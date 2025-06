Ich war noch nie so nervös vor einem Spiel. Es war sehr emotional sowohl in der Kabine bei unserer Ansprache und auch nach dem Spiel. Wir haben souverän im Derby und Entscheidungsspiel gewonnen, ich bin stolz auf uns und den Verein. Es war mein schönstes Erlebnis. Wie war die Stimmung während und nach dem Spiel?

Kann man schon von Zielen sprechen in der kommenden Saison eine Klasse höher?

Klar reden wir unter uns in der Mannschaft, wir wissen was uns erwartet das es ganz und gar nicht leicht wird. Wir reden davon das es ganz wichtig wäre erst mal die Klasse zu halten. Ich denke mal unser neuer Trainer wird uns sobald die Vorbereitung beginnt auch sagen, was er von uns erwartet.

Wird sich Altenstadt etablieren ihrer Meinung nach?

Wir werden ein ganz anderes Gesicht zeigen, wir sind als Mannschaft viel näher zusammengerückt, wir sind eine Familie. Wir haben auch viele Neuzugänge, ich glaube an uns und denke wir werden zeigen was wir draufhaben. Also ja Altenstadt wird sich in der A-Liga etablieren.