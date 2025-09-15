„Ich war schon ein bisschen angespannt“ – Hachings Trainer Robert Rakaric nach Landesligadebüt

Herr Rakaric, Glückwunsch zum 4:1-Erfolg gegen Ihren Ex-Club SV Dornach – wie haben Sie Ihr Debüt erlebt?

Ich war schon ein bisschen angespannt. Schließlich habe ich nur einmal mit der Mannschaft trainieren können, weil ich am Donnerstag zum Trainer-Lehrgang musste. Meine B-plus-Lizenz muss alle drei Jahre verlängert werden.

Sind Sie mit der Leistung Ihrer neuen Schützlinge zufrieden?

Es war deutlich zu erkennen, was die Jungs schon so alles draufhaben, wir hatten deutlich mehr Ballbesitz und größere Spielanteile, der Sieg geht komplett in Ordnung. Wir hatten nach der Pause eine knappe Viertelstunde, in der wir so ein bisschen das Heft aus der Hand gegeben haben. Das erste der beiden Standard-Tore im ersten Durchgang war dann der Dosenöffner, den haben wir gebraucht.

Sie sind erst einmal bis zur Winterpause als Coach der U21 eingeplant. Wie geht’s dann weiter?

Das wird man sehen. Es ist wichtig, eine Lösung zu finden, die für alle Beteiligten passt. Es kommt einfach darauf an, dass wir die jungen Talente in ihrer Entwicklung voranbringen, sie auf dem Weg zu potenziellen Regionalliga- oder Drittligaspielern bestmöglich ausbilden.

Ein Wort noch zu Ihrem Ex-Klub SV Dornach. Denken Sie, dass die Mannschaft die Klasse halten kann?

Darüber möchte ich mir kein Urteil erlauben, dafür bin ich jetzt schon zu lange weg und habe auch nur noch losen Kontakt. Aber ich wünsche dem Team natürlich nur das Beste. (guv)

