„Ich war schockiert“: Bei Weiden ist wieder fast alles neu

Hatte in den vergangenen Monaten viel zu tun: Weidens Sportlicher Leiter Cemil Temür. – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Ein Telefonat hier, ein Gespräch dort: Auch während der Trainingseinheiten ist Cemil Temür nicht einfach nur Zuschauer. Teutonia Weidens Sportlicher Leiter hatte in den vergangenen Monaten eine Menge zu tun.

Cemil Temür, als Mann, der nun beides gut kennt: Wird eigentlich mehr über die Deutsche Bahn oder Teutonia Weiden öffentlich gemeckert?

Nach dem Abstieg aus der Fußball-Mittelrheinliga startet die Teutonia in der Landesliga neu – mit runderneuertem Kader. Über das Team, den Trainer und die Ziele hat der bei der Deutschen Bahn angestellte Temür mit Lars Voßen gesprochen.

Das Handy ist ein ständiger Begleiter. Wie viele Stunden am Telefon sind es denn in den vergangenen Monaten gewesen?

Cemil Temür (lacht): Ich bin froh, dass hier in Weiden in den vergangenen Monaten mehr die Struktur und die positiven Dinge gesehen werden. Und auch bei der Deutschen Bahn sind alle bemüht, dass es besser wird. Es sind alles auch nur Menschen, die ihr Bestes geben. Man sieht von außen oft nur die negativen Dinge, statt auch mal das Positive zu betrachten. Aber im Meckern sind wir in diesem Land eben sehr gut.

Temür: Ich habe es nicht gezählt, aber auch in meinen drei Wochen Urlaub kamen abends Stunden dazu, in denen ich telefonieren oder Mails beantworten musste. Aber es war klar, was uns erwartet. 19 Spieler sind gegangen beziehungsweise gegangen worden. Wir wollten einen Cut machen, um eine neue Landesliga-Mannschaft mit einem guten Teamgeist aufzubauen. Ich denke, das ist uns in den vergangenen Wochen gut gelungen mit insgesamt 18 Transfers.

Nicht nur auf dem Platz hat sich viel verändert bei der Teutonia.

Temür: Wir haben jetzt zwei Co-Trainer, einen Torwarttrainer und einen Videoanalysten. Das ist auf dem Niveau normal, wir hatten diese Basics allerdings nicht, als ich hier im Februar angefangen habe. Ich war schockiert, dass der Verein ohne diese Manpower über zwei Spielzeiten hinweg in der Mittelrheinliga bestehen konnte. Da braucht es mehr Struktur, die ich seit Februar versuche aufzubauen.

Auch im Jahr davor war der Umbruch extrem groß und von einem Neuanfang die Rede. Das hatte nicht gut funktioniert. Warum sollte es dieses Mal anders werden?

Temür: Weil wir eine junge Mannschaft haben, die will. Wir haben jetzt eine andere Struktur und planen längerfristig mit diesen Spielern, um uns zu stabilisieren und attraktiven Fußball zu spielen. Wir hoffen, möglichst zeitnah noch fünf Spieler spielberechtigt zu bekommen, um ein gutes Gerüst für den Auftakt im FVM-Pokal zu haben.

Einige Spieler kommen aus dem Jugendbereich, andere haben im Seniorenbereich noch wenig bis keine Landesliga-Spiele gemacht. Fehlt es da nicht an Erfahrung?

Temür: Nein, wir wollten das auch ganz bewusst so. Wir haben ein Trainerteam, das gut mit jungen Spielern umgehen kann, die sich beweisen wollen. Außerdem sind auch gestandene Spieler wie Semih Kayan dabei, der auch schon Profifußball gespielt hat. Ich denke, dass es die Mischung machen wird.

Wie viel Zeit braucht eine fast komplett neu zusammengestellte Mannschaft, um wirklich zu funktionieren?

Temür: Sechs Wochen Vorbereitung reichen da normalerweise nicht. Fitness kannst du dir in dieser Zeit erarbeiten. Was die Struktur und Spielidee angeht, die der Trainer haben möchte, rechne ich mit acht bis zwölf Wochen, bis wir da eine gute Mannschaft sehen werden.

Trainer haben seit Jahren bei der Teutonia keine lange Verweildauer. Warum sollte es bei Giuseppe Avellino anders sein?

Temür: Weil jetzt ein anderes Vertrauensverhältnis besteht, das vorher nicht da war. Vor meiner Zeit hatte Weiden ein paar Trainer, die keine Mittelrheinliga-Erfahrung hatten. Es fehlte an Struktur und Fitness im Team.

Der Abstieg aus der Mittelrheinliga war sehr früh abzusehen.

Temür: Es war ein Kampf, dafür zu sorgen, dass wir nicht abgeschlachtet werden in den verbleibenden Spielen, weil wir auch viele Verletzte hatten. Das war eine schwierige Situation. Weil auch da gilt: Hier geht es um Menschen, nicht Maschinen. Es war nicht leicht, auch kommunikativ jede Woche zu moderieren.

Zugänge: Kenan Temür (1. FC Düren U19), Semih Kayan (Düzcespor (Türkei)), Zechen Li (Vaalserquartier), Deniz Bayisler (Kirchberg), David Hartmann (SC West Köln), Tarik Talbioui (Glesch-Paffendorf), Ayman El Gattass (Königsdorf U19), Andrii Marchenko (Raspo Brand), Sakar-Tareq Zeyad (Siersdorf), Awodumoye Obaghama Iduonibin (Arnoldsweiler), Ricky Edun (Sportfreunde Düren), Lauin Shaikhany (Deutz)

Abgänge: Meik Kühnel (Vichttal), Rüzgar Zorbozan, Kerim Karabulut (beide Sportfreunde Düren), Argjend Pacolli (Wegberg-Beeck), Marcus Peters (1. FC Düren), Adam Ahadut (Eupen), Gaël Deves, Shadrac-Don Futi, Rade Kostadinov, Rudi Kiambeli (alle unbekannt), Onur Alagöz, Talha Varli, Jens-Can Mohren, Tamer Tuncer, Fabian Brendel (alle Breinig), Firat Celik (Teveren), Luca Barata (Holzheimer SG), Lionel Kabuya-Badibanga, Nasrullah Dedemen (beide TSV Düren)

Was kommt da in der Landesliga auf die Teutonia zu?

Temür: Es ist eine sehr attraktive Liga, auf die wir sehr gespannt sind. Noch weiß, glaube ich, keiner, wo er dran ist. Es ist schwierig, da momentan Favoriten zu nennen. Ich schätze mehr als die Hälfte der Liga als sehr stark ein.

Was bedeutet das für Weidens Ziele?

Temür: Es ist wichtig, dass wir erst einmal darauf schauen, was wir machen und uns in der Liga etablieren. Nach fünf, sechs Spielen werden wir sehen, wo wir dran sind. Ich denke, dass von Platz fünf bis zehn alles für uns möglich ist. Das ist auch das Minimalziel.

Was muss passieren, damit Cemil Temür am Ende von einer guten Saison spricht?

Temür: Wenn wir schönen Fußball anbieten und die Zuschauer, auch unabhängig vom Ergebnis, gerne zu uns kommen. Und eine Wertschätzung für uns da ist und man sieht, was für Arbeit hier hinter steckt.

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