in der Regionalliga ist in vollem Gange. Reinhardt legt dabei Wert auf ein starkes Miteinander: „Es ist unser Anspruch, jeden Tag, an dem wir zusammenarbeiten können, diesen als besonders zu betrachten.“ Die Stimmung im Team sei hervorragend, die Freude, wieder auf dem Platz zu stehen, riesig. Inhaltlich geht es darum, die Neuzugänge schnellstmöglich zu integrieren.

„Wir wollen gemeinsam an den Details arbeiten“, sagt Reinhardt. Der Fokus liegt auf einem aktiven, variablen Offensivspiel und einem aggressiven Spiel gegen den Ball. „Wir haben eine enorme Gier und eine hohe Intensität – genau das wollen wir beibehalten.“ Einzelne Spieler hervorzuheben, sei bei der starken Teamleistung der Vorsaison unangebracht.

Klassenerhalt mit Spektakel

Die Zielsetzung für die Saison 2025/26 ist trotz aller Euphorie klar und realistisch. „Wir sind glücklich, dass wir wieder überregional präsent sind, aber wir sind auch demütig genug, um zu wissen, wo wir herkommen“, so Reinhardt. Es gehe darum, das Selbstverständnis aus der Oberliga mitzunehmen, in jedem Spiel ans Leistungslimit zu gehen und möglichst frühzeitig Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln.

Gleichzeitig will der Verein seine Rolle als emotionaler Dorfklub auch in der Regionalliga fortsetzen: „Wir wollen für Spektakel und Aufmerksamkeit sorgen, indem wir zeigen, wofür wir stehen.“ Die Vorfreude auf den Auftakt sei riesig.

Viele Kandidaten im Titelrennen

Auf die Frage nach dem Meisterschaftsfavoriten in der Regionalliga Südwest nennt Reinhardt gleich mehrere Namen. „Sandhausen ist komplett neu aufgestellt, Offenbach gehört mit seinem Umfeld immer zum Favoritenkreis, Homburg hat stark nachgelegt, und auch Hessen Kassel als beste Rückrundenmannschaft darf man nicht vergessen.“ Viele Vereine würden seit Jahren auf den Aufstieg in die 3. Liga hinarbeiten, meint der SG-Coach. „Es wird bis zum Ende ein offenes Rennen.“

Kontinuität als Schlüssel

Ein entscheidender Erfolgsfaktor für Großaspach: Der Kader der Meistermannschaft ist zusammengeblieben. „Ich bin sehr froh, dass wir keine Leistungsträger verloren haben“, sagt Reinhardt. „Wir wollten Kontinuität schaffen und die Jungs belohnen, die sich den Aufstieg hart erarbeitet haben.“

Mit drei Neuzugängen wurde die Mannschaft gezielt verstärkt. Zudem wurde der Betreuerstab ergänzt: Christoph Templin kümmert sich künftig um den athletischen Bereich, Milan Jurkovic übernimmt als neuer Torwarttrainer – auch er ein ehemaliger SG-Spieler. „Beide passen perfekt in unser Team“, sagt Reinhardt.

Mit diesem Mix aus Kontinuität, Leidenschaft und Professionalität will die SG Sonnenhof Großaspach die Herausforderung Regionalliga mutig annehmen.